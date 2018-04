Jde o podporu formou vyplácených dávek a státních podpor, zvýhodněných půjček a o daňová zvýhodnění.

Státní podpora hypotéčních úvěrů

Jsou dvě varianty státní podpory hypoték. Obě mají podobu úrokové dotace, která se poskytuje formou příspěvků ke splátkám hypotéčního úvěru. První z nich je poskytována již od roku 1996 a je určena na nové nemovitosti. Druhá nabyla účinnosti od září loňského roku, je určena naopak na nákup starších nemovitostí a je určena pouze pro mladé lidi do 36 let. U obou typů je vládním nařízením přesně vymezeno, na jaké účely mohou být podporované úvěry použity a také jak je omezena jejich maximální výše. Pokud provedeme velké zjednodušení, můžeme pro představu přibližně říci, že dotován je úvěr na byt do výše 800 tis. korun a úvěr na rodinný dům do 1,5 mil. korun.

Podrobněji o státní podpoře hypoték si přečtěte zde Výše úrokové dotace se stanovuje v závislosti na tom, jaká byla průměrná úroková sazba z nově uzavřených hypotečních úvěrů poskytnutých fyzickým osobám v minulém roce. Aktualizace výše státní podpory se provádí vždy k 1. únoru. Jelikož průměrná úroková sazba za rok 2002 byla 6,73%, je v současnosti státní podpora na nové byty nulová a na starší byty ve výši 2 procentní body.

Porovnání podmínek dotace úrokových sazeb hypoték pro nové a pro starší bydlení:

byty: nové starší max. 2 roky po kolaudaci min. 2 roky po kolaudaci rozpětí výše úrokových dotací 1% - 4% 2% - 6% výše dotace v roce 2003 0% 2% věk dlužníka neomezeno max. 36 let doba fixace výše úrokové dotace po dobu fixace úrokové sazby sjednané bankou, max. 5 let max. doba poskytování dotace 20 let 10 let upravuje vládní nařízení 244/1995 S. 249/2002 Sb.

Státní podpora vyplacená k hypotéčním úvěrům od roku1996 (v mil. Kč)

zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

S hypotékami souvisí také další zvýhodnění, a to je osvobození výnosů z hypotéčních zástavních listů od daně

Zvýhodněná státní půjčka pro mladé

Je vyplácena z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení od loňského roku a má za cíl jednak podpořit výstavbu nových bytů a jednak je zpřístupnit mladým lidem. Věková hranice je stanovena opět na maximálně 36 let.

Tato půjčka tak doplňuje výše uvedenou podporu hypoték na starší byty. Zatímco hypotéka je určena na byty minimálně dva roky po kolaudaci, půjčka od SFRB je naopak určena na nové byty se stavebním povolením vydaným po 1. lednu 2000.

Základní parametry státní půjčky od SFRB:

maximální výše úvěru 200 tis. Kč

úroková sazba 3% p.a.

maximální doba splatnosti 10 let

stavební povolení vydané po 1. lednu 2000

čerpání úvěru se musí zahájit do 2 let od podpisu úvěrové smlouvy

úvěr je možné kombinovat s úvěrem ze stavebního spoření nebo s hypotečním úvěrem

při maximální výši 200 tis. Kč a maximální době splatnosti 10 let je anuitní splátka 1 931 Kč

Jak stát podporuje stavební spoření

Nejznámější a nejoblíbenější je státní podpora vyplácená účastníkům stavebního spoření. Její výše se odvozuje od objemu na účet uložených vkladů, činí 25% Kompletní informace o stavebním spoření v naší nové sekci z ročně uspořené částky, maximálně však z 18 000 Kč. Takže za rok může spořitel získat ze státního rozpočtu až 4 500 Kč. Pro výplatu státní podpory je stanoveno několik podmínek, nejdůležitější je, že se po dobu pěti let od uzavření smlouvy nesmí manipulovat s vklady, s výjimkou případu, kdy je čerpán úvěr.

V současnosti se diskutuje o nové podobě zákona o stavebním spoření, který přinese v nějaké formě snížení výše státní podpory i zpřísnění podmínek pro její výplatu.

Dalším zvýhodněním stavebního spoření oproti jiným spořicím produktům je osvobození výnosů ze stavebního spoření od daně z příjmů. Úrokové sazby, kterými spořitelny úročí vklady jsou tedy v čisté výši, narozdíl například od výnosů termínových vkladů, kde je 15% daň.

Odpočty úroků z úvěrů na bydlení od základu daně z příjmů

Mohou ho uplatnit fyzické osoby a týká se to především úvěrů ze stavebního spoření, překlenovacích úvěrů od stavebních spořitelen a hypotéčních úvěrů. Částku ve výši úroků, které jsou bance za úvěr zaplaceny, je možné odečíst od Srovnání hypotečních úvěrů jednotlivých bank základu daně z příjmu fyzických osob a to až do výše 300 000 korun ročně. Potvrzení o výši zaplacených úroků vydává dlužníkovi banka. Aby bylo možné odpočet provést, musí být úvěr použit pouze na takové bytové potřeby, které vymezuje zákon o dani z příjmů. Jako poznámku můžeme uvést, že nejsou zcela shodné s bytovými potřebami jak je (jako podmínku pro výplatu úvěru) stanovuje zákon o stavebním spoření.

Státní sociální podpora

Mezi dávky státní sociální podpory patří také příspěvek na bydlení. Má sloužit ke krytí nákladů na bydlení rodinám s nízkými příjmy. Zda bude příspěvek vyplacen a v jaké výši se testuje podle výše příjmů za každé uplynulé kalendářní čtvrtletí. Nárok na příspěvek na bydlení vznikne, pokud tento příjem byl nižší než 1,6 násobek životního minima rodiny a to bez ohledu na skutečné náklady na bydlení. Příspěvek je určen pro vlastníka bytu nebo nájemce, který je v bytě přihlášený k trvalému pobytu. Mezi příjmy se v tomto případě započítávají i ostatní sociální dávky a to přídavek na dítě, rodičovský příspěvek a zaopatřovací příspěvek.

Myslíte si, že se stát angažuje v podpoře bydlení málo, nebo příliš? Myslíte si, že podmínky pro pořízení bytu či rodinného domu zlepší další deregulace nájemného?

