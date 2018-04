Koupit doma nebo v zahraničí?

Investování v zahraničí je dnes stejně jednoduché jako investování na domácí půdě. V mnohých zemích dokonce platí, že je jednodušší i levnější investovat v zahraničí než na domácím kapitálovém trhu. Možnost investování v zahraničí dnes zvažuje čím dál více českých investorů, především pak v oblasti podílových fondů , kde je nabídka zahraničních podílových fondů doslova nepřeberná. Ve prospěch zahraničních fondů přitom hraje několik skutečností: vysoká specializace zahraničních fondů umožňuje investorovi výběr fondu, který přesně odpovídá jeho potřebám, vysoký objem spravovaného majetku dovoluje lepší diverzifikaci rizika a v neposlední řadě si zahraniční fondy obvykle účtují nižší poplatky za správu . Bohužel tyto výhody jsou mnohdy zastíněny vysokými vstupními poplatky , které si účtují čeští zprostředkovatelé. Je ale možné se těmto poplatkům vyhnout.

Možností, jak investovat do fondů, které mají sídlo v zahraničí, je hned několik. Nejpřístupnější možností je nákup podílového fondu, který je v Česku registrován a který je zde nabízen na pobočkách zahraničních bank. Například ČSOB nabízí belgické fondy KBC, Bank Austria Creditanstalt rakouské fondy investiční společnost Capital Invest, Raiffeisen Bank nabízí své otevřené podílové fondy Reiffeisen, Commerzbank AG nabízí prostřednictvím Commerz Asset Management své německé fondy a HSBC Bank anglické a offshore fondy HSBC. Koupě podílových listů zahraničních fondů prostřednictvím pobočky má několik nezanedbatelných výhod – není zapotřebí komunikace v cizím jazyce, informační materiály jsou přeloženy do češtiny, obvykle je možné skládat peněžní prostředky v korunách a neplatí se žádné poplatky za konverzi do cizí měny. Jednoduchý je i samotný proces nákupu podílových fondů – obvykle stačí jedna osobní návštěva banky a peníze lze jednoduše převádět z běžného účtu.

Nákup zahraničních fondů přes českého brokera představuje druhou možnost. Na prodej zahraničních fondů se některé brokerské společnosti přímo specializují. Například BBG Finance nabízí fondy investiční společností Franklin Templeton, Zürich Invest a ING Investment Management, Baader Securities fondy Parvest investiční společnosti BNP Paribas Asset Management a fondy Julius Bär a Atlantik FT fondy Commerzbank, Parvest, ING a Invesco. V tomto případě má český broker uzavřenou přímo se správcem zahraničních fondů smlouvu o distribuci podílových fondů, a tudíž klient při nákupu neplatí brokerské firmě kromě vstupních poplatků žádné další poplatky. Pro tyto fondy obvykle platí to, co bylo řečeno pro fondy nabízené na přepážkách bank - informační materiály jsou přeloženy do češtiny, obvykle je možné skládat peněžní prostředky v korunách a neplatí se žádné poplatky za konverzi do cizí měny. Nevýhodou je obvykle dosti vysoká výše minimální investice, která se pohybuje od 100 000 Kč.

Struktura amerických a českých otevřených podílových fondů:

Zdroj: The Investment Company Institute, UNIS ČR

Pokud je pro Vás nabídka v Čechách registrovaných zahraničních fondů (v současné době okolo 150) nedostačující, můžete se obrátit na českého brokera s žádostí o nákup jakéhokoliv zahraničního fondu, který je obchodován na světových akciových trzích. Tento postup je nutný především v případě fondů, které si neúčtují žádné vstupní poplatky a u indexových fondů, neboť nabídka těchto fondů registrovaných v ČR není příliš pestrá. Ceny za zprostředkování obchodu se liší podle brokera a je obvykle nezávislá na objemu obchodu, jeden obchod lze pořídit již od 700 Kč. Vzhledem k výši těchto poplatků je zřejmé, že se vyplatí obchody od 50 000 Kč výše. Nákup v ČR neregistrovaných fondů lze doporučit jen těm zájemcům, kteří již mají určité zkušenosti v oblasti kolektivního investování a kteří jsou schopni používat informační materiály v cizím jazyce.

Pro ty, kterým aktivní komunikace v cizím jazyce nečiní problémy a kteří mají přístup na internet, lze doporučit použít k nákupu zahraničního fondu služeb zahraničního on-line brokera. Zahraniční broker (obzvláště pak americký) je obvykle levnější než jeho český protějšek a nabízí kvalitnější služby na vyšší úrovni. Jednička na americkém trhu – Datek nabízí nákup fondu z výběru více jak 3000 fondů za jednotnou cenu deset dolarů. Minimální investice je 500 dolarů. U konkurenčních společnosti, jako je Ameritrade, E-trade, Fidelity atd. jsou poplatky poněkud dražší, nepřekračují ale hranici 20 dolarů. Bezplatnou součástí služeb je přístup k on-line cenám, historickým cenám a analýzám. Nespornou výhodou je i realizace transakce do 60 vteřin po zadání příkazu. Tyto výhody jsou poněkud zastíněny zdlouhavým zakládáním účtu, které trvá přinejmenším 3 týdny, a nutností vyplňovat pro Čecha mnohdy nepřehledné formuláře.

Poslední možností, jak získat zahraniční fond do svého portfolia, je obrátit se přímo na zahraničního investičního správce. Většina amerických investičních společností poskytuje i brokerské služby, takže můžete kupovat i podílové listy fondů jiných investičních společností. Podmínky brokerských služeb jsou srovnatelné s výše uvedenými on-line obchodníky. Proto je výhodnější nakoupit přímo od investiční společnosti jí spravované fondy, neboť v tomto případě neplatíte žádné poplatky za zprostředkování. Úspora procenta z investované částky je významná především u fondů peněžního trhu a dluhopisových fondů, u kterých může činit značnou část ročního výnosu.

Objem spravovaného majetku (v mld. USD):

Zdroj: Association of Unit Trusts (United Kingdom), Bundesverband D. Investment (BVI), Investment Company Institute (USA), Luxembourg Investment Fund Association, UNIS ČR

Pokud ale nejste americký občan, Váš výběr amerických zahraničních podílových fondů je při tomto způsobu investování dosti omezen. Mnohé z nich mají totiž pouze povolení k prodeji na území USA, a zahraniční investoři si tudíž u nich nemohou otevřít účet. Z tohoto důvodu si například nekoupíte podílové listy fondů společností Vanguard, Montgomery a Adventus. Některé fondy toto omezení částečně obchází tím, že nabízí k prodeji fondy, které jsou spravovány v některém off-shore centru. Například Vanguard nabízí v Irsku registrované fondy The Vanguard Ireland Funds, které jsou denominovány v dolarech a spravovány přímo z Ameriky. Tyto fondy jsou ale pro vysokou minimální investici (100 000 dolarů) dostupné jen pro movitější investory.

Některé americké investiční společnosti se ale nebrání on-line prodeji do zahraničí – mezi ně patří například společnost T.Rowe Price. Tato společnost nabízí více jak 75 fondů bez jakýchkoliv vstupních poplatků. Minimální počáteční investice je 2 500 dolarů, následná investice 100 dolarů, pravidelná investice 50 dolarů. Jediným nákladem podílníka fondu je poplatek za správu, který je u těchto fondů velmi nízký a pohybuje se od 0,3% do 1,5%.

Nákup v Česku neregistrovaných fondů lze doporučit pouze těm zájemcům, kteří jsou schopni se orientovat v cizojazyčných textech, a kteří kupují podílové listy ve větším objemu – řádově ve statisících korun. Jen při vyšších částkách totiž úspora na poplatcích vyváží vynaložený čas a úsilí ke korespondenci se zahraniční společností a s vyplňováním daňových formulářů. Ať již investujete prostřednictvím zahraničního brokera nebo zahraniční investiční společnosti, odvádíte obvykle daň z dividendového příjmu v zahraničí a daň z příjmu z prodeje v Čechách. Díky uzavřeným mezinárodním smlouvám o zamezení dvojího zdanění se tak nemusíte bát, že byste platil daně dvakrát.

