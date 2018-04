Koupit letní zájezd teď, nebo na poslední chvíli?

Zatímco pro nákupy letních dovolených v zimě jsou předem daná jasná pravidla, slevy na poslední chvílí záleží na tom, jaké bude o dané místo či termín zájem. Cestovatelé s povahou hazardních hráčů, kteří vydrží čekat a jdou zájezd objednat a zaplatit třeba až den před odjezdem, mohou ušetřit i polovinu z původní ceny.

Nevýhody takového postupu objasňuje tiskový mluvčí Čedoku Tomáš Brejcha: „Často se stává, že si klienti vybírají zájezd na poslední chvíli a velice se diví, že některé atraktivní ubytovací kapacity jsou vyprodány a musí se spokojit s omezeným výběrem.“ Totéž se podle Tomáše Brejchy týká také termínu odjezdů či odletů. Některé zájezdy jsou totiž i několik měsíců předem beznadějně vyprodány. Případné posílení koruny, které očekávají do léta mnozí finanční analytici, přitom podle zástupců cestovních kanceláří zájezdy dodatečně nezlevní.



Ú spora může být několik tisíc korun

Až o 20 procent levněji může zájemce pořídit prázdninový zájezd, když složí zálohu už teď. Například cestovní kancelář Medina Tours nabízí týdenní pobyty v tříhvězdičkovém hotelu v Egyptě do konce února za 7920 korun, později budou stát 9900 korun. Za ušetřené necelé 2000 korun si cestovatel může dopřát třeba další výlet.

Ještě markantnější úspora čeká na rodiny, a to zejména u dražších zájezdů. „Čtyřčlennou rodinu se dvěma dětmi do sedmi let vyjde při nákupu do konce února patnáctidenní dovolená ve čtyřhvězdičkovém hotelu na Fuerteventuře s polopenzí o prázdninách o 27 099 korun levněji,“ uvádí tisková mluvčí cestovní kanceláře Fischer Věra Kudynová.



Č ím dřív, tím víc

Kdo se rozhoupe k rezervaci brzy, ušetří víc než ten, kdo vyčkává. Zájemce, který si objednal pobyt do konce ledna u Čedoku, mohl počítat až s patnáctiprocentní slevou, do konce února ušetří pět procent z ceny zájezdu a do konce března čtyři procenta. Zákazník Medina Tours získává do konce února slevu 20 procent, v případě rezervace do 15. března je to 12 procent, při nákupu do konce března už jen osm procent.

Co cestovní kancelář, to jiné podmínky placení. Některým, jako jsou například Vítkovice Tours, stačí pro přiznání slevy z celé ceny zájezdu zaplacení zálohy ve výši 30 procent, Čedok však poskytl do konce ledna patnáctiprocentní slevu klientům jen z výše zaplacené zálohy.





O kolik levněji můžete nakoupit zájezd Cestovní kancelář Výše slevy Rezervace do Ideal Tour 5 až 7% do 26. 3. Medina Tours až 20 % do 28. 2. Čedok* 5% do 29. 2. Vítkovice Tours až 18 % do 31. 3. Blue Style až 2000 korun na osobu do 28. 2. Globtour až 8 % do 31. 3. Cekare** 1 500/700Kč do 1. 3. Sport-S až 1700 Kč do 1. 3.



Poznámka: *pro věrné, kteří v posledních třech letech cestovali s Čedokem už nejméně jednou, pro ostatní 4 procenta; **1500 korun sleva na apartmán, 700 korun na dvoulůžkový pokoj či studio

Kupujete prázdninové zájezdy se slevou již nyní, nebo naopak využíváte nabídky "last-moment"? Co vám přijde výhodnější? Napište nám, těšíme se na vaše názory a zkušenosti.