Kouříte a popíjíte v práci? Zapomeňte

Nekuřáci, braňte se

Na alkoholu je závislých pět procent zaměstnanců. Zvyšuje se i konzumace léků a stimulantů. Nejčastější drogou na pracovišti však zůstávají cigarety.Kouření v práci patří k nejzávažnějším způsobům ohrožení zdraví. Mnozí si to však stále nechtějí uvědomit a svým zlozvykem terorizují ostatní. „Kouření způsobuje řadu onemocnění - rakovinu plic, srdeční choroby, mozkové příhody a každoročně přivádí na onkologická pracoviště stovky lidí. Nejsou to však jen sami kuřáci, ale i oběti pasivního kouření,“ říká Ivana Stachová, lékařka z plicní ambulance polikliniky v Praze 5.

Pokud máte i vy bezohledného kolegu, který vám otravuje život cigaretovým kouřem, braňte se. Zákoník práce totiž ukládá zaměstnancům povinnost nekouřit na pracovištích, kde pracují také nekuřáci. Z této povinnosti neplatí žádné výjimky. Situaci nelze řešit dohodou tak, že kouření bude tolerováno. Zaměstnavatel musí zajistit, aby na příslušném pracovišti pracovali pouze kuřáci, a pokud to nemůže udělat, platí zde automatický zákaz kouření, aniž jej zaměstnavatel musí zvlášť stanovovat.

Kuřárny nejsou povinností

NENECHTE SI UJÍT Kdy vznikly papírové peníze?

V Číně se impulzem pro zavedení papírových peněz stal nedostatek mědi, která sloužila k výrobě mincí.

Pracovní smlouva: čtěte pozorně

Co je psáno, to je dáno. Bránit se po podpisu pracovní smlouvy už může být pozdě. PŘEDEJDĚTE PROBLÉMŮM a předem si zjistěte, na co máte nárok.



Zmrzlina: vzpomínky na dětství

Zmrzlina je pro většinu z nás spojena s dětstvím. Jaké jsou vzpomínky na upatlanou pusu od eskyma, které se prodávalo v kině za padesátník?

Zaměstnavatelům ukládá zákon povinnost zajistit dodržování zákazu. Mohou vnitřním předpisem prohlásit za nekuřácké kterékoliv prostory pracoviště, případně i celou firmu. Nejsou přitom povinni zřizovat kuřárny nebo kuřácké koutky. Kouření v takto vyhrazených prostorách, případně mimo objekt (například před vchodem) znamená přestávku v práci. Proto by ke kouření měly být využity především přestávky na jídlo a oddech, které vám zaměstnavatel musí poskytnout nejdéle po pěti hodinách nepřetržité práce. Pokud byste využívali ke kouření ještě další dobu, mohl by zaměstnavatel požadovat, abyste tyto přestávky napracovali.

Alkohol je problém

Asi nikdo nepochybuje o tom, že alkohol na pracoviště nepatří. Zákoník práce říká, že požívání alkoholu nebo jiných omamných látek v práci je nutné považovat za porušení práce zvlášť hrubým způsobem. Pokud je zaměstnanec řidičem, dispečerem nebo pracuje s penězi, je vliv alkoholu o to horší. „Na rozdíl od drog, jejichž účinek pozná okolí zaměstnance poměrně brzy, se konzumace alkoholu nemusí dlouhá léta vůbec projevit,“ říká doktor Tomáš Kaštovský z oddělení pro léčbu závislostí Psychiatrické léčebny v PrazeBohnicích. „Účinek na organismus může být o to drastičtější.“ Pokud váš kolega pije, dělá chyby a způsobuje problémy například tím, že vy musíte jít na směnu místo něj, nezbývá zaměstnavateli než se s takovým pracovníkem rozloučit. Pro tento případ je nutné mít v ruce nezpochybnitelný důkaz. To znamená jednoznačně prokázat, že zaměstnanec byl v práci pod vlivem alkoholu. „V opačném případě se může zaměstnanec obrátit na soud a spor o určení neplatnosti okamžitého zrušení pracovního poměru vyhrát,“ uvádí Libor Kohoutek, právník sklářské firmy Ornela.

Dechová zkouška

Zaměstnavatel by měl především vypracovat pracovní řád, který bude obsahovat postup pro případ zjištění požití alkoholu zaměstnancem. V případě podezření na požití alkoholu může být zaměstnanci nařízena dechová zkouška. Tu může uložit zaměstnanci výlučně vedoucí zaměstnanec, který je k tomu zmocněn v pracovním řádu. O zkoušce je třeba sepsat protokol. Při pozitivním zjištění má zaměstnavatel objektivní důkaz, na jehož základě může s pracovníkem okamžitě zrušit pracovní poměr pro porušení kázně zvlášť hrubým způsobem



Vadí vám kouření na pracovišti?

Vadí mi hodně 71 %

Nevadí mi vůbec 14 %

Vadí mi, že kuřáci mají časté pauzy 4 %

Chápu, že někdo kouřit potřebuje 11 %

Zdroj: prace.cz

Hlasovalo 393 lidí