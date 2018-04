Kouzelná půjčka: Tváří se kouzelně, má ale žraločí úvěrové zuby

Za kouzelnou půjčkou stojí britská investiční společnost Laurence and Partners, která v Česku založila společnost Kouzelná půjčka s.r.o. Úspěšný žadatel u ní může během hodiny získat po internetu krátkodobý úvěr ve výši až 10 tisíc korun se splatností na dva až 30 dnů.

Jak jsme si ověřili, pročíst si a dobře porozumět obchodním podmínkám, které mají včetně příloh celkem 22 stran, trvá zhruba dvě hodiny.

Podle tiskové zprávy, kterou nebankovní úvěrová společnost vydala, jde o překlenovací úvěry a takzvanou "půjčku před výplatou". Firma se chce v Česku zaměřovat na náročné spotřebitele, kteří si potřebují příležitostně půjčit menší finanční obnos například na zaplacení účtu, zakoupení nového mobilu, značkových bot či kabelky, ale nestačí jim na to momentálně výplata.

"Nemáme zájem půjčovat problémovým klientům - lidem zadluženým či bez řádného příjmu zásadně nepůjčujeme," ujišťuje Juraj Orgoň, ředitel společnosti Kouzelná půjčka. "Nyní v průměru zpracováváme 100 až 150 žádostí denně a schválíme z nich méně než 20 procent. Od startu jsme schválili zhruba 200 žádostí," poznamenává mediální zástupce firmy Jan Hlaváč.

Pozor na některé obchodní podmínky

Úrok, za jaký firma nyní půjčuje, je extrémně vysoký: 359,89 procenta ročně. "Stejný úrok je běžný ve všech zastavárnách a je otázkou, zda by soud nevyhodnotil takové jednání jako jednání, které je v rozporu s dobrými mravy," říká právník Miroslav Huml ze sdružení Spotřebitel.net.

Při pečlivém pročtení obchodních podmínek se lze mimo jiné dočíst, že za poskytnutí půjčky si věřitel účtuje poplatek 150 korun, který se stává součástí jistiny. A ta je samozřejmě úročena. Půjčit si například 10 tisíc korun s 15denní splatností tak znamená vrátit úvěrové firmě celkem 11 629 korun. U třicetidenní splatnosti to dělá již 13 108 korun.

Kolik vrátí dlužník věřiteli, když si půjčí 10 tisíc korun Splatnost (dny) 5 10 15 20 25 30 Vrátit zpět Kč 10 643 11 136 11 629 12 122 12 615 13 108 Zdroj: kalkulačka Kouzelná půjčka, poplatek za půjčku 150 Kč, s úrokem 359,89 % p.a.

Obchodní podmínky mají i další háčky. Odstoupit od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodů a sankce jde. Ale jen písemně a od okamžiku, kdy je takové oznámení doručeno věřiteli na jeho kontaktní adresu pro doručování písemností. A ta je v Praze na Václavském náměstí, zatímco sídlo společnosti je v jiné pražské ulici.

A další háček - pokud dlužník půjčku včas nesplatí, je jen a jen na věřiteli, jaké řešení vzniklého problému mu nabídne. Jednou z možností je prodloužení splatnosti půjčky. V takovém případě si firma účtuje již 400korunový poplatek, který je opět součástí jistiny. Úroková sazba přitom může být již výrazně vyšší než u původního úvěru.

Extrémně vysoký úrok neznamená, že jde o lichvu

Zda se jedná o půjčku, kterou lze označit za lichvářskou, se ale nedá jednoznačně říci. "Neexistuje totiž žádný zákon, který by stanovil, že jistá výše úroků již představuje lichvu. Aby se jednalo o lichvu, musí být splněna ještě další podmínka, a to, že někdo zneužije rozumové slabosti, tísně, nezkušenosti, lehkomyslnosti nebo něčího rozrušení," upozorňuje vedoucí právní poradny dTest Lukáš Zelený.

Jak dodává, teprve až když se tyto dvě podmínky spojí, přičemž na jedné straně vystupuje oslabená osoba, která si půjčuje peníze, a na druhé straně osoba, jež sjednává neúměrný úrok nebo jiné plnění v hrubém nepoměru, jde o lichvu. "Každý konkrétní případ by musel být hodnocen individuálně. Podmínka vysokého úroku je v případě řádu stovek procent ročně splněna v každém případě," připouští Lukáš Zelený.

Firma, která je nováčkem na českém nebankovním trhu, se dušuje, že nechce dostávat lidi do dluhových pastí. "Naším cílem je lidem pravidelně půjčovat, byť by to mělo být jednou či dvakrát do roka, nikoliv zneužívat sociální případy," říká Hlaváč.

Česká obchodní inspekce, pod jejíž dohled nebankovní poskytovatelé úvěrů spadají, nicméně potvrdila, že se nabídkou úvěrů prostřednictvím společnosti Kouzelná půjčka již zabývá. "Průběh kontroly, její časový horizont ani výsledek však nelze v tuto chvíli předjímat, neboť kontroly tohoto typu jsou velmi náročné. Součástí kontroly je i zálohování všech dostupných dat a prověření veškerých informací a smluvních podmínek zveřejněných na webových stránkách této společnosti," uzavírá mluvčí inspekce Miloslava Fléglová.

Půjčili jste si někdy za extrémně vysoký úrok?