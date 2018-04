Kouzlo sedmé státní podpory

Rok Ukládané vklady Státní podpory (SP) např. listopad 2001 - uzavřena smlouva listopad - prosinec 2001 1. vklad 18 000 Kč 1. SP připsána v květnu 2002 2002 2. vklad 18 000 Kč 2 . SP připsána v květnu 2003 2003 3. vklad 18 000 Kč 3. SP připsána v květnu 2004 2004 4. vklad 18 000 Kč 4 . SP připsána v květnu 2005 2005 5. vklad 18 000 Kč 5. SP připsána v květnu 2006 2006 6. vklad 18 000 Kč 6 . SP vyplacena v květnu 2007 v listopadu 2006 je splněna podmínka trvání smlouvy minimálně 5 let leden 2007 7. vklad 18 000 Kč 7. SP vypalcena v druhé polovině roku 2007

Chcete získat za pět let a pár měsíců stavebního spoření celkem sedm státních podpor? Touto možností často lákají stavební spořitelny a jejich prodejci nové klienty, je tedy dobré vědět, o co se jedná a jak tuto možnost využít. Blíží se konec roku a to znamená, že nastává nejlepší sezona pro stavební spořitelny. Tradičně totiž lidé uzavírají nejvíce smluv o stavebním spoření právě v období od září do prosince. Je to tím, že nárok na státní podporu a její výše se zkoumá ke dni 31.12. každého roku. Proto i ten, kdo si uzavře smlouvu koncem prosince a uloží si peníze tak, aby je měl na svém účtě nejpozději k 31.prosinci, má nárok na státní podporu za celý uplynulý kalendářní rok.V jakém případě je výhodné uzavřít si smlouvu až koncem roku si můžete přečíst zde, můžete si také přečíst komentář o tom, že vhodnější může být uzavření smlouvy naopak již v lednu.Nyní je ale začátek listopadu a tak si dnes povíme, jak toho využít a jak je možné výhodně spořit tak, abychom během pěti let a pár měsíců vyčerpali z jedné smlouvy celkově sedm státních podpor Nejde vlastně o nic zvláštního, stačí si uvědomit, že spořit můžeme déle než pět let a že za každý kalendářní rok máme jako účastníci stavebního spoření nárok na jednu státní podporu. Výše státní podpory činí 25% z ročně uspořené částky, maximálně však z částky 18 000 Kč. (Více informací o státní podpoře naleznete v zákoně o stavebním spoření č. 96/1993 Sb.)Postup spočívá v tom, že pokud si smlouvu uzavřeme před koncem kalendářního roku - tedy např. v listopadu, za pět let v listopadu uplyne potřebná minimálně pětiletá doba spoření a pokud si uložíme na svůj účet v lednu dalšího roku ještě jeden celoroční vklad např. 18 000 Kč, můžeme z této smlouvy vyčerpat ještě celou státní podporu. Tedy za pět let a několik měsíců spoření obdržíme celkem 7 státních podpor.Postup zobrazuje následující zjednodušené schéma:Takže pokud koncem roku 2006 včas vypovíme smlouvu tak, aby výpovědní lhůta končila např. koncem ledna 2007, dostaneme na začátku února 2007 vyplaceny své úspory včetně úroků spolu s pěti státními podporami. Státní podporu za rok 2006 obdržíme pravděpodobně v květnu 2007 a poslední sedmou podporu za kalendářní rok 2007 obdržíme v druhé polovině roku 2007.Samozřejmě pokud si v roce 2007 uzavřeme další smlouvu o stavebním spoření s nárokem na státní podporu, z vkladů uložených v roce 2007 již státní podporu znovu nedostaneme. Byla již vyčerpána na první smlouvu.V tabulce byl použit příklad ukládání 18 000 Kč ročně. Pokud spoříme jen proto, abychom vyčerpali každoročně celou státní podporu, můžeme v dalších letech díky nabíhajícím úrokům ukládat i nižší vklady než celých 18 000Kč. Samozřejmě můžeme ukládat i vyšší úložky, pokud se nám zdá, že v dané době je výnosnost stavebního spoření vyšší než jiné možnosti uložení či investování peněz. (V prvním roce, kdy si uzavřeme smlouvu, je třeba navíc zaplatit poplatek za uzavření smlouvy a za vedení účtu, jinak budou přednostně strženy z uloženého vkladu. Pokud tedy po uzavření smlouvy v listopadu uložíme přesně pouze 18 000 Kč, bude z nich stržen poplatek a státní podpora za první rok bude nižší než 4 500 Kč.)Jaká že je tedy výhoda uvedeného postupu? Státní podporu za rok 2007 dostaneme vplacenu již v roce 2007. Pokud bychom ji čerpali až z nově uzavřené smlouvy, byla by nám vyplacena za dalších pět let, tedy nejdříve v roce 2012. A z hlediska časové hodnoty peněz je výhodnější obdržet peníze již dnes než za pět let.