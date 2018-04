Krácení dovolené

Jsem rozvedená a starám se sama o dvě děti. V minulém roce jsem zameškala z důvodu pracovní neschopnosti celkem 72 dnů, dva dny jsem měla překážku v práci z důvodu úmrtí v rodině a 27 dnů jsem nepracovala, neboť jsem doprovázela děti do zdravotnického zařízení a následně jsem je ošetřovala. Organizace mi však všechny druhy nepřítomnosti sečetla a zkrátila mi dovolenou o jednu dvanáctinu. Domnívám se, že neměla právo na takový postup. Jak se mám bránit?Případy, které se pro účely dovolené neposuzují jako výkon práce upravuje nařízení vlády č. l08/l993 Sb. v platném znění v odstavci dvě. Vyplývá z něj, že pracovní neschopnost a ošetřování dítěte se neposuzují jako výkon práce, a to i když se jedná o samoživitelku. Naopak však pracovní volno poskytované při úmrtí rodinného příslušníka a doprovod rodinného příslušníka k ošetření nebo vyšetření do zdravotnického zařízení jsou posuzovány jako důležité osobní překážky a pro účely dovolené se posuzují jako výkon práce. Z toho tedy vyplývá, že po odečtení dnů, které připadají na tyto překážky v práci, by počet dnů, které jste zameškala a které se jako výkon práce neposuzují, poklesl pod sto a tím by vám vznikl nárok na poskytnutí nekrácené dovolené.