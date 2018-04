Krach banky už nebude pohromou, klienti dostanou zpět až 2,5 milionu

Vklady v hodnotě dvou bilionů korun uložených v bankách, družstevních záložnách či stavebních spořitelnách dokazují, že Češi jsou národ spořílků. Klesající úroky na spořicích účtech (přečtěte si v našem předchozím článku), či připravované snížení státní podpory u stavebního spoření, jim ovšem mnoho radosti nepřinášejí.

Potěšit by je mohlo alespoň to, že nejpozději od 1. ledna příštího roku budou mít ze zákona pojištěn vklad až do výše 100 tisíc eur (zhruba 2,5 milionu korun), tedy dvojnásobek toho, co je pojištěno nyní.

Vklady budou pojištěny na 2,5 milionu korun



Vláda již od počátku letošního roku připravovala novelu zákona o bankách, který přinese významné změny jak pro střadatele, tak pro finanční společnosti, jejichž klienti mají vklady ze zákona pojištěny.

Asi nejdůležitější změna spočívá v tom, že vklady v jedné bance či družstevní záložně budete mít od 1. ledna 2011 pojištěny až do výše 100 tisíc eur. V případě krachu banky tedy dostanete zpět vše, co máte u banky uloženo až do výše zhruba 2,5 milionu korun. A na své peníze si nově počkáte maximálně 20 pracovních dní, ne tři měsíce, jak tomu je nyní.

Další změnou je zkrácení lhůty pro vybrání náhrady vkladu. Zatímco nyní platí pětiletá promlčecí lhůta, od příštího roku budete mít na vybrání vkladu tři roky, které se počítají ode dne zahájení výplaty vkladů.

Jedna z důležitých změn se týká i pojištěných finančních společností a jejich příspěvků do Fondu pojištěných vkladů (FPV). Příspěvky se institucím zvyšují o 60 procent a současně se mění frekvence jejich odvodu z roční na čtvrtletní. Banky a družstevní záložny budou čtvrtletně odvádět 0,4 procenta z objemu pojištěných vkladů včetně úroků (nyní roční příspěvek 0,1 procenta) a stavební spořitelny 0,2 procenta z objemu pojištěných vkladů včetně úroků bez započítání zálohy na státní podporu (nyní roční příspěvek 0,05 procenta). Ve Fondu musí být vytvořena rezerva ve výši 1,5 procenta z objemu všech pojištěných vkladů.

Pro výplatu náhrady vkladu do tří bank

Pouze Česká národní banka může rozhodnout o tom, že banka zkrachovala. Své rozhodnutí oznámí FPV. Ode dne oznámení rozhodnutí běží lhůta pro zahájení výplat náhrad vkladů, což je již zmíněných 20 pracovních dní. V ojedinělých případech bude možné ji prodloužit o dalších deset pracovních dní.

fpv - fakta a čísla • FPV od svého vzniku (1995) vyplatil zhruba 300 tisícům klientů náhrady v hodnotě více než 25 miliard korun. • Výplaty se týkaly 12 bank, které zkrachovaly mezi roky 1995 - 2003. • Nejvíce bylo vyplaceno klientům Union banky - 130 tisíc klientů získalo náhrady za 12 miliard korun. • V současnosti FPV ručí za vklady v objemu 2,1 bilionu korun uložených u 38 pojištěných finančních institucí, které za loňský rok do společného garančního fondu odvedly 1,914 miliardy korun. • Objem prostředků spravovaných Fondem se díky tomu rozrostl na více než 14 miliard korun.

Do lhůty se počítá osm dní, během kterých musí krachující banka předat Fondu podklady týkající se výplat náhrad vkladů. V dalších 12 dnech Fond oznámí, kdy, kde a jak budou výplaty náhrad probíhat. "Nově budou výplatním místem poškozených klientů Česká spořitelna, GE Money Bank a Komerční banka. Vybrané banky disponují bezmála 1 300 pobočkami po celé republice. Bude tedy zaručena dobrá dostupnost pro všechny klienty," upřesňuje Renáta Kadlecová, výkonná ředitelka FPV.

Klienti zkrachovalé banky se o vklady nemusí nikde přihlašovat. O tom, že vaše banka zkrachovala, budete informováni mnoha způsoby – např. prostřednictvím médií, webových stránek Fondu, vaší banky či banky, která bude výplaty náhrad provádět. Ve chvíli, kdy budete znát, kam si pro výplatu náhrady vkladu dojít, stačí si vzít občanský průkaz a peníze si vyzvednout.

Trochu jiná situace je v případě klientů bank, které mají v Česku pobočku, ovšem mateřské sídlo je v jiné zemi Evropské unie. V tuzemsku jich je v současnosti 19. Mezi nejznámější patří např. pobočka ING Bank se sídlem "matky" v Nizozemí, Citibank v Irsku, AXA Bank v Belgii, Commerzbank a Deutsche Bank v Německu nebo Oberbank v Rakousku.

"Ve všech těchto případech zajišťuje výplatu náhrad vkladů systém pojištění vkladů v zemi sídla mateřské společnosti. Pokud by se kolaps takové banky dotkl většího počtu tuzemských klientů, je Fond pojištění vkladů připraven pomoci se zajištěním a organizací výplaty náhrad na území České republiky," doplňuje Kadlecová.

Rozložte si miliony do více bank a zariskujte si



Je důležité si uvědomit, že až do výše 100 tisíc eur budete mít stoprocentně pojištěny všechny vklady u jedné finanční společnosti. Jestliže máte u stejné banky uzavřeno více vkladových produktů – běžný účet, termínovaný vklad i spořicí účet – pamatujte na to, že částky na nich uložené se sčítají. Pokud výše vašich vkladů přesahuje pojistný limit, bude jistější, když pro některý z nich zvolíte další banku.

Pokud patříte mezi ty, kteří chtějí, aby jim peníze bezpracně vydělávaly, máte nyní možnost si zariskovat a vložit peníze i na vkladový produkt, kterému byste dříve příliš nevěřili. Podmínkou je, aby byl v nabídce banky nebo družstevní záložny. Na vybraný vkladový produkt s nejvyššími úroky uložte méně než 100 tisíc eur. Vzhledem k tomu, že uložené peníze se budou úročit a vklad se bude navyšovat, byli byste sami proti sobě, kdybyste uložili rovných 100 tisíc eur. A pokud finanční společnost zkrachuje, vaše peníze navýšené o úroky se vám do 20 pracovních dní vrátí.

Vyšší pojistné limity si vyžádaly obavy z runů na banky

Až téměř do konce roku 2008 měli Češi pojištěny vklady jen do výše 25 tisíc eur a zároveň jejich spoluúčast byla desetiprocentní, tzn., že v případě krachu banky by dostali pouze 90 procent svého vkladu do výše pojistného limitu.

Kvůli probíhající světové finanční krizi a případnému zamezení runů na banky přistoupila česká vláda k vyššímu zabezpečení vkladů tuzemských střadatelů. Navýšila limit na 50 tisíc eur a zároveň zrušila spoluúčast vkladatele. Klienti bank mají od té doby pojištěno 100 procent svých úložek.

A pokud by banka zkrachovala, musel si střadatel na své peníze počkat až tři měsíce, než by je - pochopitelně do výše pojistného limitu - dostal zpět.