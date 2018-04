Krach banky vás o peníze nepřipraví, krach penzijního fondu ano

Zkrachuje-li banka, které jste svěřili své peníze, dostanete je zpět ve stoprocentní výši. Podmínkou ovšem je, abyste na jednom produktu měli uloženo maximálně 2,5 milionu korun (resp. 100 tisíc eur). Do této výše máte ze zákona své vklady pojištěny u Fondu pojištění vkladů (FPV). Pokud byste chtěli uložit vyšší částku, je vhodné rozložit ji na víc účtů.

O vklady v bance nepřijde běžný občan ani firma

Nezáleží na tom, jestli máte své finance na běžném či sporožirovém účtu, termínovaném vkladu, spořicím účtu, vkladní knížce nebo vlastníte depozitní certifikát. Pojištěny jsou peníze na všech produktech, a to jak v českých korunách, tak v cizí měně. Při krachu banky o své peníze nepřijdou ani firmy, ze zákona jsou pojištěny také účty právnických osob. "Ani běžný vkladatel, ani firma nemusí o pojištění vkladu nijak speciálně žádat, jejich veškeré úspory do výše 100 tisíc eur jsou ze zákona pojištěny zcela automaticky," doplňuje Renáta Kadlecová, výkonná ředitelka FPV.

Abyste se ke svým penězům dostali, musíte splnit ještě jednu podmínku. Každý vkladový produkt musí obsahovat vaše osobní identifikační údaje. Což pochopitelně platí i v případě firemních účtů.

Jak se dostanete ke svým penězům O výplatu náhrady vkladu nemusíte sami žádat. FPV získá informace o pojištěných vkladech a vkladatelích přímo od zkrachovalé banky.

FPV musí výplatu náhrad vkladů zahájit nejpozději do dvaceti pracovních dní od data, kdy ČNB informuje o krachu banky. (Datum zahájení výplaty náhrad musí FPV oznámit nejpozději do dvanácti pracovních dní.)

O zahájení výplat náhrad vkladů se dozvíte z médií, webových stránek FPV, prostřednictvím banky, u které jste měli své peníze uloženy a také prostřednictvím banky, která je FPV pověřena tyto náhrady vkladů vyplácet.

Náhradu vkladů budou vyplácet banky s největší pobočkovou sítí – Česká spořitelna, Komerční banka, GE Money Bank. Zdroj informací: Renáta Kadlecová, Fond pojištění vkladů

V kampeličce i stavební spořitelně máte peníze v bezpečí

Klienti družstevních záložen mohou také zůstat v klidu, pokud kampelička zkrachuje. Ze zákona jsou pojištěny i vklady u těchto institucí. Platí pro ně naprosto shodná pravidla jako pro vklady v bankách.

I úložky na stavebním spoření máte pojištěny ve stoprocentní výši až do 100 tisíc eur.

Hotovost v sejfech pojištěná není, bát se o ni ale nemusíte

Máte-li uloženu hotovost v bezpečnostní schránce banky, protože se obáváte krachu banky, je váš strach naprosto zbytečný, váš vklad u banky je pojištěný a jeho náhradu získáte během měsíce zpět. Na druhou stranu peníze uložené v sejfech už vkladem nejsou, proto se na ně pojištění nevztahuje.

Může se hodit Seznam všech bank, stavebních spořitelen a družstevních záložen, jejichž vklady jsou ze zákona pojištěny, najdete zde.

Ovšem i tak o obsah schránky nepřijdete. "Obsah schránky není majetkem banky, takže klient v případě krachu má na něj nárok. Vydání uložených cenností se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami i podepsanou smlouvou o pronájmu bezpečnostních schránek," doplňuje Pavla Hávová

O vklady v penzijním fondu i pojišťovně můžete přijít

U FPV nejsou pojištěny vklady finančních institucí, tedy například penzijních fondů či pojišťoven. Spoříte-li v penzijním fondu a ten zkrachuje, o své peníze přijdete. Pojištění vkladů se na peníze uložené v penzijních fondech nevztahuje.

Na druhou stranu ale hospodaření a činnost penzijních fondů kontroluje bankovní dohled ČNB a je přísně regulovaná zákonem. Ten nařizuje, do čeho fond smí investovat svěřené peníze.

Pojištění vkladů se nevztahuje ani na peníze uložené v jakémkoliv z druhů pojištění, včetně životního pojištění. I životní pojišťovny ale musí pro své klienty zajistit co nejvyšší stabilitu, včetně co nejméně rizikového výnosu.

Na peníze v podílovém fondu nemá krach správce vliv

Máte-li v držení podílové listy, investovali jste své peníze do podílového fondu. Jeho majetek spravuje investiční společnost. Měli byste se o své peníze bát, pokud by společnost zkrachovala? Můžete zůstat klidní, o peníze nepřijdete, majetek ve fondu je váš a není s majetkem investiční společnosti nijak propojen. "Podílový fond má totiž oddělené účetnictví od investiční společnosti," vysvětluje Kateřina Petrovická z ČP Invest.

Zkrachuje-li investiční společnost, může být podle rozhodnutí ČNB obhospodařování podílového fondu převedeno na jinou investiční společnost a podílový fond bude fungovat dále. "Pokud však ČNB o převodu nerozhodne, dojde k prodeji majetku podílového fondu a podílníkům budou vyplaceny jejich podíly," doplňuje Petrovická. Ke svým penězům se pak podílníci dostanou nejpozději do devíti měsíců od počátku likvidace investiční společnosti.

Ve velmi krajním případě může dojít i ke krachu podílového fondu. "Tato situace by mohla nastat pouze tehdy, pokud by všichni emitenti cenných papírů, které byly nakoupeny do majetku podílového fondu, nesplnili svoje závazky vůči investorům, tedy by sami zkrachovali. Pak by fond neměl žádný majetek a byl by zlikvidován," upřesňuje Petrovická.