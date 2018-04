Kvůli krachu cestovky neodletěla a navíc přišla o 27 tisíc korun

Cestovní kancelář Conti v tomto případě fungovala jako prodejce, zájezd pořádala cestovní kancelář Quality Tours. Pro jistotu zašla paní Drábová i do pobočky Quality Tours. Zjistila, že cena je stejná u agentury i u pořadatele a že zájezd na její jméno je u Quality Tours rezervován.

Byla tedy v klidu, a protože s cestovní kanceláří Conti již byla na dvou dovolených a byla s ní spokojená, podepsala u nich smlouvu a zaplatila 27 tisíc korun. Deset dnů před odletem se však z televizních zpráv dozvěděla, že cestovní kancelář Conti zkrachovala.

Máte smůlu, dozvěděla se v kanceláři

„Byl to šok, ale říkala jsem si, že sice zkrachovala CK Conti, ale pořadatelem zájezdu je Quality Tours, takže to se nás přece nemůže nijak dotknout,“ říká Alena Drábová. Druhý den navštívila pobočku Quality Tours, aby se ujistila, že na dovolenou odletí.

A čekalo ji nemilé překvapení. „Slečna za přepážkou mi řekla ano, mám to na to vaše jméno rezervované, ale zaplacené to není, takže máte smůlu,“ popisuje dále zákaznice. Pořád ovšem doufala, že na dovolenou odletí, pracovnice cestovky slíbila, že její případ bude řešit s vedením. A tak druhý den šla paní Drábová do pobočky znovu. „Řekli mi, že se s panem ředitelem poradili, ale peníze od agentury nemají, takže neodletíme,“ uvádí Drábová.

Drábovi se neměli stát rukojmími

Podle místopředsedy Asociace cestovních kanceláří ČR Jana Papeže nebyl žádný důvod k tomu, aby Drábovi na dovolenou neodletěli. „Je na pořadateli zájezdu, aby vymáhal peníze na svém prodejci, rozhodně nemůže vzít klienta jako rukojmí, a říct mu, nám agentura nezaplatila, vy nám zaplaťte znovu. To určitě nejde,“ vysvětluje Jan Papež.

Stejného názoru je i nezávislý advokát Pavel Nastis. Paní Drábová sice peníze zaplatila zprostředkovateli, nicméně zaplatila je v souladu se smlouvou. Nemůže za to, že zprostředkovatel zkrachoval, a nemůže ani za to, že zprostředkovatel neposlal peníze pořadateli zájezdu. Paní Drábová smlouvu neporušila. „Naopak, jediný, kdo smlouvu porušil, je cestovní kancelář Quality Tours,“ upřesňuje advokát a dodává: „Paní Drábová uzavřela smlouvu o zájezdu s CK Quality Tours, tato je pořadatelem zájezdu, a tato cestovní kancelář, protože byla uhrazena cena zájezdu, měla povinnost dodržet svou smlouvu a měla povinnost zájezd zajistit.“

Pojišťovna odškodnila pouze klienty CK Conti

Ale Drábovi na dovolenou neodletěli. Ostatně asi těžko by se násilím domáhali vstupu do letadla. A protože nechtěli přijít o své peníze a věděli, že cestovní kancelář Conti byla pojištěna proti úpadku, obrátili se na pojišťovnu. Předali veškeré doklady a byli přesvědčeni, že pojišťovna peníze vyplatí. Následovalo však další nemilé překvapení.

„Měsíc po vyhlášení úpadku cestovní kanceláře Conti jsme v plné výši odškodnili všechny její klienty. Na případ paní Drábové se ale pojištění úpadku cestovní kanceláře nevztahuje, protože pořadatelem zájezdu byla jiná cestovní kancelář,“ říká mluvčí České podnikatelské pojišťovny Renata Čapková.

A tak to znovu Drábovi zkusili u pořadatele zájezdu. „Řekli nám, že je to náš problém, že poškozených klientů je asi stovka, a kdyby je všechny měli odškodnit, tak zkrachujou taky,“ povzdychla si Alena Drábová.

„Paní Drábová uzavřela smlouvu o zájezdu s CK Quality Tours, smluvní vztah má s touto cestovní kanceláří. A nyní, když se zájezd neuskutečnil a ona chce vrátit peníze, musí jí je vrátit CK Quality Tours,“ vysvětluje advokát Pavel Nastis.

To však cestovka odmítla. O případ se začali zajímat redaktoři Černých ovcí. Ředitel cestovní kanceláře rozhovor na kameru odmítl a poslal pouze e-mailové vyjádření: „Paní Drábová nám doložila existenci její smlouvy o zájezdu na termín 1. až 8. června 2014 a úhrady zájezdu až dne 18. června 2014. Pokud by nám tyto dokumenty doložila před 1.červnem, snažili bychom se její případ prošetřit tak, aby nedošlo k prodlení,“ uvádí ředitel Quality Tours Martin Topol. To je ale překvapení. Paní Drábová se o svou dovolenou přece zajímala už v květnu.

„Stali jsme se součástí promyšleného podvodného jednání ze strany CK Conti, které jsme samozřejmě oznámili na policii. Pro špatnou platební morálku jsme CK Conti nepotvrzovali dlouhodobě rezervace a ukončili s ní spolupráci. Nyní čekáme na výsledky šetření policie,“ doplňuje ředitel CK Quality Tours.

Ani policie Drábovým nepomůže

Paní Drábová se k trestnímu oznámení přidala. Že by tedy její problém vyřešila policie? „Paní Drábové policie v žádném případě nepomůže. Pokud se někdo z CK Conti dopustil trestného činu a bude mu třeba někdy v budoucnu uložena povinnost nahradit způsobenou škodu, tak ji bude nahrazovat CK Quality Tours, nikoli klientům,“ uvádí advokát Pavel Nastis.

„Dokud cestovní kancelář má zájem o klienty a nabízí, tak se může přetrhnout, ale tím okamžikem, jakmile zaplatíte, tak už o vás zájem ztratí,“ uzavírá zklamaně svůj příběh Alena Drábová.

Jestli bude chtít paní Drábová ještě někdy vidět své peníze, nezbude jí nic jiného, než se obrátit na soud.

Pokud tedy kupujete zájezd u cestovní agentury, ověřte si, zda má opravdu s pořadatelem zájezdu smlouvu, která prodej umožňuje. A požadujte, aby potvrzení o zájezdu bylo parafováno i tou cestovní kanceláří, která zájezd pořádá.