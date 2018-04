Zloději mají nové techniky a triky, jak vykrást auta. Jak jim čelit

Příkladem je jednatřicetiletý muž, který se do vozů dostával bez použití násilí. Díky speciální technice totiž dokázal zablokovat uzamčení vozu. Pak počkal, až se majitel auta vzdálí a sebral cennosti, elektroniku, doklady a další odložené věci. Než ho zatkla policie, dokázal využít neobezřetnosti celkem dvanácti řidičů a způsobil škodu za téměř 400 tisíc korun (více čtěte zde).

Letos již zloději vykradli tisíce aut a majitelům odcizili přes pět tisíc vozů. Kompletně odcizená vozidla mají většinou na svědomí profesionálové z organizovaných skupin, kteří jsou schopni dostat se do auta během několika či pár desítek vteřin. Podle policejních statik jdou škody do milionů, některým krádežím se ale dá předejít.

Jak se v Česku kradou věci z aut, samotná auta a jejich součástky Rok Krádeže věcí z automobilů Celková škoda Krádeže aut Celková škoda Krádeže součástek aut Celková škoda 2014 22 976 519 mil. Kč 8 720 1,07 mld. Kč 8 641 264 mil. Kč 2015* 15 488 392 mil. Kč 5 321 694 mil. Kč 4 243 128 mil. Kč zdroj: Policie ČR, * údaje od 1.1 do 31.10.

Abyste neprožili šok, že se terčem zlodějů stal i váš automobil, nezapomínejte na osvědčená doporučení, jak nedávat zlodějům zbytečně šanci, aby vás obrali o majetek. Neopatrnost a roztržitost může být zvlášť v předvánočním shonu hodně drahá.

1. Nikdy nedělejte z auta výkladní skříň

Aby vaše auto nepřitahovalo pozornost zlodějů, nedělejte z něj výkladní skříň. Nechávat v něm cokoliv, co se může zlodějům hodit, je zbytečné riziko. Užitečné je nechávat i vytaženou roletku zavazadlového prostoru, aby bylo vidět, že ve vozidle není nic cenného.

Zloději – amatéři dnes kradou z aut vše, na co přijdou. Na rozdíl od profesionálů se dovnitř vozu dostávají silou – rozbitím čelních, nebo bočních skel či vypáčením zámků. Kromě škod na odcizených věcech tak velmi často způsobí i velkou škodu na samotném automobilu. Profesionálové se do auta dostávají většinou nezjištěným způsobem bez zanechání viditelné stopy mechanického poškození. „Překonání zámků prokáže expertiza v kriminalistickém ústavu, ta odhalí i mikroskopické poškození,“ říká Václav Bálek, mluvčí Allianz.

2. Kontrolujte, zda je auto opravdu uzamčené

„Častou chybou řidičů je, že zlodějům nahrají sami a nepřesvědčí se, zda vůz opravdu zamkli,“ upozorňuje Milan Káňa z pojišťovny Kooperativa. „Uzamčení vozu kontrolujte v každém případě. A to i tehdy, pokud máte elektronické dálkové uzamykání,“ upozorňuje Petr Milata, mluvčí ČSOB Pojišťovny. Jak dodává, vzít za kliku a přesvědčit se, zda došlo k centrálnímu uzamčení, je jen chvilka času. Řada řidičů na to však vůbec nemyslí. Tato neopatrnost nahrává zlodějům, kteří jdou s dobou. Vymysleli totiž nové technické fígle, jak uzamčení vozu zablokovat, dostat se do něj bez násilí a odvést z něj bez povšimnutí cokoliv, co má nějakou hodnotu.

3. Klíče od vozu mějte vždy pod kontrolou

Stále víc řidičů doplácí i na další nepozornost a roztržitost. Neumí si ohlídat klíče od vozu. I když spěcháte, klíče mějte vždy pod kontrolou ve všech možných situacích – při vyzvedávání dítěte ze školy či školky, při čerpání pohonných hmot či nakupování v hypermarketu. Ale i třeba tehdy, když se vám stane malá autonehoda, nebo si vaše auto přijde prohlédnout případný kupec, ze kterého se nakonec vyklube zloděj, který v nestřeženém okamžiku naskočí do nastartovaného auta a ujede. „Dávejte si pozor i na to, komu klíče od vozu půjčujete. Pořídit si duplikát není dnes žádný problém,“ upozorňuje Petr Milata. Pokud je auto pojištěné a klíče od auta vám někdo odcizí, oznamte to pojišťovně a zámky nechejte vyměnit dřív, než vám zmizí celé auto. Vaší povinností totiž je zabránit následným škodám.

4. Přemýšlejte o možném riziku při parkování

Parkujte svůj vůz vždy uvážlivě a zbytečně neriskujte. Pokud to jde, vyhýbejte se odstavení vozu na méně frekventovaných ulicích, poblíž kontejnerů, v zákoutích a neosvětlených místech, kde mohou mít zloději jistější půdu pod nohama. „Nejčastěji je vůz odcizen z místa bydliště majitele a ne výjimečně i z garáže. Dalšími obvyklými místy jsou parkoviště supermarketů a dále lesní cesty, kam si lidé odskočili třeba na jmelí. Méně časté jsou pak prostory v blízkosti nádraží, sportovišť nebo restaurací,“ říká ze zkušeností Libor Beran, metodik likvidace autopojištění Allianz.

Pokud jezdíte jen svátečně a s vozem vyjíždíte jen sporadicky, naučte se průběžně kontrolovat, zda stojí na svém místě a je v pořádku.

5. Nezapomínejte i na další zabezpečení svého vozu

Máte-li ve vozidle instalované zabezpečovací zařízení, nezapomeňte ho při vystoupení z auta vždy aktivovat. Zapomíná na to stále spousta řidičů. Máte-li v autě základní zabezpečení, jako je mechanické uzamčení řadicí páky nebo volantu, rovněž ho používejte. Vyčítat si, že jste pro jednou zapomněli a zloději toho hned využili, je zbytečné, na místě je důslednost.

Jestliže máte auto v garáži, vyplatí se investovat rovněž do dobrých zámků, abyste zlodějům ztížili přístup k vozu. Ani v garážovaném vozidle nikdy nenechávejte technický průkaz či náhradní klíče od vozu. Zlodějům tím usnadňujete krádež i legalizaci odcizeného automobilu a některé pojišťovny pak mohou pojistnou částku snížit nebo ji dokonce odmítnou vyplatit.

Stalo se vaše auto terčem útoku zlodějů?