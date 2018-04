Zloději aut mění zvyklosti. Kradou vše včetně autodílů, říká odborník

„Zloději – amatéři dnes kradou z aut vše, na co přijdou. Nepohrdnou ani taškou s nákupem,“ říká Libor Beran. A s dobou jdou i zloději – profesionálové. „V podstatě dnes neexistuje typický vůz, na který by zloději líčili nejčastěji, krade se víceméně všechno a dokonce je i lhostejné, jak staré či ojeté auto je. V kurzu tedy nejsou pouze nejprodávanější a nejdostupnější automobily,“ říká Beran.

Ze své praxe přidává i další postřehy a cenné rady, co dělat, když pojištěné auto zmizí v nenávratnu.

Co dnes láká zloděje nejvíce, jaké součástky jsou v kurzu?

Zloději kradou hlavně xenonové světlomety, hliníkové součásti, mlhovky, zpětná zrcátka, střešní nosiče, ale i katalyzátory, parkovací senzory a někdy se nezdráhali ani uříznout výfuk nebo vysát celou nádrž a odstřihnout hadice. Z vnitřní výbavy jde o airbagy, navigace, antiradary, sedačky, ale i rezervy nebo nářadí.

Poznáte na první pohled, že se auto stalo terčem amatérů?

Zloději – amatéři se do aut dostávají rozbitím čelních, nebo bočních skel, vypáčením zámků. To je rozdíl oproti profesionálům, kteří se do auta dostanou většinou nezjištěným způsobem bez zanechání jakékoliv stopy mechanického poškození.

Jak rychle jsou zloději schopni auto otevřít a odvézt, máte takové poznatky?

Kompletně odcizená vozidla mají většinou na svědomí profesionálové z organizovaných skupin. Jak již bylo řečeno, nic nezničí a do auta jsou schopni se dostat během pár vteřin či desítek vteřin.

Z jakých míst podle vašich zkušeností auta nejčastěji mizí?

Nejčastěji je vůz odcizen z místa bydliště majitele a ne výjimečně i z garáže. Dalšími obvyklými místy jsou parkoviště supermarketů, dále lesní cesty, kam si lidé odskočili na houby, borůvky či třeba na jmelí. Méně časté jsou pak prostory v blízkosti nádraží, sportovišť nebo restaurací.

Pokud o auto přijdu, jak postupovat, když ho mám pojištěné?

Pokud ke krádeži auta, nebo jeho součásti dojde a jeho majitel to zjistí, přičemž je lhostejné, zda je to v České republice, nebo na dovolené v zahraničí, je povinen to ihned nahlásit policii. Od policistů dostane potvrzení, které následně předá pojišťovně. Při krádeži v cizině je důležité krádež hlásit jak policii v cizině, tak po návratu i Policii ČR kvůli zaregistrování do evidence odcizených vozidel.

Je předepsaný nějaký termín, do kterého je potřeba krádež nahlásit pojišťovně?

Svému pojistiteli, zejména pokud došlo k odcizení celého vozidla, byste měli krádež nahlásit co nejdříve po oznámení na policii, tedy bez zbytečného odkladu. Pokud se tato nepříjemnost stane v zahraničí, můžete také kontaktovat asistenční službu vaší pojišťovny pro pomoc s dopravou či noclehem. Tady samozřejmě záleží na rozsahu sjednaných asistenčních služeb.

Ale co když onemocním, nebo mám jiné vážné důvody, že nemohu krádež okamžitě ohlásit? Mohu tím někoho pověřit?

Dnes je možné ohlásit pojistnou událost po internetu nebo telefonicky, takže by to neměl být problém i v případě nějaké indispozice. Navíc vždy je možné nechat se zastupovat i zplnomocněnou osobou.

Stalo se vám, že majitel ohlásil odcizení vozu, ale nakonec se ukázalo, že si jen nezapamatoval, kde auto zaparkoval?

Stává se to. Například jedna naše klientka ohlásila odcizení vozidla, které bylo při čištění parkovacích stání nalezeno po několika měsících v podzemní garáži jednoho pražského nákupního centra. Na autě byla vrstva prachu a uvnitř byly osobní věci klientky, která vozu odcizení nahlásila. Na první pohled bylo evidentní, že vozidlo bylo nepoužívané a bez stop jakéhokoliv násilného vniknutí. Jen bylo zaparkováno v podzemní garáži na jiném místě, než se klientka domnívala. Řidička plnění pojišťovně vrátila a svého plechového miláčka si nakonec odvezla domů.

Další případ se týkal řidiče, který trpěl výpadky paměti, což měl i lékařsky doloženo. Po několika týdnech od nahlášení krádeže se ukázalo, že pouze zapomněl, kde zaparkoval. Plnění jsme ještě ani nestihli vyplatit, protože k likvidaci nedodal ani klíče ani technický průkaz. Do hlášení totiž uvedl, že neví, kam je dal. V tomto případě to působilo věrohodně, bohužel však v jeho neprospěch, protože tím jeho řidičská éra vzhledem ke zdravotnímu stavu skončila.

Říkáte, že majitel ukradeného auta musí odevzdat klíče a technický průkaz. Co všechno je třeba pojišťovně předložit?

Kromě zprávy od policie o výsledku vyšetřování či přerušení šetření, když pachatel není zjištěn, je potřeba odevzdat všechny klíče od vozidla, ovladače a doklady od zabezpečovacích zařízení, štítky s kódem od klíčů, osvědčení o registraci vozidla a originál velkého technického průkazu. Někdy klienti sami aktivně odevzdávají také doklady o opravách vozidla či servisní knížku, aby doložili aktuální stav vozu, a tím zdokumentovali jeho cenu.

Takový postup je běžnou praxí ve všech pojišťovnách, nebo to ukládá legislativa?

Legislativa ukládá pouze povinnost provádět šetření škodní události, zda je pojistná událost likvidní a bude se, nebo nebude plnit, kolik a komu. Pro klienta jsou pak směrodatné pojistné podmínky, které se mohou u jednotlivých pojistitelů i produktů lišit. Jinak praxe je víceméně ve všech pojišťovnách totožná.

Proč to pojišťovny požadují, jaký k tomu mají důvod?

Hlavně kvůli eliminaci pojistných podvodů. Není výjimkou, že majitel vozidla předal klíče známému, ten s autem odjel, převezl za hranice a majitel pak vozidlo nahlásil jako odcizené. A samozřejmě jsou i další finty, které podvodníci v krádežích vozů a dokladů používají.

Co se stane, když mi auto odcizí i s velkým technickým průkazem, protože jsem ho třeba zapomněla v autě? Má to nějaký vliv na řešení pojistné události?

U Allianz ne. Fingování odcizení auta i s velkým techničákem potřebují pouze amatéři. Pokud se vozidlo nenajde, techničák není potřeba na nic, auto se nesmí vyřadit z registru vozidel. Pokud se vozidlo najde, majitel musí s dokladem o vydání vozidla od policie požádat příslušný orgán o vystavení jeho duplikátu.

Jaké další potíže mohou nastat? Co je třeba si pohlídat, když mám auto pojištěné?

Pozor je třeba si dát hlavně na klíče. Řidiči někdy zapomenou nahlásit pojišťovně, že v minulosti ztratili jeden z klíčů a při řešení krádeže pak nastává problém. Takže pokud se klíče ztratí, nebo je někdo odcizí, oznamte tuto skutečnost pojišťovně hned, rozhodně dříve, než zmizí celé auto.

A co když zjistím, že mi klíče od auta zmizely z bytu, do kterého se vloupali zloději?

Málokterý klient si uvědomuje, že jeho povinností je zabránit následným škodám. Pokud by došlo ke krádeži klíčů od automobilu v domácnosti, kam zloděj vnikl násilně, a auto by pravidelně stávalo na parkovišti před domem, měl by majitel rychle zareagovat a nechat zámky vyměnit. Je totiž velmi pravděpodobné, že zloděj se pro auto vrátí. V tom případě by pak výměnu zámků uhradila pojišťovna ze zachraňovacích nákladů, protože riziko odcizení je opravdu velké.

Když ztrátu klíčů neohlásím a pak dojde ke krádeži, znamená to, že pojišťovna peníze nevyplatí, nebo dojde ke krácení pojistné částky?

Mohou nastat všechny případy. Může dojít k plnému odškodnění krádeže, ale může nastat i případ sníženého, nebo zcela odmítnutého plnění. Záleží na věrohodnosti a případných důkazech o ztrátě a současně o posouzení vlivu ztráty klíčů na zvýšené riziko odcizení vozidla. Například pokud by zloděj násilně vnikl do domu a našel tam mimo jiné klíče od auta, které stojí na dvorku a následně by je také odcizil, došlo by k plnému odškodnění. Jinak by to bylo, kdyby odjel autem z garáže, jejíž majitel nechal klíče na sedadle vozu nebo dokonce v zapalování. Tím by krádež usnadnil a pojišťovna by plnění úměrně míře usnadnění krádeže snížila.

Ale co když klíče založím doma tak dokonale, že je nedokážu najít? Přihlédne k tomu pojišťovna, když napíšu například čestné prohlášení?

Do čestného prohlášení dnes napíše kdokoliv téměř cokoliv. Vždy však záleží na posouzení konkrétního případu.

Jestliže se automobil nenajde, za jak dlouho dostanu peníze?

Doba, za kterou se pojistná událost vyšetří, je velmi individuální a může se případ od případu krádeže lišit. Pojistné plnění pojišťovna vyplácí do 15 dnů od ukončení svého vyšetřování. U nás vyplácíme klientům odškodnění v průměru po 40 dnech od nahlášené krádeže. Zda je doba kratší, nebo delší, závisí hlavně od zpráv o výsledcích policejních šetření a na tom, jak klient s pojišťovnou aktivně spolupracuje, dokládá požadované doklady a podobně.

Co když se mé ztracené auto přece jen najde? Jak se to řeší, musím vyplacené peníze automaticky vrátit?

I to se může stát, i když je to celkem nepravděpodobné, protože objasněno je pouze malé procento krádeží aut. V těchto případech se klient rozhodne, zda si vozidlo vezme zpět, pak musí vrátit vyplacené plnění po odpočtu nákladů na opravu závad a poškození nalezeného vozidla. Anebo si nechá vyplacené pojistné plnění a zmocní pojišťovnu k převzetí vozidla a k jeho prodeji. V určené lhůtě pak musí majitel pojišťovně písemně oznámit, jak se rozhodl. Pokud by se stalo, že nebude spolupracovat, bude pojišťovna vymáhat celé plnění zpět, třeba i právní cestou.

Jestliže si ponechám peníze a auto odmítnu, co se s ním stane? Stává se majetkem pojišťovny?

Takové rozhodnutí je nejčastější. Vozidla, pokud se vůbec najdou, se majiteli většinou vracejí nabouraná nebo jinak poškozená a také se značným zpožděním. Takže je velká pravděpodobnost, že mezitím si okradený motorista za peníze od pojišťovny koupil jiné. V tomto případě majitel nechává vrácené auto pojišťovně, která je prodá v elektronické aukci.

Stalo se vám, že se podařilo najít odcizené auto, které si zloději nějak vylepšili?

I takové případy jsou. Najít se podařilo například námi vyplacené vozidlo Porsche Cayenne, které zadržela slovenská policie v souvislosti s odhalením pachatele jiné trestné činnosti. Na vozidlo bylo namontováno tažné zařízení, které původně sloužilo pro připojení valníku k traktoru. Takto upraveným autem pak gang zlodějů vytrhával bankomaty ze zdí, takže kromě vnějšího poškození to odnesl i interiér. Ale naopak vnitřní prostory vozidla v kůži byly potřísněny bezpečnostní barvou sloužící k označování peněz.

Jak toto auto skončilo, vydražilo se rovněž v aukci?

Ano, i to se nakonec vydražilo.

Zaznamenáváte i neobvyklé krádeže aut?

Takové případy rovněž šetříme. Jeden z nich se podle hlášení stal tak, že majitel své auto chtěl prodat a pozval si domů potenciálního kupce. Auto na ulici před domem společně obhlíželi a kontrolovali. Kupec nechal majitele otevřít kapotu a nastartovat motor, aby se podíval, jak vše funguje. Následně poté jej upozornil na údajně vadnou hadičku. Majitel auta vystoupil, šel ji zkontrolovat a v tu chvíli kupující skočil do nastartovaného vozu na sedadlo řidiče, sešlápl plyn a ujel. Původní majitel měl prý co dělat, aby uskočil a zloděj jej nepřejel. U tohoto případu se nyní prověřují veškeré skutečnosti, zda šlo opravdu o loupež, nebo o pojistný podvod.