Krátké úvazky jsou v Evropě běžnější než v Česku

Počet zkrácených úvazků v dané zemi naznačuje, jak moc jsou zdejší zaměstnavatelé ochotni pomáhat svým zaměstnancům se slaďováním rodinného a profesního života.

Jak jsou na tom české firmy?

Většinou se říká, že špatně. Pro zaměstnavatele nejsou částečné úvazky výhodné, stojí je víc peněz než úvazky dlouhé a legislativa je údajně nijak nepodporuje.

Loňský průzkum agentury SC & C vypracovaný pro obecně prospěšnou společnost Gender Studies ukázal, že čeští zaměstnavatelé se úpravám pracovní doby nebrání tolik, jak by se čekalo.

Zaměstnavatelé: Jsme vstřícní

Při dotazování firmy vesměs tvrdily, že ženě, která pečuje o malé dítě, se snaží vyhovět. Kromě zkrácení úvazku se někdy domluví na posunutí pracovní doby. Matka může chodit do práce dříve než ostatní a dříve odcházet, aby měla na děti více času odpoledne. Nebo je naopak ráno odvede do školky a o to déle zůstane v práci.

Zaměstnavatelé se většinou shodovali, že úpravu pracovní doby zaměstnankyním sami nenabízejí, čekají, až je o to požádají. Zpravidla je však nenutí do přesčasů.

Jak jsou na tom české firmy se zkrácenými úvazky, prozradí nejlépe čísla. Hodně napoví srovnání s ostatními evropskými státy. Podle průzkumu Eurostatu realizovaného před třemi lety pracovala jen asi 4% českých matek méně než 30 hodin týdně. V sousedním Rakousku to bylo 32 procent, v Německu 35 procent a v Nizozemsku dokonce nadpoloviční většina.

Dětské koutky jsou drahé

Průzkum SC & C se zaměřil také na to, jak čeští zaměstnavatelé ženám usnadňují návrat z rodičovské dovolené. Firmy většinou odpovídaly, že nemají žádné speciální programy a s matkami neudržují v průběhu rodičovské v podstatě žádný kontakt. Lépe na tom byly manažerky. Ty firma nezřídka vybaví služebním notebookem a telefonem a po individuální dohodě je nechá částečně pracovat z domova. Manažerky dokonce často absolvují během rodičovské dovolené jazykové či počítačové kurzy, aby se mohly co nejrychleji vrátit do práce.

Většina firem neuvažuje o zavedení dětského koutku či finanční podpoře rodičů, kteří dítě pošlou do smluvní školky. Argumentují vysokými náklady a v případě dětských koutků také nutností zajistit kvalifikovaný personál či dostát hygienickým normám.