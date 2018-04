Kratších úvazků je nedostatek

Ženám se nehodí noční



Zkrácené úvazky u pracovního poměru přitom nejsou pro zaměstnavatele daňově znevýhodněny. "Domníváme se, že rozhodují nevýhody z podnikatelského hlediska, kdy zaměstnanec často odchází od rozdělané práce," říká jednatel společnosti České daně Petr Hruška.

"České firmy skutečně nezřizují vysoký počet pracovních míst se zkráceným úvazkem," souhlasí prezident Hospodářské komory České republiky Jaromír Drábek.

Pro zaměstnavatele je trvalý pracovní poměr výhodnější kvůli nákladům na vytvoření pracovního zázemí pro jednu každou osobu. To je nezbytné, ať je pracovník zaměstnán na čtyři hodiny, nebo na osm. "Problémem bývá to, že ženy chtějí většinou pracovat dopoledne a o odpolední či večerní směnu nemají zájem," doplňuje předseda Svazu podnikatelů ČR Bedřich Danda. "Pokud pak žena zůstane nemocná doma, těžko se za ni shání náhrada," dodává.



Výhody pro zkrácený úvazek?



V některých zemích stát podporuje tvorbu pracovních míst se zkráceným pracovním úvazkem daňovými úlevami, které se vztahují na zaměstnance pečující o nezletilé děti. "U nás stát bohužel takovou podporu neposkytuje," podotýká. Ministerstvo práce a sociálních věcí žádné konkrétní zvýhodnění zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají ženy s dětmi na částečný pracovní úvazek, zatím podle mluvčí Kateřiny Prejdové ani nepřipravuje. "Zpracováváme koncepci rodinné politiky a v ní by se něco takového mohlo objevit."

Podle některých expertů musí české matky na rozdíl od žen v zahraničí stále naplno zvládat zaměstnání i chod domácnosti. Jeden plat běžné rodině nestačí. Mít více potomků si pak ženy raději rozmyslí. V České republice na jednu ženu od 15 do 49 let připadalo loni podle předběžných statistik 1,18 narozeného dítěte. Tato hodnota patří k nejnižším v Evropě i ve světě. "V zahraničí, pokud ženy s dětmi pracují, tak na částečné úvazky. To je klíčové," upozorňuje Dana Hamplová ze Sociologického ústavu akademie věd České republiky.

V zemích s pružným pracovním trhem, jako jsou například skandinávské státy, je průměrný počet dětí na ženu vyšší. "Většina českých žen by přitom podle výzkumů o částečný úvazek stála," dodává demografka. Takových míst je zanedbatelné množství. "Všechny kratší úvazky jsou založeny na vzájemné důvěře a vždy při jejich domlouvání záleží na lidech a konkrétní situaci, ve které se nacházejí," míní Václav Bálek z České pojišťovny, v níž na kratší úvazek pracuje 250 z 6500 zaměstnanců. Podle Bálka zaměstnanci, kteří pracují na kratší úvazek, dokážou tuto vstřícnost ocenit a vrátit kvalitní prací se stoprocentním nasazením, byť v kratším časovém úseku.