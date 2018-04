Kreditka Citibank

K lady:

- karta bude vedena bez ročního poplatku, pokud ji budete aktivně používat a její minimální roční kreditní obrat bude činit 36 000 Kč

- bezúročné období karty je až 55 dní

- nemusíte mít veden běžný účet u Citibank

- nabízí větší zabezpečení díky fotografii a podpisu na přední straně karty

- po nahlášení ztráty karty Citibank banka okamžitě ručí za případné zneužití, blokace karty je zdarma

- máte možnost splatit vše najednou bezúročně, nebo využít měsíční splátky

- součástí karty jsou doplňkové služby Hotovostní a Individuální program splátek, které fungují částečně jako spotřebitelský úvěr. Domluvíte si s bankou dobu splatnosti a výši splátek, které mohou být rozloženy do období 3 – 24 měsíců. Zároveň získáte výhodnější úrokovou sazbu. Platí pro transakce nad 5 000 Kč.

- přístup do internetového bankovnictví Citibank Online, nebo telefonního CitiPhone, vám umožní kontrolu úvěrového účtu karty

- výpis transakcí je zasílán měsíčně poštou

- roční úroková sazba u kreditky je od 8,9 % do 26,4 %

Z ápory:

- pokud nesplníte bankou zadané podmínky, zaplatíte za vedení karty 500 Kč ročně

- úroková sazba 26,4 % je jedna z nejvyšších na trhu a získá ji většina nových klientů, ke snížení sazby totiž dochází na základě posouzení bonity a také historie klienta u Citibank

- při výběru hotovosti bankomatem zaplatíte poplatek 70 Kč nebo 3 % z vybírané částky (vždy větší z obou položek) a částka se ihned úročí aktuální úrokovou sazbou

Kreditní karta Citibank nabízí mnoho výhod a je jistě lákavou nabídkou pro ty, kdo mají čistý měsíční příjem alespoň 12 000 Kč, jsou starší 21 let a jsou v zaměstnaneckém poměru, nebo podnikají. K tomu, aby kartu získali, potřebují potvrzení o příjmu, kopie posledního daňového přiznání, kopii občanského průkazu, poslední kompletní výpis z běžného účtu. Pokud tyto podmínky zájemce splní a Citibank jeho žádost schválí, je mu karta zaslána během 7 dnů. Pak už nic nebrání v jejím aktivním používání. Avšak při pohledu na úrokovou sazbu a poplatky za výběry hotovosti, je dobré si uvědomit, že kreditní karta má sloužit především k bezhotovostním platbám, jinak je její používání poměrně nákladná záležitost.