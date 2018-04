Kreditka, nebo kontokorent? Co je zdarma

Na tuzemském finančním trhu je celá řada úvěrových nástrojů a jedině správnou volbou typu úvěru a následně pak výběrem mezi nabídkami jednotlivých společností dosáhnete na opravdu levné - tzv. cizí peníze.

Zaměřme se na konkrétně na úvěr, který si pořizujeme jako určitou zálohu pro případ, kdy nám dojdou naše vlastní finanční prostředky a my potřebujeme po určitou dobu čerpat z jiných zdrojů. A protože se zdaleka ne každému chce chodit si půjčovat od známých a rodiny, právě pro tento účel jsou nastaveny dva základní bankovní produkty - kontokorentní úvěr a kreditní karta. Který je právě pro vás nejvhodnější?

Kontokorent: praktický, ale ne zadarmo

Každý ze zmíněných dvou nástrojů má svá specifika, klady, ale i zápory. Zaměřme se nejprve na kontokorent.

Kontokorent, neboli možnost čerpání v rámci vašeho běžného účtu do záporných hodnot, vám dnes nabídne téměř každá tuzemská banka, často automaticky v rámci balíčku služeb. Můžete se setkat s tím, že bude banka dělat drahoty se zřízením kontokorentu (případně s vámi požadovaným limitem kontokorentu) do té doby, než si ověří vaši bonitu například sledováním vaší finanční historie – tedy vašeho nakládání s financemi v rámci běžného účtu. Většinou vám však banka kontokorent nabídne okamžitě při zřizování účtu. Jediné, čím vás možná překvapí, může být nízký limit čerpání úvěru. Po několika měsících fungování vašeho účtu, kdy vám na účet chodí mzda často se může stát, že vám banka sama nabídne zvýšení limitu a nebo si můžete zkusit si o něj zažádat sami, cítíte-li že potřebujete větší rezervu.

VÝPISY Z ÚČTU NEVYHAZUJTE:

proč je skladovat VÝPISY Z ÚČTU NEVYHAZUJTE:

Za zřízení, ani za vedení kontokorentu v případě, že jej nevyužíváte, ve většině případů nic neplatíte. Kontokorenty bývají totiž zpravidla součástí nabízených bankovních balíčků. Platíte až v momentu, kdy se dostanete do debetu – záporného zůstatku. Pak se musíte připravit na úrok z čerpaných peněz (10 – 18 % p.a.) a v případě některých bank (např. eBanka) také na poplatek za čerpání kontokorentu (u eBanky 50 korun měsíčně).

Vyčerpané peníze (například na obyčejný nákup pro domácnost poté, co vám došly vlastní peníze a čekáte na výplatu) pak můžete vracet a znovu čerpat dle libosti. Důležité je dodržet lhůtu, kdy musí být kontokorent splacen. Stačí se tedy jednou, nebo dvakrát do roka na jediný den „přehoupnout“ ze záporných čísel do kladných. Pak je teprve povinnosti kontokorentní úvěr doplatit v určený termín učiněno za dost.

Úvěr bezplatně? Některé kreditky umí

A teď se podívejme na kreditní karty. Také ony jsou primárně určené ke krytí finanční situace klientů. Některé z nich mají ovšem v porovnání s kontokorentem velkou výhodu - nestojí vás ani korunu (pokud ji využíváte pouze k bezhotovostním platbám, výběry z bankomatu jsou zpoplatněné, a to často nemalými částkami).

Už je dávno pryč doba, kdy kreditní kartu banka vydala pouze vysoce bonitnímu klientovi. Dnes ji nabízí podobně často jako kontokorent a většinou jí k vydání kreditky postačí potvrzení o vašich příjmech a pár vašich osobních dokladů. Kromě výše limitu (banka vám jej nastaví adekvátně vaší bonitě), ceně v podobě ročního poplatku (120 – 600 Kč) a úrokové sazby (15 – 23 %) z vyčerpané částky, má ovšem kreditní karta ještě jeden zásadní rozměr – bezúročné období.

Pokud dokážete vyčerpané peníze z kreditní karty vrátit zpět v určité časové lhůtě (až 55 dnů v případě Citibank), nezaplatíte za ně žádný úrok. V případě některých bank dokonce nezaplatíte za kreditní kartu doslova ani korunu (nulový poplatek za vedení karty), pokud navíc dodržíte další požadavek. Tímto požadavkem bývá vyčerpání určité minimální sumy peněz v průběhu jednoho roku (HVB Bank – 35 000 Kč, Citibank – 36 000 Kč, Raiffeisenbank – 45 000 Kč, GE Money Bank - 48 000 Kč) formou bezhotovostních plateb za zboží a služby. Bezúročné období se totiž u většiny bank vztahuje pouze na ně. Hotovostní výběry započítávané v bezúročném období nabízí pouze ČSOB (do 20 % týdenního limitu karty), Komerční banka a Poštovní spořitelna.

Kreditka, nebo kontokorent?

Je evidentní, že volba mezi kreditní kartou a kontokorentním úvěrem musí vycházet z vašich individuálních požadavků.

Kreditní kartu by měl rozhodně upřednostnit ten, kdo si je vědom, že vyčerpané peníze jednak vrátí v bezúročném období (zmíněných až 55 dnů) a jednak ročně pročerpá skrz kreditku dostatečně velkou sumu (více než 35 000 korun). V takovém případě se totiž vyplatí využít jednu z nabídek výše uvedených bank.

Pokud si ovšem nejste jisti, zda „podpůrný“ úvěr vůbec využijete, nebo naopak tušíte, že nebudete schopni vypůjčenou sumu okamžitě vrátit (maximálně do dvou měsíců), dejte přednost kontokorentu. Máte pak možnost vypůjčené peníze nejen splácet delší dobu, ale rozhodně vás kontokorent, vzhledem k poplatkům a nižším úrokům, vyjde levněji.