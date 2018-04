Kreditka pro ty, kteří mají obavu ze ztráty či krádeže

Svou mezinárodní kreditní kartu vydává Raiffeisenbank ve dvou variantách – Visa Classic a Visa Gold. Kreditní limit, který s kartou můžete získat, se pohybuje v rozmezí 10-150 tisíc korun v případě typu Visa Classic a 100 až 500 tisíc Kč u karty Visa Gold. Tvoří až dvojnásobek čistého příjmu. Maximální úvěrový limit u zlaté karty je nezvykle vysoký, je ovšem otázkou, kdo jej může získat.

Jaké jsou podmínky pro získání nové kreditní karty? Není nutné mít v bance běžný účet, čímž se Raiffeisenbank připojuje k Citibank, České spořitelně (účet nutný pouze u karet typu Gold), ČSOB, HVB Bank a Poštovní spořitelně. Jednou z podmínek pro získání je minimální čistý měsíční příjem ve výši 12 tis. Kč.

je naprosto tradiční – 45 dní. Jako u většiny karet se vztahuje pouze na bezhotovostní platby (jen Komerční banka a ČSOB tvoří výjimku a bezúročné období u jejich kreditek platí i pro výběry hotovosti). Anipříliš nevybočuje z průměru – hodnota 22,68 % p.a. (resp. 1,89 % p.m.) patří spíše k vyšším.

Celkové poplatky za roční vydání a měsíční vedení karty po sečtení tvoří 990 Kč ročně u varianty Visa Classic, 2640 Kč u Visa Gold. Roční cena, kterou zaplatíte za Visa Classic, patří k nejvyšším. U tohoto typu nekobrandované kreditní karty ji "předčí" pouze Citibank, za jejíž stříbrnou kartu za rok zaplatíte 1000 Kč. U karty Visa Gold je situace jiná – zlaté kreditní karty figurují v nabídce pěti bank (včetně RB) a tato varianta kreditky od Raiffeisenbank se cenou umisťuje přesně uprostřed.

Povinná minimální měsíční splátka, která je našimi bankami vyžadována ve výši 5 (Citibank, Česká spořitelna) nebo 10 procent (ostatní) z vyčerpané částky, byla zvolena ve výši 5%, min 500 Kč. Patří tedy k nižším, klient může měsíčně splácet menší částku.

Karta se pyšní bezplatnou blokací (včetně stoplistace) – to klienti v případech nutnosti jistě ocení. Tuto službu ale nabízí zdarma Citibank a Živnostenská banka u všech karet. Co mnoho klientů jistě potěší, je pojištění proti zneužití kreditní karty v ceně karty. Maximální částka, která bude klientovi uhrazena v případě ztráty nebo krádeže karty, je však 10 000 Kč. Klient je pojištěním kryt od počátku dne nahlášení. Jen pro srovnání – podobnou výhodu v ceně karty nabízí pouze Česká spořitelna u svých zlatých kreditních karet. Tam je ovšem klient automaticky pojištěn až do výše 50 tis. Kč (přičemž se pojištění vztahuje na transakce provedené v období začínajícím 72 hodin před koncem dne, kdy došlo nahlášení ztráty nebo odcizení). Zlatá kreditní karta ovšem ve spořitelně stojí 3000 Kč/rok. Pojištění do výše 10 000 Kč potom Česká spořitelna nabízí za 170 Kč za rok. HVB Bank nabízí pojištění pro případ zneužití kreditní karty za 200 Kč na rok s pojistným plněním 20 tisíc korun.

Pro orientační srovnání jsme vybrali další dvě banky, které nabízejí kreditní karty Visa Classic a Visa Gold:

Banka Minimální měsíční splátka Úroková sazba (%) Bezúročné období (počet dní) Roční poplatek vč. výpisů (standardní/zlatá karta) v Kč Poplatek za výběr z bankomatu v ČR (vlastní/cizí) Raiffeisenbank 5%, min. 500 Kč 22,68 45 990 / 2640 50 Kč Česká spořitelna 5 % 19,8 45 300 / 3000 4 Kč / 20Kč+0,5% HVB Bank 10%, min. 300 Kč 23,4 45 864 / 3144 60 Kč

Visa Gold od Raiffeisenbank kromě výše uvedených charakteristik navíc, jak už to u zlatých karet bývá, obsahuje v ceně cestovní pojištění. To se dá samozřejmě k Visa Classic přikoupit, spolu s pojištěním proti neschopnosti splácet



Raiffeisenbank uvedení nových kreditních karet na trh podpořila soutěží. Pokud klient požádá o kreditní kartu v době od 15.9. do 15.10., dostane nákupní poukaz na slevu 500 Kč v obchodech sítě Datart. Pokud učiní od 15.9. do 15.11. tři nákupy touto kartou a bude patřit ke stu nejrychlejších, získává digitální fotoaparát. Pokud uskutečněných nákupů bude alespoň pět, bude dále zařazen do slosování o domácí kino.

Jaká je tedy nová kreditní karta? V základních parametrech v ničem nevyniká. Raiffeisenbank vsadila na motivaci v podobě bezplatné blokace a pojištění proti zneužití karty v ceně. Jak jsme si ukázali, nemusí být každý z těchto bonusů sám o sobě oproti některým konkurentům zas tak velkou výhodou. Spojení bezplatné blokace s bezplatným pojištěním je však ojedinělá kombinace, která držitelům může poskytnout pocit bezpečí, byť omezený maximálním pojistným plněním. A to zejména v situaci, kdy většina z deseti největších bank v ČR podobné pojištění karty vůbec nenabízí.

Další bankou, která by na trh kreditních karet měla vstoupit, je GE Capital Bank. V současné době probíhá pilotní projekt a její kreditní karta je vydávána pouze vybraným zákazníkům. Odhadovaná doba uvedení na trh je začátek příštího roku.

