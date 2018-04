Naučte se zkrotit kreditku. Šest tipů, jak s ní vydělat peníze

Kreditky již dávno nejsou jen obyčejnou půjčkou. Mnohé banky i nebanky k nim přidávají nejrůznější lákadla a bonusy. Kdo si umí vybrat, aby kreditka seděla jeho kapse i nákupním zvyklostem, může s jejich aktivním používáním poměrně hodně ušetřit – na slevách za nákupy, odměnách za aktivní používání, získáním prodloužené záruky na zboží a dalších bonusech.

Stále však platí jednoduchá rovnice – s kreditní kartou utrácíte peníze banky, a kdo si neohlídá včasné splacení čerpané částky, půjčka v plastu se mu pořádně prodraží. Úrokové sazby totiž nejsou malé, aktuálně se pohybují v rozpětí 17,04 až 26,28 %. Přehled sazeb u nejčastěji žádaných kreditek včetně dalších důležitých údajů, jako je bezúročného období a benefity, najdete zde.

Abyste na kreditce vydělali vy a ne banka, musíte s ní zacházet chytře a dodržovat několik důležitých kroků.

1. Utrácejte do výše svých finančních možností

Prvním krokem k úspěchu je utrácet s kreditní kartou tolik peněz, kolik budete schopni na konci bezúročného období vrátit. Mějte kreditu proto vždy pod kontrolou a útraty hlídejte. U většiny bank lze kontrolovat pohyby na kreditním účtu stejně jednoduše jako na běžném účtu, tedy po internetu. A pokud tuto kontrolu některé banky či nebanky zatím neumožňují, hlídejte své útraty jednoduše tak, že si vždy schováte účty a celkovou útratu si budete zapisovat a nosit v hlavě.

2. Využijte možnost hradit útratu inkasem

Pokud již kreditu máte, nebo o ní uvažujete, zeptejte se v bance či nebance na to, zda umožňují úhradu útraty prostřednictvím inkasa. Tedy tak, že povolíte, aby z vašeho běžného účtu strhla banka ke dni splatnosti tolik peněz, kolik jste s kreditkou utratili. Tuto formu úhrady půjčených peněz umožňuje zdarma již několik finančních institucí, například Cetelem, Citibank, mBank, Sberbank a Zuno. V některých bankách tato služba není zadarmo a měsíčně přijde až na 29 korun.

Které banky umožňují inkaso na 100 % částky Cetelem: 0 Kč

Citibank: 0 Kč

Česká spořitelna: 29 Kč/měsíc

ČSOB*: 200 Kč/ročně

GE Money Bank: 0 Kč jen u min. splátky

Komerční banka: 29 Kč/měsíc

mBank: 0 Kč

Era*: 200 Kč/ročně

Raiffeisenbank: 0 Kč u inkasa zřízeného před 1.10. 2013, po tomto datu 29 Kč/měsíc

Sberbank CZ: 0 Kč

UniCredit Bank*: 0 Kč

Zuno: 0 Kč

Zdroj: jednotlivé banky a nebankovní domy, *pro klienty, kteří mají u této banky běžný účet

3. Nastavte inkaso na 100 procent čerpané částky

V případě, že lze inkaso využít, ohlídejte si, aby proběhla úhrada půjčených peněz na 100 procent, což v první řadě znamená, že na vašem běžném účtu musí být dostatek peněz na smazání dluhu. Ale pozor, na inkasu musíte mít nastaveno, aby došlo k úhradě celé útraty. Proto se při zřízení inkasa ptejte, jaký pojem pro tuto transakci banka používá. A nedejte se zmást. Některé banky totiž mají 100% úhradu zabalenou do různých pojmů (aktuální zůstatek kartového účtu, 100 % inkaso, automatické inkaso plné splátky kreditní karty...). Nabídnout vám mohou rovněž úhradu minimální částky, což znamená, že při inkasu dojde ke smazání jen části útraty a na zbytek neuhrazených peněz pak začnou naskakovat vysoké úroky.

Které banky neumožňují inkaso na 100 % částky GE Money Bank: nelze

Home Credit: nelze

LBBW Bank: nelze

Zdroj: jednotlivé banky a nebankovní domy

4. Buďte důslední, ohlídejte si termín splatnosti

Jestliže banka inkaso nepovoluje, nebo je pro vás zbytečně drahé, protože vám kreditní karta na poplatek nevydělá, je potřeba hradit půjčené peníze převodem z vašeho běžného účtu. A to již vyžaduje disciplínu. Pokud s tím máte problémy a stává se vám, že občas "prošvihnete" termín splatnosti, zkuste na sobě zapracovat. Výpis z kreditního účtu, který vám dorazí na adresu či po internetu, si nechávejte na očích, termín splatnosti si poznamenejte do kalendáře či do mobilu. Zkrátka – najděte si vlastní "budíček", který vás probudí a upozorní, že je nejvyšší čas na zaplacení.

5. Osvojte si pravidlo – halíře dělají talíře

Utrácet virtuální peníze obsažené v platové kartičce je mnohem snazší a vábivější, než když držíte v rukou bankovky a mince. Na to je třeba myslet již při volbě samotné kreditní karty.

Vybírejte vždy takovou kreditku, která bude odpovídat vašim nákupním zvyklostem a finančním možnostem. Karta vám nesmí diktovat. Některé sice mají velmi lákavé benefity, ale jen pod podmínkou, že s nimi budete utrácet nad váš běžný limit. Při placení s kreditkou myslete na to, že je jen na vás, zda uspořené halíře, koruny, stokoruny a tisíce zůstanou ve vaší kapse, nebo je bude inkasovat banka, protože přešvihnete své finanční možnosti, nebudete mít na zaplacení a s úhradou se opozdíte. Aktuální přehled benefitů nejžádanějších kreditních karet najdete zde.

6. Rozlišujte karty – kreditka není debetka

Na úsporu myslete i tehdy, když stojíte před bankomatem. Vybírat z něj hotovost kreditní kartou je totiž obrovský luxus, za který draze zaplatíte. Takový výběr může stát i třeba 89 a více korun, protože si půjčujete peníze banky. Přehled poplatků za výběr hotovosti kreditní kartou najdete zde.

U bankomatu proto vždy sáhněte po své debetní kartě, u které je výběr z bankomatu levnější, nebo dokonce zadarmo. Debetkou totiž vybíráte své vlastní peníze.

