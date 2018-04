Kreditní karta: nenechte se zavalit dluhy

Jako v případě Kateřiny, která vypráví: „Mám už léta účet v bance, chtěla jsem využít nabídky zaměstnavatele a šla jsem si zařídit balíček služeb za zvýhodněnou cenu. Pracovník u přepážky mi vysvětlil, že v ceně mám i dvě platební karty. Vybrala jsem si elektronické debetní a on mne zkoušel přesvědčovat, že kreditní jsou pro mne výhodnější. Na každé bych měla možnost čerpat až 20 000 korun.“

Paní Kateřina odmítla. Má pocit, že určitou nepříjemností je už kontokorent, který na účtu využívá. „Když nám kdysi nabídli kontokorent, tedy možnost jít na vlastním účtu do minusu, první rok jsme ho měli jen do rezervy, druhý rok jsme ho občas využili – a dnes, v šestém roce, kdy máme kontokorent k dispozici, přijde výplata

a my tak akorát srovnáme účet do nuly. Měsíc pak žijeme v minusu a tak to jde stále dokola. Další možnost zadlužit se už prostě nechci,“ dodává paní Kateřina.

Na kreditce můžete vydělat

Princip kreditní karty přitom může být pro klienta o něco výhodnější než u kontokorentu. Zatímco u kontokorentu platí úrok vždy, když jej čerpá, kreditní karta umožňuje bezúročné období. Když během něho klient doplatí, banka mu úroky neúčtuje. Délka období bývá kolem jednoho měsíce, ale například Citibank umožňuje bez sankcí vrátit peníze až za 55 dní. Pokud však klient účet nevyrovná, zaplatí o něco vyšší úrok.

„Pokud paní Kateřině na účet přijde vždy tolik, aby dluh zcela zmizel, nebude platit žádné úroky. Poplatek za vedení karty je v rámci firemní nabídky také nulový. Zatímco dnes ji přijde stále se opakující kontokorent asi na 2000 korun za rok,“ počítá náklady finanční poradce Tomáš Kučera.

Karta by se klientce asi vyplatila i bez intervence zaměstnavatele, poplatek za vedení kreditky bývá od 300 korun ročně. „Podmínkou však je, aby skutečně vždy účet vyrovnala – jinak by ji čekaly úroky vyšší než u kontokorentu,“ dodává Kučera. „Chybné by také bylo sjednat si kreditních karet několik – kdo nedokáže peníze uhlídat, může se tak dopracovat k vážným problémům,“ připomíná poradce.