Kreditky dostaly Evu do velkých problémů. Zachránila ji pohotová matka

Průzkum 35 % lidí se domnívá, že se do dluhů může dostat kdokoli.

31 % si myslí, že se velké dluhy týkají především těch, kteří neumějí racionálně hospodařit se svými finančními prostředky.

Mezi další rizikové skupiny patří lidé, kteří si nejsou schopni nic odepřít (14 %) či lidé se slabým charakterem (6 %).

Ztráta zaměstnání, nemoc či úraz hrají významnou roli při zadlužení u 14 % lidí.

Vysokých dluhů se obávají nejvíce lidé ve středním věku, tj. od 45 do 59 let (42 %).

Lidé starší 60 let jsou přesvědčeni, že se jich vysoké dluhy mohou týkat, jen pokud nebudou umět rozumně používat své finance (37 %). Zdroj: Kruk