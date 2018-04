Kreditní kartu nedají banky každému zájemci

Účet v bance není podmínkou

První otázkou, která člověka napadne, je, zda musí mít účet v bance, jejíž kreditní kartu by rád získal. Ve většině případů nikoliv a klient není vázán pouze na svůj „mateřský ústav“.

Výjimku tvoří Komerční banka a Živnostenská banka. Kreditní kartu VISA Credit Classic od Živnobanky může navíc získat pouze klient, který má u banky otevřený běžný účet po dobu nejméně šesti měsíců. Podmínku půlroční historie účtu vyžaduje dále Česká spořitelna u svých zlatých kreditních karet.

Velkou roli hraje výše příjmu

Víte, jak zaplatit bance co nejméně? Čtěte ZDE . Jaké jsou další podmínky, které žadatel musí splňovat? Samozřejmě dostatečný pravidelný příjem – jeho výše bývá vyjádřena přesně, ale není to podmínkou – některé banky prostě odkazují na výsledky scoringového hodnocení. V požadavcích bank se uvedená minima čistých měsíčních příjmů pohybují od devíti do patnácti tisíc korun.

Základními požadavky bývá obvykle občanství nebo trvalý pobyt v České republice a dosažení minimálního věku – 18 či 21 let. V některých bankách je omezen i věk shora – obyčejně hranicí 65 let. Dále by klient měl být majitelem běžného účtu v bance na území České republiky.

Konkrétní podmínky jednotlivých finančních ústavů však mohou vykazovat drobné odchylky, stejně jako požadované doklady – obvykle je potřeba doklad totožnosti, doklad o příjmu, případně o adrese trvalého bydliště.

Banka Min. pravidel. čistý měsíční příjem Nutno mít zřízen účet u dané banky Citibank 9 000 Kč ne ČSOB neurčeno ne Poštovní spořitelna neurčeno ne Česká spořitelna 14 000 Kč pro Kredit+ Visa Classic či MC Partner (popř. MC Partner UK) (pro Kredit+ Visa Electron 10 000 Kč) ne* HVB Bank vyšší než 9 500 Kč ne Komerční banka neurčeno ano Raiffeisenbank 12 000 Kč ne Živnostenská banka 15 000 Kč ano, 6měsíců



Pozn.: *) pouze u karet typu Gold

Kobrandované kreditní karty

Nyní jsme se věnovali kartám standardním. Již jsme se však zmínili, že existují i kobrandované karty, které znamenají kromě platební a úvěrové funkce navíc ještě různé bonusy, které obvykle skýtá spojení s partnerskou společností. Kobrandy ovšem mohou znamenat i speciální podmínky pro vydání (požadavek členství v určitém klubu, uzavřená smlouva s partnerskou společností apod.)

Citibank nabízí Eurotel kreditní kartu (program Benefit Eurotelu), Česká spořitelna kobrand s Univerzitou Karlovou (první rok vedení standardní karty zdarma, u karty Gold je to sleva 50%; platí pro první kartu držitele). Živnostenská banka má ve své nabídce kartu Visa Credit Gold Čedok (mimo jiné poskytuje svým majitelům cestovní výhody Čedoku - slevy, servis) a Visa Golf (výhody partnerů Visa Golf - slevy až 10%). Největší výběr kobrandovaných karet však má HVB Bank. Volit u ní lze mezi kobrandy společností T-Mobile (864 Kč/rok, úrok 23,4% p.a.; slevy v prodejnách T-Mobile, volný vstup do Airline Business Clubu na letišti v Praze), ČSA (860 Kč/rok, úrok 18,96%; program O.K. Plus s ČSA, slevy na zájezdy s CK ČSA Airtours), iDnes (karta Electron: 548 Kč, standard: 884 Kč/rok, úrok 18,96%, program iDNES: slevy až 35% u partnerů iDNES) či Škoda Auto (994 Kč/rok, úrok 18,96% p.a.; 0,3% z každé platby vráceno na kartový účet klienta, věrnostní program Škoda Club)

Výhody spojené se standardními kartami

Instituce (karta, úvěrový rámec) Min. úrok. sazba (roční) Roční vydání i vedení karty (vč. výpisu) Služby v ceně, výhody Citibank (stříbrná karta: min. 18 tis. Kč) 26,40% 1 000 Kč vstup zdarma na výstavy Národní galerie v Praze, stoplistace zdarma; fotografie a podpis na př. straně karty (bezpečnost) ČSOB, Poštovní spořitelna (typ MC Standard: 15-250tis.) 19,20%*/21,6 400 Kč bezúročné obd. i pro hotovost.operace Česká spořitelna (Kredit+Visa Classic, MC Partner: 20-149 tis.) 19,80% 300 Kč MC Partner: slevy u partnerských společností HVB Bank (Visa Classic: 10-180 tis.) 23,40% 864 Kč - Komerční banka (EC/MC: 20-100tis.) 22,80% 986 Kč CEST.POJIŠTĚNÍ, bezúroč. obd. i pro hototovost.operace Raiffeisenbank Visa Classic: 10 - 150 tis) 22,68% 990 Kč POJIŠTĚNÍ PROTI ZNEUŽITÍ, stoplistace zdarma Živnost. banka (Visa Credit Classic:10-50 tis.) 15,40% 600 Kč POJIŠTĚNÍ KRYTÍ ÚVĚR. RIZIK SPOJENÉ S ÚRAZ. POJIŠTĚNÍM, stoplistace zdarma



Pozn.: * pro klienty s běžným účtem u ČSOB nebo postžirovým účtem u Poštovní spořitelny