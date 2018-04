Kreditky: někoho mohou zahnat do problémů, jinému zlevní nákupy

A za půjčku zaplatíte i něco navíc, tedy úroky. Úrokové sazby jsou přitom na kreditních kartách jedny z nejvyšších, zpravidla se pohybují kolem 20 procent za rok, výjimkou však není ani úroková sazba 26 procent.

Nepřehlédněte Vyberte si kreditní kartu na FINmarket.cz

Karta je to na první pohled stejná jako ta, kterou dostanete od banky k účtu. Je elektronická či embosovaná, vydávají ji obě největší karetní asociace Visa i MasterCard, dokonce ji dnes už banky nabízejí jako bezkontaktní. Podstatný rozdíl je však v podmínkách používání.

Než si necháte kreditní kartu poslat, přečtěte si pozorně, na co byste si měli dát pozor. Abyste nenarazili, musíte dobře porozumět "bankovničině", řeči, která je jasná až na druhý pohled.

Kdo je disciplinovaný, může mít půjčku zadarmo

Fakta V Česku vlastní kreditní kartu pouze 16 % zákazníků bank.

Nejčastěji jsou jejich majiteli lidé mezi 35 až 49 roky.

Až 24 % držitelů kreditní karty má svůj podnik.

Majitelé kreditky častěji nakupují on-line (22 %) a využívají služeb internetového bankovnictví (20 %).

Kreditní kartou rovněž disponují lidé, kteří mají hypotéky (32 %) nebo si zavedli kontokorentní úvěr (28 %). Zdroj: Průzkum společnosti Visa Europe

Banky dávají šanci spolehlivým a disciplinovaným klientům neplatit úroky žádné. Poskytují takzvané bezúročné období, tedy dobu, ve které když celý dluh uhradíte, neplatíte nic navíc. Víte přesně, jak se počítá?

Když banka hlásí, že má na kreditní kartě bezúročné období až 55 dní, znamená to, že na splacení dlužné částky máte maximálně 55 dní. Ale ne od data platby, ale od začátku bezúročného období, které banky počítají zpravidla od začátku měsíce.

Pokud tedy zaplatíte kartou například 15. března, lhůta pro bezsankční splacení běží od 1. března. Bez úroku tedy musíme celou dlužnou částku zaplatit do 24. dubna, kdy vyprší 55. den. Ve skutečnosti je to tedy 40 dní po provedení platby (15. března až 24. dubna) a třeba jen 20 dní ode dne, kdy vám přijde domů výpis. Ne, že by se to nedalo stihnout, ale bez disciplíny můžete na půjčku zadarmo zapomenout.

Pamatuje si: Banky spoléhají na to, že spousta lidí tuhle disciplínu nezvládne, s platbou se opozdí a ony vydělají na úrocích.

Kolik zaplatíte navíc, závisí na podmínkách banky

Můžete se však setkat i se situací, kdy sice uhradíte část dluhu v bezúročném období, ale zadarmo to stejně nebude. "Kartou jsem zaplatila šest tisíc za mobilní telefon. Do konce bezúročného období jsem bance poslala tři tisíce a zbytek asi týden potom. Překvapilo mě však, že mi banka účtovala úroky i z té první třítisícové splátky. Jak to?" diví se paní Zdena z Prahy.

Možné to je, záleží totiž na tom, jaká pravidla pro splácení si banka nastavila. Počítání úroků není zrovna nejjednodušší, navíc každá banka má podmínky trochu jiné. Někde počítají úroky i ze splátky, kterou jste zaplatili sice v bezúročném období, ale uhradili jste jí jen část dluhu. Nesplnili jste totiž základní podmínku bezúročného období, že uhradíte celý aktuální dluh.

Jsou však i banky, kde úrok počítají pouze z neuhrazené části dluhu. "Úročena je pouze nesplacená část vyčerpané částky. Pokud například klient zaplatí kartou u obchodníka zboží za deset tisíc korun a splatí sedm tisíc během bezúročného období, úročíme mu tři tisíce do doby, než tuto částku splatí," uvádí Lucie Hálová, mluvčí Sberbank (bývalá Volksbank). Podobně je to podle informací z tiskových oddělení například u České spořitelny, UniCredit Bank či Zuno banky.

Jaké kreditní karty nabízejí banky V tabulce najdete přehled kreditních karet od 12 bank a dvou nebankovních společností včetně poplatků, bonusů, úrokové sazby a počtu dnů bezúročného období. Pokud banka nabízí více karet, další jsou uvedené v poznámce s odkazem na podrobnosti.

Výběr z bankomatu přijde u kreditek dost draho

Obecně platí, že kdo si chce užít bezplatně kreditku, měl by ji používat pouze pro platby v obchodech a na internetu. Ne, že by se s ní nedaly vybrat peníze z bankomatu, ale je to dost drahé.

Zpravidla si banky účtují za jeden výběr částku od 20 do 90 korun a některé ještě navíc procenta z vybírané částky.

Navíc u většiny bank neplatí u výběru z bankomatu bezúročné období. Čili úroky z vybrané částky platíte i v případě, že jste celou dlužnou částku uhradili během bezúročného období. Výjimkou jsou čtyři banky (ČSOB, Poštovní spořitelna, Komerční banka a Zuno), které bezúročného období vztahují i na peníze vybrané z bankomatu.

A ještě jedna důležitá věc, kterou byste měli vědět. Většina bank účtuje na hotovostní operace, mezi které se počítá i výběr z bankomatu, úrokovou sazbu vyšší než na platby u obchodníků. Například GE Money Bank tak uvádí u bezhotovostních operací úrokovou sazbu 25,08 procenta ročně a u hotovostních 29,99 procenta.

Na používání karty lze i "vydělat"

Aby banky, ale i nebankovní společnosti nalákaly další potenciální majitele kreditek, nabízejí kromě bezúročného období i něco navíc. Reklamní slogany se tak hemží výrazy: vrátíme vám peníze zpět, ušetříte si na penzi, dostanete slevu u stovek obchodníků, budete mít levnější benzin, dostanete dárek, pojištění zdarma... To všechno na vás čeká v případě, že si jejich kreditku pořídíte a budete ji využívat.

Než podlehnete lákadlu, projděte si raději podmínky slev a bonusů podrobně sami. Banky opravdu slevy nabízejí, je však otázkou, zda se vám levnější nákup, ale jen někde, vyplatí natolik, abyste se kvůli tomu zadlužovali.

"Vím, že mi banka každý měsíc vrátí na účet dvě procenta z částky, kterou kartou uhradím. V průměru jsou to dvě stovky. Když vezmu v úvahu, že vždy vše splatím včas, tak po zaplacení měsíčního poplatku 50 korun vlastně vydělám 150 korun. Není to sice závratná částka, ale potěší," říká Petr z Benešova, který využívá jednu z mnoha kreditních karet Citibank.