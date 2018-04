Kreditní karty pro motoristy svou cenou neoslňují, jejich výhody dobře zvažte

Škála možností, jak nakupovat bez použití vlastních finančních prostředků, samozřejmě nejen před Vánocemi, je velmi široká. Začíná u splátkového prodeje a končí u jednoho z nejrychleji se prosazujících úvěrových produktů posledních let – kreditních karet. Jen bankovních kreditek je už vydáno více než jeden milion a toto číslo narůstá každým dnem. Očekává se, že do dvou let už bude mít každý druhý občan ČR v kapse vlastní kreditní kartu.



Nová cílová skupina = motoristé

Zdá se, že banky a jiné finanční společnosti našly v motoristech vhodný cílový segment. Credium totiž, stejně jako Citibank se svou kreditní kartou Shell MasterCard, nasměrovala veškeré benefity plynoucí klientům z užívání karty do produktů a služeb souvisejících přímo s automobilovou dopravou.

Karta od Citibank zaručuje slevy při nákupu pohonných hmot v ČR ve výši 3 % z jejich ceny (podáte-li žádost o kartu do 30. listopadu, platí pro vás sleva ve výši 6 % pro první dva měsíce užívání karty) a 1 % z ceny dalšího zboží zakoupeného přímo u benzinových čerpadel (nyní pro první dva měsíce užívání karty 2 % ceny). Věrnostní program Credium zase zajistí držiteli kreditní karty slevy na havarijním pojištění či při nákupu pneumatik. Je třeba zde doplnit, že podobné co-brandové karty či věrnostní programy nabízí většina finančních ústavů a obliba podobných benefitů neustále roste.

Jaké výhody slibuje kreditní karta Credium



- až 20% sleva na havarijním a zákonném pojištění u smluvních pojišťoven společnosti Credium, na zabezpečovací zařízení DEFEND, navigace a zařízení prodávaná společností Molpir, asistenční služby ACA - 25% slevy na pneumatiky od GPD Service Team - slevy u autopůjčovny SIXT nebo CS Czechocar, která nabízí i slevy na ubytování nebo slevy od cestovní kanceláře Fischer

Poslední přírůstek široké rodiny kreditních karet vydávaných u nás - kartu společnosti Credium - získáte zdarma, ale jen pro prvních dvanáct měsíců. Každý další rok vás pak přijde na 290 korun ročně v případě, že u obchodníků neutratíte a zároveň kartou nezaplatíte alespoň 35 tisíc korun (tzn. 2920 korun měsíčně). K tomu je však ještě třeba přičíst přinejmenším 120 korun ročně za měsíční výpisy z úvěrového účtu (tj. zařídíte-li si inkaso z účtu, jinak měsíční výpisy přijdou na 300 korun ročně).

Naopak kreditka Shell MasterCard od Citibank vyjde ročně na 850 korun. K ní však můžete získat, a to již zdarma, ještě další dvě dodatkové karty. I přes tuto skutečnost ale poplatek za kartu Citibank patří na trhu spíše k těm vyšším. Přitom právě Citibank jako jediná nabízí svým klientům kreditní kartu Citi zcela bez poplatku.

Srovnáme-li úrokové sazby u kreditních karet na našem trhu, dospějeme k obdobnému závěru, jako u poplatků. Zatímco úrok 21 % ročně u kreditní karty společnosti Credium zaniká v průměru, úrok 26,4 % ročně řadí kreditku od Citibank mezi nejdražší. Pro představu - nejnižší úrok nabízejí kreditní karty Bawag Bank, a to 18,48 % ročně.

Pokud máte dobrou platební morálku, můžete se u kreditních karet bez obav krátkodobě spolehnout na tzv. bezúročné období. Kreditka od společnosti Credium nabízí pro bezhotovostní transakce až 50 dnů, Citibank pro své kreditní karty a transakce všeho druhu stanovila limit maximálně 55 dnů. Obě lhůty jsou nadprůměrně dlouhé a přesahují na trhu „běžných“ 45 dnů.

Kreditní karta společnosti Credium má oslovit především motoristy. Nabízí jim vcelku zajímavé slevy za vcelku přijatelnou cenu, a to jak z pohledu poplatků za vydání karty, tak z pohledu úroků. Ovšem vzhledem k poměrně vysokým transakčním poplatkům je určena hlavně k bezhotovostním platbám za zboží a služby.



Přehled vybraných parametrů kreditních karet (bankovní/nebankovní)

Banka Nabízené úroky

v % Bezúročné období

ve dnech Transakce zahrnuté v bezúročném období BAWAG Bank 18,48 50 bezhotovostní Citibank 26,40 55 hotovostní i bezhotovostní ČS 19,80 45 bezhotovostní ČSOB 19,20 45 hotovostní i bezhotovostní GE 19,80 - 21,48 50 bezhotovostní UniCredit Bank 18,96 - 23,88 45 bezhotovostní KB 18,90 - 21,90 45 hotovostní i bezhotovostní PS 19,20 - 21,60 45 hotovostní i bezhotovostní Raiffeisenbank 19,98 - 25,08 45 bezhotovostní

Společnost Nabízené úroky

v % Bezúročné období

ve dnech Transakce zahrnuté v bezúročném období Cetelem 21,36 50 bezhotovostní Credium 21,00 50 bezhotovostní

Zdroj: banky a společnosti

Jelikož kreditní karty určené především motoristům nejsou na první pohled extrémně levné, vyplatí se skutečně jen tomu, kdo využije jejich benefity. Díky nim se totiž i zaplacená cena může vrátit. Pokud ale už dnes víte, že nabízené výhody využít nemůžete, poohlédněte se raději po levnější variantě.