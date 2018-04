Kreditní karty - zásobárna peněz

Běžná platební karta umožňuje vybírat peníze z bankomatu nebo s ní přímo platit do výše vlastních peněz na účtě (včetně kontokorentu), kreditní "dává" na dluh. Opakovaně zprostředkovává úvěr, aniž by klient musel chodit do banky a vyřizovat pokaždé žádost. Půjčka se pak splácí pravidelnou částkou alespoň 5 nebo 10 procent z dluhu podle banky. S kreditní kartou lze platit přímo v obchodech označených logem karty i vybírat z bankomatu. Zatímco přímá platba je zdarma, výběr je dražší než u klasické debetní karty.

Ve větším měřítku, tedy i pro "chudší" klienty, ji začaly finanční ústavy nabízet teprve před nedávnem. Ještě před několika lety byla jen pro movité s vysokými zůstatky na účtě.

Nejpřístupnější jsou karty HVB Bank a Citibank. U obou totiž nemusí mít zájemce v bance založen účet. Vydají kartu ve chvíli, kdy žadatel splní jejich podmínky. HVB Bank požaduje mimo jiné čistý příjem vyšší než 9500 korun plus doklady k ověření adresy. V Citibank lze získat úvěr až ve výši trojnásobku čistého příjmu. V HVB Bank s ohledem na bonitu klienta. Pokud se podaří majiteli splatit půjčku vždy do 45 dnů (maximální hranice), neplatí žádný úrok, v opačném případě dosahuje roční úročení až 26,4 procenta. K tomu je ale navíc třeba počítat s poplatky. Citibank si naúčtuje jednorázově 2000 korun u zlaté a 1000 korun u stříbrné karty, Visa Maxim Classic od HVB Bank stojí měsíčně 60 korun, za zlatého Maxima se platí jednorázově 3000 korun. Drahý je také výběr z bankomatu - u HVB Bank stojí šedesát a v Citibank nejméně 70 korun. Splátka činí nejméně 5 procent (Citibank) nebo 10 procent (HVB Bank) z dluhu.

Kreditní karty nabízí také Česká spořitelna a Komerční banka. U nich ale musí mít žadatel založen účet, zpravidla nejméně s půlroční historií. Neumožňují bezúročné splácení do 45 dnů, ale jejich poplatky jsou o něco výhodnější v porovnání s konkurencí. Například roční poplatek činí v České spořitelně 600 korun a výběr z bankomatu nejméně 20 korun. Komerční banka úročí úvěr z kreditní karty 22,8 procenty za rok.

