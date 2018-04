Jeho krejčomat nemá u nás konkurenci. Kalhoty mě uživí, věří podnikatel

Krejčomat je internetové krejčovství, které zákaznicím a zákazníkům podle zadaných rozměrů, střihu a materiálu ušije a pošle kalhoty přesně na míru. K nápadu otevřít si na internetu módní salón vedly Ondřeje Musila dva důvody. I když si jako specialista v oboru IT vydělává dostatek peněz, chce být pánem svého času.

"Snažím se osamostatnit a nebýt závislý jen na IT, dělám to už dlouho," říká. Druhý důvod byl tak trochu praktický. Sehnat dostatečně dlouhé a dobře padnoucí kalhoty je pro štíhlého dlouhána s výškou 192 centimetrů dost obtížné. "Na mou postavu moc velký výběr kalhot v obchodech není."

Vizitka Ondřej Musil (1979) Vystudoval gymnázium, pracuje jako konzultant v oboru IT.

Zkušební provoz krejčomatu spustil v říjnu 2011.

S partnerkou má dvě děti.

První zkoušku, zda má krejčomat šanci na úspěch, odstartoval Ondřej Musil v říjnu 2011. Kalhoty začal nejprve šít v Hong Kongu, aby náklady na šití byly co nejnižší. "Po pár měsících začala spolupráce pokulhávat a kvalita šití šla dolů. Testovací zakázky nedopadly dobře," přibližuje 33letý podnikatel. Našel si proto malou krejčovskou dílnu v Praze a pokračoval v pilování nápadu.

Kalhoty se šijí bez zkoušení, zákazník musí jen dobře měřit a dodat celkem devět nezbytných měr. Radil jste se s krejčími, jak na to, aby kalhoty skutečně padly?

Měření se vyvíjelo postupně. Konzultoval jsem to s krejčovou, která kalhoty šije, musel jsem volat i zákazníkům, aby se míry upřesnily. Podle instruktážních obrázků, které jsem vytvořil, uměla většina zákazníků změřit míry dobře, některým to ale nešlo. Stalo se mi třeba, že jeden pán neměl doma krejčovský metr a měřil se klasickým kovovým měřicím pásmem, což není ideální. Teď jsem obrázky doplnil o instruktážní videa, aby měření zvládl a pochopil skutečně každý.

Kolik reklamací zatím máte?

Ze začátku jsem se bál, že to může být velký problém. Ze 110 ušitých kalhot mám zatím jen šest reklamací. Lidem, kterým kalhoty nakonec neseděly, jsem obratem vrátil peníze.

Takže to máte už dobře vychytané?

Troufám si říct, že ano.

Zákazník platí za kalhoty předem, to může lidi odrazovat?

Jsou to kalhoty na míru, proto požaduji platbu předem. Stejně to většinou probíhá i u klasického krejčího. Když ušijete kalhoty, pošlete na dobírku a zákazník si je nevyzvedne, je to riziko. Lidé se naučili neplatit. S každým zákazníkem komunikuji osobně a napřímo. Právě to mě na té práci baví, že nejsme anonymní prodejna konfekce, zajímá nás, co zákazník od kalhot požaduje a také jak se v nich cítí.

Kolik lidí za projektem stojí?

Jenom já a krejčí. Zatím mám jednu hlavní, další jsou na zástup pro případ, že se nahromadí objednávky. Už mám ale vytipované i další dílny. Jedna je nedaleko Prahy, kde pracuje zhruba deset krejčových. Dílna bude schopna pružněji reagovat a k dispozici mají i širší sortiment materiálu. Látky jsou totiž velký problém. Velkoobchodních skladů u nás není moc, a když chcete klasické oděvní látky, jako je džínovina a manšestr, stává se, že jsou vyprodané a další dorazí až za měsíc. Já ale musím mít vzorník s látkami, které jsou vždy k dispozici.

Máte nějakou konkurenci?

V České republice žádnou nemám. V Evropě je konkurence velmi omezená, vím jen o jedné v Anglii. A další je ve Spojených státech.

Nemáte obavu, že vám nápad v Česku někdo ukradne a založí si vlastní internetový krejčomat?

Mou výhodou je čas, že jsem byl první. Nápad samozřejmě může realizovat i někdo jiný, ale já jsem se během té doby za pomocí malých i větších komplikací naučil, jak do dělat dobře. A mám za sebou krejčové, které jsou profesionálky a své práci rozumějí.

Zatím se vám podařilo vyrobit 110 kalhot, což není mnoho. Uživí vás to?

Zatím ne. Je to jen příjem navíc. Od začátku se ale nechci zaměřovat jen na Českou republiku, moje ambice jsou větší. Je to internetová služba, chci se prosadit venku, konkurovat Anglii a Spojeným státům a myslím, že tento plán je proveditelný.

Jaký obrat byste chtěl nyní dosáhnout?

Abych dosáhl příjem, který jsem si nastavil, stačilo by šít troje kalhoty denně.

Kolik peněz jste již do celého projektu vložil?

Není to žádná šílená částka, náklady jsou zatím v řádech několik desítek tisíc, podle mého odhadu to je zatím 50 až 60 tisíc korun. Vlastní provoz stránek a celého internetového systému, není drahý. Nejvíce zatím stálo zpracování vzorků.

Ceny kalhot máte nastaveny tak, že malý člověk a dlouhán zaplatí stejně. Kdo si u vás objednává kalhoty?

To mě hodně překvapilo. Myslel jsem si původně, že si kalhoty nechá šít na míru převážně nekonfekční skupina lidí, jenže těch je jen menšina. Kalhoty si objednávají hlavně lidé s naprosto konfekčními mírami, chtějí to nejspíš zkusit a asi se jim nechce chodit do obchodů. Paradoxní je i to, že více objednávají lidé z menších měst, ve kterých nejsou velké příjmy, i když cena kalhot není pro ně zrovna malá.

Jsou mezi zákazníky i konzervativci, kteří chtějí ušít kalhoty, na jaké jsou po léta zvyklí?

Jsou takoví. Staré kalhoty chtějí i poslat, aby měli záruku, že nové budou ušité přesně podle těch, co jim dosluhují.

Krejčomat funguje od října 2011, stále věříte, že je v nápadu potenciál, který začne vynášet?

Zatím jde o verzi, která měla vše odzkoušet. Chtěl jsem vědět, jak budou lidé na krejčomat reagovat a zda je projekt životaschopný. A on je. Proto věřím, že se tím budu jednou živit.