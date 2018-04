Kritika není osobní útok ani půjčka za oplátku

Každý šéf má umět lidi pochválit i zkritizovat. I když se mu do toho nechce. S chutí totiž kritizují snad jen ti, kteří mají "seřvávání" druhých jaksi v krvi. Většině normálních lidí nedělá dobře ani to, že mají někoho kritizovat, ani to, že by měli kritiku přijmout. Když někoho kritizujete, vyslovte své námitky hned, dokud jsou jeho chyby ještě malé. Snažte se přitom být věcní, nekřičte a nerozčilujte se. Nevstupujte do hádek, ani je sami nevyvolávejte.