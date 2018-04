Kritikou podřízené neničte, ale motivujte

Výbuch hněvu šéfa kvůli prohřešku podřízeného není ničím výjimečným. Řada šéfů si totiž neuvědomuje, že tvrdá kritika je jim jen na škodu. V nejhorším případě někteří vedoucí dokonce křičí na své lidi před celým týmem, což je naprostá chyba, která šéfům do budoucna podráží nohy.

Podřízení se takových výstupů bojí a to, že jsou pod tlakem, jim svazuje ruce. Méně pak přispívají vlastními nápady, nejsou ochotni pracovat nad nastavené limity, dělají chyby a o loajalitě vůči tvrdému šéfovi nemůže být ani řeči.

Uklidněte se a pozvěte si viníka k rozhovoru mezi čtyřma očima

Správná kritika vyžaduje klid. Byť jste chybou některého ze svých lidí zaskočeni, rozezleni a vidíte, jaké následky jeho konání přinese, nesmíte vybuchnout. Zhluboka se nadechněte, uklidněte a teprve pak jednejte. V žádném případě neřešte problém s podřízeným před očima jeho kolegů. Sedněte si s ním do své kanceláře, případně zvolte jiné místo, kde si budete moct popovídat sami.

S podřízeným nemluvte jako s malým dítětem, které rozbilo hrnek, ale jako s člověkem, který má pro vás coby zaměstnanec hodnotu. To, že udělal chybu, neznamená, že pracuje naprosto špatně. Chybovat může každý. A kvůli jeho chybě nechcete o jeho schopnosti přijít. Nemluvte při jeho kritice jen vy sami, ale naopak, ať mluví převážně on. Zeptejte se jej, zda ví, co provedl, a zda si uvědomuje následky. Pokud netuší, oč se jedná, pak je samozřejmě na vás, abyste mu osvětlili problém.

Vlastní nápady přinesou aktivitu

Pak musí následovat jeho náprava. A opět nechte na zaměstnanci, ať navrhne postup k odstranění chyby. Měl by také sám vymyslet, jak se do budoucna podobné chyby vyvarovat. Tím, že ho necháte, aby přišel s vlastními nápady, bude je pokládat za vlastní, byť ho k nim i nenápadně navedete.

A pokud budou nápady jeho vlastní, bude k nim podle toho přistupovat. Bude mít snahu je uskutečnit co nejlépe, nebude vzdorovat. A to je pro vás výhra. Obyčejná tvrdá kritika k ničemu není. Popsaným přístupem mu ukážete, že má ve vás oporu. Že jste empatický člověk, který z po něm nechce pouhé plnění úkolů, ale který mu dokáže pomoci.

Jste nejen šéf, ale i podpora

Pochopitelně se může stát, že se bude dotyčný odvolávat na kolegy či jiné divize, protože mu tohle nedodali, v tomhle jej zbrzdili a podobně. I vazby na ostatní v rámci firmy ale závisí na něm. Pokud narazil na překážku s jinými kolegy, měl by ji překonat buď sám, anebo si říct zavčas nadřízenému o pomoc.

Pokud nechal jiný tým, aby ho brzdil až do poslední chvíle bez ohledu na termín splnění vlastního úkolu, pak to byla ovšem jedině jeho chyba. Mohl si říci o pomoc, když to nešlo jinak a neudělal to, což přineslo negativní důsledky. A to mu musíte jasně vysvětlit. Pomoc tu je, ale je třeba si o ni říci.

Na závěr rozhovoru s podřízeným mu ukažte, že vám na něm záleží. Vysvětlete mu, jak důležitá je pro vás jeho role v týmu a jak vám záleží na tom, aby příště pracoval svědomitěji. Plníte cíle týmu společně, máte společný zájem a jste jeden celek. Pokud tohle pochopí, získáte si ho, stejně jako zlepšíte jeho budoucí práci.