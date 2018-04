Kritizovat není vůbec jednoduché. Přečtěte si pár základních rad

Kritika je vždy nepříjemná, ale je potřeba vědět, že z dlouhodobého hlediska může být užitečná. Vždy si musíme ujasnit, zda je ke kritice opravdu důvod. Může nám pomoci vyvarovat se příště chyb, ale také pomáhá udržet firmu ve světě konkurence.Chyby, které je nutné odstranit ihned, je vhodné vytknout a řešit operativně. To je důležité hlavně proto, abychom udrželi nejen dobré pracovní vztahy, ale také firmu na profesionální úrovni.Pokud se problém týká pouze jednoho zaměstnance, pak je dobré si vše vyříkat mezi čtyřma očima. Ale i tady je třeba dbát na to, jestli se jedná o vztah nadřízený-podřízený, muž-žena.Novému nebo mladému zaměstnanci, kolegovi vytýkáme chyby jinak než starší ženě. Neustále je třeba respektovat osobnost druhého člověka. Nikdy se nesnažíme jej ponížit, a už vůbec ne před ostatními zaměstnanci.Rozhovor začínejte tím, co se dotyčnému podařilo, a pomalu přejděte ke konkrétním chybám. Nezapomeňte je vždy přesně nejen pojmenovat, ale také společně najít jejich správné řešení.Snažte se hovořit tak, aby druhý sám měl možnost přijít na to, kde udělal chybu.Pokud zaútočíte, dostanete zaměstnance do rohu a rozhodně z něj žádné správné vysvětlení a náprava nevypadne. Bude mít před vámi pocit trapnosti a bude se vám příště vyhýbat.Nebo naopak zaútočí na vás a konflikt je na světě. Dostanete se do úplně jiné roviny debaty, která se přehoupne v emoční boj.Je jen na vás, abyste zvážili, je-li vaše sdělení důležité a kdy je potřeba problém řešit. To, co se může nyní zdát jako nejdůležitější, může být druhý den zanedbatelné.Pokud se rozhodnete vytknout nadřízenému chyby, vynechte předmluvu o tom, jaký ten člověk ve skutečnosti je, jaký žije soukromý život nebo jestli vám osobně je, či není sympatický. Ani my nemusíme být druhým příjemní a rozhodně bychom neradi slyšeli totéž.Nikdy nevyužívejte slabých stránek ostatních ve svůj prospěch. K chybám svých zaměstnanců se snažte být tolerantní. I vy můžete za chvíli udělat chybu, ze které mohou mít kolegové nesmírnou radost.Být osobní si může dovolit buďto blízký přítel nebo ten, kdo je o radu požádán. Ale i tady platí přátelská forma sdělení.Snažte se v klidu zanalyzovat, co vám kolegové, nadřízení vytýkají a přemýšlejte nad tím, jestli je možné chyby odstranit. Naučte se kritiku přijmout jako fakt a ne jako citovou záležitost. Pokud jste si své chyby vědomi, přiznejte ji a snažte se o co nejrychlejší nápravu. Pokud se jedná o závažnou věc, nebojte se omluvit.Pokud vám kolega řekne upřímnou kritiku, která zabolí, může pokazit vztahy na delší čas. Přesto, že máte chuť reagovat stejně, vyhněte se tomu. Nesnižujte se nejen na jeho úroveň, ale hlavně sami před sebou. Nezapomeňte také, že každý z nás je v práci pod drobnohledem kolegů, kteří velmi pečlivě a citlivě vnímají, jak dvě znesvářené strany dokážou svůj spor urovnat. Vždy se pak raději přikloní k tomu, kdo je méně konfliktní.