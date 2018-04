Kritizovat se musí umět

Kritizovat umí každý. Touto větou často odpovídá člověk, kterému něco vytýkáte nevhodným způsobem. A právě to znamená, že vy své výhrady druhým sdělit neumíte.

Někdy se kritice svého kolegy nebo podřízeného nevyhnete. Chcete-li někomu něco vytýkat, je dobré vědět, jak na to. Jde přece o to, změnit věci k lepšímu, a ne druhého naštvat. Kritika může být konstruktivní, ale i destruktivní. V prvním případě kritizovanému pomůžeme, aby pochopil, jak chybu napravit, a příště ji už neopakoval. V druhém ho pořádně otrávíme.

Jak postupovat

Musíte-li někoho opravovat, kárat nebo napomínat, dělejte to jen v případech, kdy je to nezbytně nutné. Na rozhovor byste se také měli dobře připravit. "Je vhodné začít něčím pozitivním, například pochvalou za nějaký úspěch," říká Alena Hájková ze vzdělávací agentury Style. "Teprve potom sdělte zaměstnanci to, co mu vytýkáte a co je nutné změnit." Zároveň mu navrhněte, jakým způsobem to lze udělat. Rozhovor zakončete tím, že se zmíníte, čeho si na jeho práci vážíte. Tento způsob kritiky v lidech podporuje přirozenou touhu dělat věci správně, upevňuje jejich pozitivní vztah k práci a motivuje je k lepším výkonům. Pokud zaměstnanci sdělíte, že si jeho práce vážíte, bude si jí vážit i on sám.

Kritizování má svá pravidla

Rozebírat s někým chyby nebývá příjemné nikomu ze zúčastněných. Pokud se dostanete do situace, že musíte někoho kritizovat, měli byste se řídit několika jednoduchými pravidly.

1. Výtky říkejte zásadně mezi čtyřma očima

Nikdo nedělá rád chyby, ale je těžké se jim vyhnout. Berme je jako nutné zlo, z nějž se však můžeme propříště poučit. Na chybu druhého upozorněte, ale nedělejte z toho divadlo pro ostatní. Nic tak neponíží člověka, jako když mu nadřízený před kolegy sdělí, jakou udělal botu.

2. Kritizujte věcně a bez emocí

Nemá smysl na podřízené křičet. Tím se nic nevyřeší. Naopak kritizovaný je ve stresu a může udělat ještě několik dalších chyb. Také nálada v kolektivu klesne na bod mrazu a práce nepůjde nikomu od ruky.

3. Výhrady k práci druhého si neschovávejte do zásoby, ale sdělte mu je hned po zjištění nedostatku

Jednu chybu lze napravit mnohem snáz a zaměstnanec přijme výtku vstřícněji, než když na něj vychrlíte najednou všechny chyby, kterých se dopustil za poslední půlrok.

4. Řekněte, jak to mělo být správně

Stane se, že si pracovník vysvětlí zadaný úkol po svém a postupuje špatně, nebo úkol nezvládne vůbec. V tom případě je vhodné jej na chybu nejen upozornit, ale také mu říci, jak dál. "Do podobné situace se často dostávají mladí zaměstnanci ve svém prvním místě. Mají sice plno elánu, ale málo zkušeností," říká Pavel Novák, ředitel Bax Global. Často se také před ostatními stydí dát najevo, že jim něco není jasné. Raději postupují systémem chyb a omylů, které průběžně napravují. To ale může přijít zaměstnavatele draho.

5. Nezaměňujte kritiku s osobním útokem

"Kritizujte konkrétní chybu, nikoliv člověka samotného," radí Alena Hájková. Občas se stane, že vám v práci prostě někdo nesedí. Může se snadno stát, že na něm začnete hledat mouchy. Kousavými připomínkami a soustavnou kritikou brzy otrávíte nejen dotyčného, ale i celé okolí. A možná si sami vykoledujete výtku svého nadřízeného.

Pochvala je účinnější než kritika

"Je velkou chybou, že si někteří vedoucí pracovníci myslí, že dobré výsledky jejich podřízených jsou samozřejmostí, o které není třeba mluvit, a svých zaměstnanců si všímají jen v případě, když něco zkazí," říká Pavel Novák. "Takový přístup lidi demotivuje." Manažeři by si měli uvědomovat, že pochvala za dobře odvedenou práci znamená velmi mnoho. Zaměstnavatel tím dává najevo, že si zaměstnance a jeho práce váží. Pochvala vyvolává pozitivní odezvu a motivuje pracovníka k dalšímu zlepšování výkonů.

Špatně

Flákáš se tady a nic neuděláš včas.

To nepochopí jen hlupák jako ty.

Tvůj nápad je úplně na hlavu.

Jsi lempl, nic neuděláš pořádně.

Chodíš pozdě a všechny zdržuješ.

Co mi to povídáš za nesmysly? Vůbec ti nerozumím.

To, co říkáš, je hloupost.

Jak můžeš odevzdat takovou hovadinu? Nemá to hlavu ani patu.

Správně