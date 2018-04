Krize: Jak během ní investovat?

Neočekávané krize způsobené různými pohromami či tragédiemi, ať už politického nebo ekonomického rázu, způsobují prudké propady akciových trhů a někdy i ekonomickou recesi. To je terén pro investora velmi nebezbečný. Jak se během těchto krizí zachovat?

Hotovost je král

Většina minulých krizí naznačuje, že investoři s pozicemi v akciích by neměli zpanikařit a neprodávat na klesajícím trhu či na samém dnu. Během relativně krátké doby se většina akciových indexů vrací na své výchozí pozice a pak pokračuje ve svém dlouhodobém růstu (viz tabulka dole).

Pro investory, kteří mají to štěstí, že si ponechali hotovost stranou, může být naopak výborná příležitost k nákupu za snížené ceny a pozdější realizování nadprůměrných zisků. Je potřeba se jen nebát!

Pro ty, kdo si myslí, že současná katastrofa přeroste v nějaký dlouhodbý a geograficky rozsáhlejší válečný konflikt, je ovšem úprk z akciových trhů ospravedlněný. Podle mého názoru je ovšem tato situace velmi nepravděpodobná.

Co stojí za akciovými propady?

Většinou se jedná o efekt likvidity, způsobený panikou trhu. Většina účastníku ve snaze minimalizovat své okamžité ztráty přistupuje k masivním výprodejům, které nastartují smrtící spirálu. Ceny klesají, vice lidí je vystrašených (především drobní investoři, kteří reagují později), aktivizují se tzv. stoplossy (cenový limit, při jehož dosažení se automaticky vyprodávají akcie).

Většina těchto propadů je v dobře fungujících ekonomikách pouze krátkodobá. Centrální banky obvykle promptně zasáhnou a poskytnou finančnímu sektoru dodatečnou likviditu na překonání většiny problémů (jako by byl třeba případný “run” na banky). Velikým problémem by byla pouze stagflace – kombinace inflace a recese či nízkého hospodářského růstu. Ta obvykle bývá vyvolána nákladovými šoky, např. prudkým růstem cen ropy, což dle mého názoru v současnosti nehrozí, neboť producentské země se nacházejí mimo oblast konfliktu (zatím). Světoví producentni ropy navíc ujistili, že nehodlají produkci v součansosti nijak omezit.

Nedotkutelní

Akciové krize naopak svědčí státním dluhopisům, především krátkodobějším, do kterých plyne většina peněz z prodaných akcií. Pozitivně také reaguje “ostrov jistoty” zlato. V případě politických krizí je velmi odolný švýcarský frank. Zkrátka čím kvalitnější aktivum, tím lépe pro jeho držitele.

Kterým sektorům se vyhnout

Nejvíce postiženy zřejmě budou akcie pojišťoven a leteckých společností. Problémy leteckých společností se mohou odrazit i na výrobcích letadel. Utrpět mohou i banky se svými rozsáhlými finančními investicemi, a to především ty, které mají větší akciové či jiné exotické investice. V rozvahách o velikosti stovek miliard (Kč pro české banky či USD pro americké) se může teoreticky ukrývat několik desítek miliard v akciích, brazilských či argentinských dluhopisech nebo nějakých exotických derivátech (jako jsou CDOs v případě Komerční banky). Tyto pozice mohou s hospodářským výsledkem výrazně zamávat. Nedají se také podcenit problémy některých podniků, které by se negativně projevily na kvalitě úvěrových portfolií bank.

Příležitost pro odvážné – doma telecomy

Nedlouhodobé krize jsou skvělou příležitostí pro dosažení nadprůměrných zisků. Trhy většinou reagují nadměrně citlivě a mohou se výrazně vychýlit ze svých fundamentálně ospravedlněných hodnot. Po uklidnění situace se k nim vrátí a investor si může mnout ruce.

Obecně je zajímavé v těchto chvílích vlastnit firmy těžící zlato, různé defenzivní akcie (např. výrobci spotřebního zboží) nebo tzv. asset plays (frimy s podhodcennými aktivy). Ty budou totiž odolné, i kdyby se krize proměnila v dlouhodobější recesi. Zajímavé by mohlo nyní být i odvětví výrobců zbraní.

Na českém trhu je relativně menší podíl zahraničních investorů, takže efekt likvidity by neměl být tak velký. Nejlepší volbou by měly být firmy, které generují většinu tržeb na domácím trhu, tj. především Český Telecom, České radiokomunikace či ČEZ. Obecně velmi nízké ceny v důsledku krize pravděpodobně poklesnou na ještě zajímavější úroveň. Odolat Českému Telecomu na cenové úrovni ve výši 200 Kč snad nelze. Zajímavý by měl být i Tabák – je to defenzivní akcie a navíc většina tržeb pochází z České republiky či Slovenska. Z výše uvedených důvodů bych byl velmi opatrný s českými bankami.

Vývoj cen některých amerických akcií v období krize r. 1987



Akcie Max. 1987 Min. 1987 Říjen 88 Říjen88/Min. 87 Wal-Mart 41 20 31,375 56,9% Dreyfus 45 16 25,625 60,2% Albertson’s 34 21 36,125 72,0% Home Depot 28 12,5 28,375 127,0% Student Loan Marketing 88 62 83,875 35,3% Toys „R“ Us 42 22 38,25 73,9% Coca-Cola 53 28 43,125 54,0% Pier 1 14 5 11,25 125,0% Inco 24 14 28,625 104,5% Enviroyne 29,25 10,875 26 139,1%

Zdroj: Peter Lynch, One Up On Wall Street.

Myslíte si, že je právě teď vhodná doba k investování? A kam byste případně investovali?