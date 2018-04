Krize mi docela prospěla, je levnější benzin, tvrdí stříbrný olympionik Synek

Ondřej Synek je nezdolný optimista. "Nechci se v životě koukat na negativa, zajímají mě pozitiva," říká stříbrný veslař z loňské olympiády v Pekingu.

Třebaže mu v Číně velmi těsně uniklo zlato, nikdy od něj neuslyšíte na toto téma ani náznak nářku: "Že jsem prohrál zlato? Ale jděte... Já přece vyhrál stříbro! Vždyť jsem v tom závodě mohl klidně skončit třetí, ale i čtvrtý, byl to šílený mazec."

Nádrž je o pět set korun levnější

Stejnýma očima, s věčným úsměvem na rtech, se dvoumetrový metrákový veslař dívá také na strašáka ekonomické krize: "Vidím na krizi jen to dobré: nádrž benzinu do auta mě najednou stojí místo patnácti stovek jen tisícovku. Díky krizi. A to je přece příjemné."

Obzvlášť pro motoristického fanatika Synka. Nejspíš by si právě teď, v době masivních automobilových slev, běžel koupit i nový vůz – nebýt toho, že zrovna loni kompletně obměnil svůj autopark.

Nejprve si před olympiádou koupil zánovní auto, olympijské stříbro pak na podzim oslavil splněním klukovského snu, když si pořídil zbrusu novou motorku Yamaha. V případě jejího nákupu ho na podzim nezviklaly ani první světové náznaky přicházející krize.

"Dostal jsem na ni velmi zajímavou cenu, ale to nehrálo roli. Byl to sen, který jsem si prostě musel splnit. Vždyť předtím jsem motorku právě kvůli olympiádě prodal."

Synek se sobě vrozeným optimismem hledí v době krize dokonce i na sponzorský trh: "Víte, já myslím, že celá krize je jen taková mediální panika. Teď mám dva sponzory – oděvní firmu a bankovní dům. A věřím, že se může brzo objevit někdo třetí a dohodneme se. Mám co nabídnout a krize se netýká zdaleka všech oborů."

Sponzoři spoří na budoucnost

Příspěvky sponzorů za to, že smějí používat ve svých kampaních jméno stříbrného olympionika, závodníkovi umožňují spořit si aspoň trochu na budoucnost a splácet hypotéku. Plat státního zaměstnance v Dukle – třebaže nadprůměrný – padne na běžný životní provoz.

"Fakt je, že se u pokladny v obchodě pokaždé divím, proč po mně chtějí pětistovku za pár rajčat a tři okurky. Ale to máme všichni stejné, ať je krize, nebo rozkvět hospodářství. Ani tady si nemůžu stěžovat."

Singl? Finančně náročnější život

Finanční poradkyně Miriam Hanáková říká, že život "singla" je obvykle finančně nákladnější než život v páru nebo v rodině. "Singl je sám na platbu nájmu nebo hypotéky, málokdy si sám uvaří. Singlové mají obvykle velkorysejší postoj ke spotřebě, protože nemívají cíl a motivaci dosáhnout například na vlastní bydlení," komentuje.

Přestože se Synka krize netýká, i v tomto případě platí, že myslet na zadní kolečka je nanejvýš dobré – část příjmů nespotřebovat a odložit je jako rezervu pro případ neočekávaných vydání a jako počáteční kapitál pro realizaci případných budoucích cílů.

Kromě toho by měl mít dobré úrazové pojištění. "Nová motorka je rozhodně dobrý důvod k prověření stávajícího pojištění, prověření pojistných podmínek a doladění pojistných rizik a pojistných částek," dodává finanční poradkyně.