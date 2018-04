Krize nemá vliv na koláčky, ty se kupují pořád, říká prodavačka

Krize, kterou paní Kroupová pocítila v devadesátých letech časem pominula. "Pak to šlo pořád pomalu nahoru jako životní úroveň. A teprve v současné době pozorujeme s holkama trochu podobný stav jako tehdy. Že lidé více kontrolují peněženky," říká Jana Kroupová s tím, že ale tento zlom není dramatický.

Levnější zákusky a více rohlíků

"A vlastně se ani nedá říci, že by lidé kupovali objemově méně výrobků než před rokem. Kdo nakoupí, nakoupí zhruba stejně jako tenkrát," říká zkušená prodavačka s tím, že si možná jen někteří lidé dají levnější zákusek či si k obvyklé porci salátu dají místo dvou rohlíků tři.

Kroupová však pozoruje, že si někteří zákazníci dávají v lahůdkách levnější výrobky. V poslední době tomu výrobna lahůdek i podřídila své "vývojové a inovační" oddělení. Prodejna si totiž vyrábí většinu výrobků sama ve své výrobně.

"Zavedli jsme nedávno například pletýnky, je to cenově dostupné pečivo," říká Jana Kroupová. Nejvíce se ale prodávají koláčky s různými druhy ovoce, jejich odbyt krize nepoznamenala.

Přesto však zkušená prodavačka dodává, že má prodejna lahůdek naproti nádraží v současnosti menší tržby než před rokem a dalšími lety. "Jenomže na to nemá zřejmě vliv krize, ale pěší zóna, kterou tady nedávno dokončili. A terminál, který postavili. Autobusy totiž stojí jinde než dříve a lidé už při cestě k zastávkám autobusů nemíjejí nás. Dříve šli kolem nás všichni. A to je na tržbách hodně znát. Víc než krize," říká.

Nutné šetření podle ní není ani znát ve stavu prodavaček v lahůdkářství Frencl. "Nás už je optimální počet. Méně už nás být snad ani nemůže. Když jedna holka vypadne, třeba kvůli nemoci, tak už je to znát, Už je to náročné. Takže žádné propouštění u nás není a asi ani nehrozí," říká Jana Kroupová, která se za prodejní pult a pokladnu postavila poprvé někdy na počátku devadesátých let. Do té doby pracovala ve výrobně lahůdek.

Vsaďte na kvalitu

Konkurovat velkým řetězcům je podle Jiřího Štefka z oddělení komunikace Hospodářské komory České republiky v současné době složité.

"Lidé jsou zmasírovaní kampaní velkých řetězců s nízkými cenami a mnohdy to vypadá, že i takové ceny jsou pro ně moc vysoké. Supermarkety pak přistupují k tvrdým praktikám nejen vůči svým dodavatelům, ale tu a tam prodávají uvadlou zeleninu, tvrdé pečivo, nebo salámy a sýry vykoupají v oleji či octu, aby prodloužili jejich vizuální trvanlivost a čerstvost. Lidé nejsou ochotni platit vyšší ceny, a proto mnoho tradičních obchůdků nemůže konkurovat," říká.

Přitom malé úzce zaměřené obchůdky (i s polotovary či lahůdkami) nabízejí čerstvé a mnohdy přímo domácí výrobky, které svou kvalitou převyšují nabídku velkých obchodů. Ceny jsou zde pochopitelně vyšší, ale je to zase náklad za vyšší kvalitu. Prodejci takového zboží by měli podle Jiřího Štefka více spolupracovat například s veřejnými institucemi, které nakupují občerstvení pro účely reprezentace, ale i s kulturními subjekty, u kterých je hudba a zábava spojena například s občerstvením. Stejně by se měli zaměřit i na nabídku služeb a zboží pro svatby či jiné slavnostní příležitosti.