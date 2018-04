Krkavčí matky aneb jak skloubit kariéru s péčí o dítě

Helena Kudláčková pracuje v mezinárodní personální agentuře. Do práce se vrátila už v průběhu mateřské dovolené: "Chtěla jsem zůstat v oboru, který se velice rychle rozvíjí, a v zaměstnání, které mě baví. Vidím přímo při své práci, jak obtížně hledají někdy ženy zaměstnání po několika letech mateřské. Náš šéf, sám otec početné rodiny, tvrdí, že personální firma má jít příkladem.

Zkrácenou pracovní dobou a její flexibilností vychází vstříc i dalším ženám, maminkám ve firmě." Helena Kudláčková má štěstí ­ vedle chápavého šéfa má i podmínky pro práci doma, počítač s internetem, takže určitou část práce může připravit i doma. Holčičku hlídá lékařka v důchodu, která respektuje představy rodičů o výchově malé dcery.



Lékaři nejsou proti předčasnému návratu žen



Ženy uvažující o návratu do práce krátce po narození dítěte často pronásleduje otázka: Neuškodím svému dítěti, budu-li ho načas opouštět? Slova pediatra Tomáše Karhana vyjádřila převažující názor řady oslovených dětských lékařů. "Každá maminka by měla prožívat první roky svého dítěte co nejintenzivněji. Určitě se nebráním jejímu částečnému návratu do zaměstnání z důvodů profesních, finančních, kontaktu s oborem či v uměleckých aktivitách. Ale měla by vždy zvážit, zda jí tyto činnosti neochuzují o neopakovatelné zážitky stálého kontaktu s rychle se měnícím dítětem.

Nejideálnější vidím mnohem větší zapojení tatínků do péče o dítě, než je u nás zvykem." Podle lékaře je další vítanou možností růst dítěte ve vícegenerační rodině, kde je jeho výchova částečně svěřena prarodičům nežijícím ve společném bytě, tak jak je to zcela běžné na venkově a v menších městech. "Pokud není problémem maminky kariérní růst či finance, ale nedostatek kontaktu s vrstevníky, je výbornou možností pro matku i dítě využití aktivit nejrůznějších dětských klubů a center. Informace o nich lze získat u dětských lékařů, v místních novinách, mateřských školách. Jejich množství a hlavně rozložení spíše do větších měst je u nás zatím nedostatečné," dodává lékař.



60 procent mladých mužů by zůstalo s dětmi doma



Socioložka Jana Paloncyová se problémem většího zapojení tatínků do péče o dítě zabývá i v právě dokončovaném výzkumu Rodina 2001. "Zajímavý je postoj nejmladších respondentů k rodičovské dovolené otce: téměř 60 procent se domnívá, že je možné, aby byl muž doma s dětmi a žena chodila do práce. U respondentů starších 60 let je to jen 39 procent." říká socioložka. Vnímání péče o děti a role obou rodičů v ní se však velmi mění. Více než tři čtvrtiny mladých lidí by uvažovaly o možnosti, že muž zůstane s malým dítětem na rodičovské dovolené a žena půjde do práce, pokud bude vydělávat víc. Tuto variantu by určitě zvolila pětina dotázaných. Respondenti starší 60 let řešení uvedené situace otcovskou dovolenou zásadně odmítali.



Postoje zaměstnavatelů se mění pomalu



Zda může maminka počítat s částečným úvazkem, když se chce vrátit do zaměstnání, záleží na zaměstnavatelích. Hodně se situace v posledních letech zlepšila, přesto vstřícnější jsou zatím zahraniční firmy než tuzemské. Ukazuje se, že zájem žen s dětmi, a to i staršími než tři či čtyři roky, o práci na kratší pracovní úvazek je vyšší než nabídka takových míst. Týká se to zejména vyšších pozic.

Míst recepčních, telefonistek nebo asistentek je nabízeno zejména ve velkých městech dost. Přístup zaměstnavatelů je naprosto individuální jak ve zkracování pracovní doby, tak v možnosti její proměnlivosti. Téměř každá maminka se setká i s otázkou: Jak zabezpečíte hlídání svého dítěte v době nemoci? Personalisté se shodují i v tom, že po víceleté pracovní pauze způsobené péčí o dvě a více dětí je hledání zaměstnání pro ženu náročnější a nejednou musí absolvovat například rekvalifikační kurzy, aby získala zaměstnání, o něž má zájem.

Co byste měli vědět

Mateřská dovolená

Trvá 28 týdnů, 37 týdnů u dvojčat a vícerčat a matek samoživitelek, nastupuje se na ni 6 až 8 týdnů před plánovaným porodem.

Mateřský příspěvek činí 69 procent hrubé mzdy za poslední čtvrtletí Rodičovská dovolená

Čerpá se po skončení mateřské dovolené do 4 let věku dítěte a do 7 let věku zdravotně postiženého dítěte

Nárok na ni má matka či otec

Rodičovský příspěvek činí 2552 Kč, u studentek do 26 let je 2695 Kč

Aniž by rodič pečující o dítě ztratil nárok na příspěvek, může si měsíčně přivydělat 3780 Kč, pouze prací v České republice