Krok za krokem: vyplňte si formulář přiznání k dani z nemovitostí

Pokud vám zůstal nějaký formulář z minulých let, vyhoďte ho a sežeňte si ten aktuální. K ruce si vezměte pokyny pro vyplnění, které získáte na finančním úřadě nebo na webu České daňové správy cds.mfcr.cz. Vypisujte jen bílé kolonky, ty modré má na starosti finanční úřad. Ty, které se vás netýkají, nechte prázdné.

Přiznání podáváte na rok 2010, a to finančnímu úřadu, kam spadá vaše nemovitost. Sídlí v nejbližším větším městě, seznam je na webu portal.gov.cz. V našem příkladě je to úřad v Olomouci.

Přiznáváte-li pozemky nebo stavby více druhů, pro každý je třeba samostatný list. Když je pozemků nebo staveb stejného druhu více, než na kolik stačí kolonky, použijte navíc tiskopis přílohy s dalšími kolonkami. Počet listů a příloh pak sečtěte v záhlaví formuláře. Do ostatních příloh počítejte listy papíru, na kterých případně vysvětlujete, co se nevešlo do kolonek.

V našem příkladě vystačíme se základním formulářem, takže bude jeden list pro pozemky a jeden pro stavby, přílohy nepotřebujeme.

102 Označte křížkem, že jste fyzická osoba a přidejte rodné číslo.

105-106 Podáváte-li přiznání poprvé, označte ho křížkem jako řádné. Když chcete jenom oznámit změny, přiznání bude dílčí - pak stačí kromě identifikačních údajů vyplňovat jen ty, které se změnily. Pokud jste už letos přiznání podali, ale nyní jste v něm objevili chybu, do 1. února můžete podat opravné přiznání. Musejí v něm být všechny potřebné údaje, finanční úřad už nebude přihlížet k tomu původnímu. A pokud byste zjistili chybu až po 1. únoru, podejte přiznání dodatečné - nejpozději do konce měsíce od zjištění. Pak musíte vyplnit důvody i do řádku 106 a případně to více vysvětlit v příloze.

Modelový příklad Jana Nová z Olomouce na svém pozemku vloni postavila rodinný dům. Je jediným vlastníkem pozemku i domu. Pozemek: zastavěná plocha a nádvoří, výměra 140 m2

Dům: zastavěná plocha 120 m2, obytné přízemí a podkroví

Katastrální území: Olomouc-město

Základní koeficient podle velikosti obce: 3,5

Místní koeficient: 2

I. oddíl

107-115 Identifikační údaje - vypište i číslo telefonu a e-mail (114). Když berní úředníci ve formuláři objeví nějakou nesrovnalost, budete ji moci rychle vysvětlit, případně napravit chybu.

Číslo účtu (115) je důležité hlavně v případě, že vám úřad bude vracet přeplatek.

II. oddíl

Tato stránka se týká jen pozemků. Přiznáváte-li více než jeden druh pozemků, třeba stavební pozemek a zahradu, budete navíc potřebovat další tiskopisy jednotlivých listů. Totéž platí v případech, když máte pozemky v různých katastrálních územích, které spadají pod jeden finanční úřad. Tiskopisy získáte tamtéž, co formulář. Pak je očíslujte.

201 Velkým tiskacím písmenem označte druh pozemku. My jsme zvolili "E", což je zastavěná plocha a nádvoří. Kdyby se přiznání týkalo lesa ("C"), kód souboru lesních typů zjistíte v kupní smlouvě, výpisu z katastru nemovitostí, u lesní správy, na obecním nebo krajském úřadě.

202 Ve většině případů nebudete tuto kolonku vyplňovat. Týká se jen případů, když jste třeba v prosinci podali návrh na vklad do katastru nemovitostí, ale úřad o něm do konce loňského roku nestihl rozhodnout. Pak musíte podat přiznání nejpozději do konce třetího měsíce po tom, v němž byl vklad do katastru skutečně zapsaný, a zde uvedete datum zápisu.

203 Tuto kolonku označte křížkem, jestliže jste vlastnictví k pozemku nebo jeho části získali koupí bytu.

204-206 Název katastrálního území a jeho kód najdete ve výpisu z katastru nemovitostí, na webu nahlizenidokn.cuzk.cz, nebo vám ho řeknou na finančním úřadě. U malých obcí uvádějte v názvu území v závorce i okres. V modelovém příkladě pozemek spadá do katastrálního území Olomouc-město, s kódem 710504.

207 Parcelní čísla a výměru zjistíte z kupní či darovací smlouvy, nebo z výpisu z katastru nemovitostí. Do řádků na každém listě uvádějte jen pozemky jednoho druhu a z jednoho katastrálního území. Když vám nebudou stačit řádky, použijte oficiální tiskopis přílohy, který získáte tamtéž jako formulář. V našem případě přiznáváme jen jednu parcelu číslo 39645/224 o výměře 140 metrů čtverečních, na níž dům zabírá 120 metrů čtverečních zastavěné plochy.

Do kolonky "právní vztah" se píše zkratka podle toho, zda jste vlastník (V), spoluvlastník (SV) nebo třeba nájemce (N). Přehled všech zkratek najdete v oficiálních pokynech k vyplnění. V příkladě je Jana Malá jediným majitelem pozemku, proto jsme uvedli V - vlastník.

Nárok na osvobození daně z celého nebo části pozemku platí třeba, když se nachází v první zóně chráněné krajinné oblasti nebo přes něj vede veřejná cesta. Všechny případy jsou vyjmenované v zákoně o dani z nemovitostí (338/1992 Sb.). Pokud se vás to týká, do kolonky e) vyplňte výměru osvobozené části pozemku, do kolonky f) paragraf, odstavec a písmeno, které se osvobození týká (například 4/1/a). Některé výjimky jsou časově omezené, pak uveďte i rok, ve kterém osvobození uplatníte naposledy.

208 Sečtěte výměry za všechny pozemky uvedené v tomto listu, včetně příloh. V případě Jany Malé je celková výměra totožná s jediným pozemkem, žádné osvobození se jí netýká.

209 Zde můžete případně vysvětlit, proč si nárokujete osvobození od daně.

210-224 Možnosti, jak se daň počítá, najdete rozepsané v boxu na konci článku.

210 Ze zastavěné plochy se daň z pozemku neplatí, proto jsme uvedli rozdíl mezi 140 a 120 metry čtverečními - 20 metrů čtverečních.

U kůlen, prádelen a dílen odečtěte 16 m2

Daň z nemovitosti se platí i u takzvaných ostatních staveb, které tvoří příslušenství k obytným domům. Platí se v případě, že výměra kůlny, dílny, chlívku, … přesahuje 16 m2. Každý metr navíc zahrnujete do výpočtu daně ze staveb, základní sazba je jako u staveb 2 Kč/m2.

211-213 Slouží jen k přiznání těch druhů pozemků, u kterých zákon základní sazby neuvádí v korunách za metr čtvereční, ale v procentech z místní ceny pozemků (například les, orná půda, zahrada, trvalý travní porost - přehled sazeb v rámečku na této straně). Místní cenu za metr čtvereční, kterou pro jednotlivá katastrální území určuje vyhláška č. 412/2008 (vloni novelizovaná), majitelé takových pozemků ji napíšou do řádku 211. Základ daně (212) je násobkem čísel z řádků 210 a 211. Do řádku 213 se píšou sazby daně v procentech - těmi se pak bude násobit základ daně.

214-215 U stavebních pozemků, zastavěné plochy a nádvoří a ostatní plochy je základem daně výměra z řádku 210. To je i náš případ, proto jsme v řádku 214 zopakovali údaj 20 metrů čtverečních. V řádku 215 se uvádí sazba daně v korunách za metr čtvereční, což je u zastavěné plochy a nádvoří 0,20 Kč/m2.

216 Tento řádek se týká jen stavebních pozemků - u nich se zde uvádí základní koeficient podle počtu obyvatel, jímž se základ daně násobí. V jiných případech se u pozemků tento koeficient nepoužívá.

217 Výsledná daň z pozemků se liší podle jejich druhu. U pozemků druhů A až D (viz formulář) je násobkem řádků 212 a 213 (údaj v řádku 213 je zlomek procenta, takže nezapomeňte číslo dělit 100). U pozemků druhů E a G je daň násobkem řádků 214 a 215. To je i náš případ: 20 x 0,20 = 4 Kč. U stavebních pozemků (F) je daň násobkem čísel z řádků 214, 215 a 216.

218-220 Pokud uplatňujete osvobození od daně, do řádku 218 opište výměru z kolonky 208c. Tu pak vynásobte sazbou za metr čtvereční (podle druhu pozemku řádek 215 nebo násobek řádků 211 a 213) a výsledek v korunách napište do kolonky 219. Číslo v řádku 220 je daň z kolonky 217 snížená o osvobození z řádku 219. V modelovém příkladě jsme nic neodečítali, takže zůstaly čtyři koruny.

221 Kolonka se týká jen spoluvlastnictví, například když k bytu patří podíl na pozemku, na němž stojí bytový dům. Třeba když je váš podíl uváděný zlomkem 184425/2145, čitatel je 184425, jmenovatel 2145.

222 U spoluvlastnictví je daňová povinnost násobkem údaje z kolonky 220 a zlomku z řádku 221. V jiných případech opište číslo z řádku 220 - zde opět čtyři koruny.

223-224 Pokud si obec zavedla místní koeficient, jeho hodnotu zapište do řádku 223. Výsledná daňová povinnost pak bude násobkem řádků 222 a 223 (v modelovém příkladě 4 koruny x 2 = 8 korun). Jestliže si obec tento koeficient nestanovila, opíšete číslo z kolonky 222.

III. oddíl

Třetí strana se vztahuje na stavby, takže ji budete vyplňovat v případě rodinných domů a bytů. Kolonky označené modrými rámečky tmavší barvy se u nemovitostí pro bydlení týkají pouze bytů.

301 Podobně jako u pozemků zde písmenem označíte druh stavby. V našem případě je to "H" - obytný dům. U bytů napište "R".

302-305 Totéž jako řádky 202-206

306-307 Podobné jako řádky 207-208. Navíc se sem píše číslo popisné (v příkladě 9999), a rok dokončení stavby (zde je to novostavba, rok dokončení 2009), u bytů také číslo jednotky.

309-311 U bytů se podlahová plocha (napíšete do kolonky 309) násobí koeficientem 1,2 (řádek 310). Výsledek uveďte v řádku 311 - to je základ daně. U rodinných domů řádky 309-310 vynechejte, do kolonky 311 jen opište zastavěnou plochu - zde 120 m2.

312-314 Základní sazba je u rodinných domů i bytů 2 Kč/m2 (312). Pokud má rodinný dům kromě přízemí další obytná patra, jejich počet uveďte v řádku 313. K základní sazbě se pak za každé z těchto podlaží přičte 0,75 Kč/m2. V našem příkladě to bude: 2 Kč/m2 (1 x 0,75 Kč/m2) = 2,75 Kč/m2. Toto číslo se nikam nepíše.

315-316 Získanou cifru (2,75 Kč/m2), nebo u bytů a přízemních domů jen základní sazbu (2 koruny) vynásobte základním koeficientem podle počtu obyvatel (řádek 315, v Olomouci hodnota 3,5). Dostanete sazbu daně, její hodnotu napište do kolonky 316. Modelový příklad: 2,75 x 3,5 = 9,63.

317 Sazbou daně (316) pak vynásobte základ daně z řádku 311 (zde 120 m2) a dostanete daň (v příkladě 1 156 korun).

318-319 Když jsou v bytovém domě nebytové prostory pro podnikání, jejich výměru napište do řádku 318. Tu vynásobenou 2 Kč/m2 dostanete "zvýšení daně" do kolonky 319.

320-321 Řádek 320 většinou vyplňovat nebudete, týká se jen domů, jejichž část patří obci. Kdo si nárokuje osvobození od daně, třeba tělesně postižení nebo lidé, kteří rekonstruovali chráněnou památku, opíše sem číslo z řádku 317.

322-324 Daňová povinnost je daň z řádku 317 po případném zohlednění nebytových prostor a osvobození od daně. Našeho příkladu se ani jedno netýká, částka tedy zůstává stejná - 1 156 korun. Tu ještě případně vynásobíte místním koeficientem, pokud si ho obec zavedla (řádek 323, v Olomouci hodnota 2). Tím dostanete výslednou daňovou povinnost za stavby - zde 2 312 korun.

IV. oddíl

401-406 Na poslední stránce sečtete daň za pozemky a za stavby (404-406). U dílčího nebo dodatečného přiznání ve výpočtu navíc zohledníte změny (401-403)

Na konci formuláře nesmí chybět datum a podpis.