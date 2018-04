Kromě daní si musíte dát do pořádku i pojištění

Zdravotní pojištění

Zaměstnanci se o pojištění starat nemusí, a to ani ve chvíli, kdy podávají společné zdanění manželů. Jak už z názvu vyplývá, „Přehled o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti...“ vyplňují ti, kteří samostatně podnikají či si nějakou výdělečnou činností přivydělávají k zaměstnání či k důchodu. Formulář je potřeba vyplnit a odevzdat do 30 dnů od termínu podání daňového přiznání, to je letošní novinka. Termín zaplacení v zákoně zůstal, nedoplatek musíte zaplatit do osmi dnů, kdy mělo být podáno přiznání, letos do 8. dubna.

První strana formuláře

Modelový příklad: Jana Šťastná podniká a v roce 2007 si vydělala 360 000 korun. Výdaje odečítá paušálně ve výši 40 procent a zaplatila pojistné 46 800 korun. Na jejím příkladu ukážeme, jak vyplnit formuláře pro zdravotní pojišťovnu i správu sociálního zabezpečení.

V polovině první strany přehledu pro zdravotní pojišťovnu je kolonka, do které uvedete data, kdy jste podali daňové přiznání. Pokud jste v roce 2007 změnili zdravotní pojišťovnu, zakroužkujte v následujícím oddíle přehledu „ano“. V tom případě budete podávat přehledy dva – každé pojišťovně za tu část roku, kdy jste byli jejím klientem.

V přehledu dále určíte, co má pojišťovna udělat s případným přeplatkem, zakroužkujete příslušné písmeno a také označte, jakou formou platíte zálohy.

Následující část formuláře je důležitá zejména pro ty, kdo nemají podnikání jako hlavní zdroj příjmů.

Zaškrtnete, do jaké kategorie klientů se řadíte:

A – Pokud pouze podnikáte, zaškrtněte tuto možnost.

B – Pokud jste byli zaměstnanci a současně i podnikali, zaškrtnete volbu B a vyčíslíte, v kterých měsících pro vás byla samostatná výdělečná činnost hlavním zdrojem příjmů. Zaměstnání jako hlavní zdroj příjmů můžete uvést, když za vás v práci odvedli pojistné a vy jste pobírali alespoň minimální mzdu.

C – Pokud jste patřili mezi ty, za které platil pojištění stát, nemusíte se bát vysokých minimálních záloh, budete je platit jen z toho, co jste si skutečně vydělali. Stát platí například za nezaopatřené děti, za důchodce, kteří dostávají penzi z důchodového pojištění ČR, za ženy na mateřské dovolené, za ty, kdo jsou na rodičovské dovolené.

D – Když vám nebyl stanoven vyměřovací základ, nemusíte dodržet minimální platbu pojistného, která se na podnikatele vztahuje. Zakroužkujte správnou volbu (písmeno a až f) podle poučení a uveďte, v kterých měsících (platí, že se počítá jen celý kalendářní měsíc);

V dolní části formuláře napište datum a podepište se.

Druhá strana formuláře

Řádek 1:

Napište příjmy, které máte z podnikání (z přílohy 1 daňového přiznání). Pozor, zdravotní pojišťovně máte přiznat i ty příjmy, ze kterých jste sami neplatili daň – třeba autorské honoráře, které jste dostali už zdaněné srážkovou daní).

Model: Jana uvede 360 000 korun.

Řádek 2:

Zapište výdaje, které souvisí s výše uvedenými příjmy.

Model: Jana uvádí 190 800 korun, tedy 40 procent příjmů plus zaplacené sociální a zdravotní pojistné.

Řádek 4 a 5:

Zapište, kolik měsíců v roce 2007 jste podnikali, a uveďte, kolik měsíců z toho jste byli pojištěni u zdravotní pojišťovny, jejíž formulář vyplňujete.

Model: Jana vypisuje do obou okének číslo 12 – podnikala celý rok a zdravotní pojišťovnu neměnila.

Řádek 6:

Pište měsíce, po které byla samostatná činnost vaším hlavním zdrojem příjmů. Ti, kdo jsou současně zaměstnáni, píší nuly.

Řádek 9 a 12:

Postupujte dle návodu, formulář obsahuje přímo vzorce, výsledek zapište do kolonky.

Řádek 14:

Vypočítejte vyměřovací základ. Je to polovina řádku 12, minimálně však to, co jste vypočetli na řádku 9 (v případě celoročního podnikání 120 834 korun) a maximálně 486 000 korun.

Ti, kterým nebyl stanoven minimální vyměřovací základ (viz prohlášení na první straně přehledu – studenti, důchodci, lidé na rodičovské dovolené atd.), nemusí brát ohled na spodní limit 120 834 korun, když vypočetli vyměřovací základ nižší, budou dál počítat s ním.

Řádky 15 a 16:

Podle vzorců vypočtete vyměřovací základ a pojistné.

Model: Jana vypočítala, že má pojišťovně zaplatit 16 313 korun.

Řádek 41:

Uveďte zálohy, které jste v roce 2007 pojišťovně poslali.

Řádek 43:

Odečtěte od řádku 41 řádek 16. Když vyjde kladná hodnota, máte přeplatek. Znaménko minus značí, že budete doplácet.

Model: Janě vyšel přeplatek 487 korun, může se vrátit na stranu jedna a označit, zda chce přeplatek započítat na úhradu záloh na další období, nebo ho vrátit.

Řádek 51:

Podle vzorce vypočítáte zálohu na příští období. Pokud se vás týká minimální vyměřovací základ, musíte vepsat minimálně 1 456 Kč. Nejvyšší záloha je naopak 11 643 korun, víc nikdo neplatí.

Sociální pojištění

Správě sociálního zabezpečení posíláte přehled a peníze za důchodové pojištění a za pojištění nemocenské, které si můžete, ale nemusíte sjednat. Přehled odevzdejte do 30. dubna 2008.

Pokud není podnikání vaším hlavním zdrojem příjmů a roční zisk z něho se vešel do 48 334 korun, nemusíte ze svých příjmů sociální pojištění platit, ale přehled podat musíte. Když máte jiné než podnikatelské příjmy, o kterých neprohlásíte, že by byly soustavným příjmem pojištění platit nemusíte.

Kde by mohl nastat problém

Řádek 9:

Správa sociálního zabezpečení zařazuje podnikatele do tří škatulek. Na hlavní, vedlejší a kombinované. Ti, kteří vykonávají výdělečnou činnost jako vedlejší, platí nižší zálohy.

Řádky 17 až 21:

Jestliže jste uvedli, že vaše samostatná výdělečná činnost byla vedlejší, musíte to napsat a doložit. Vyplníte příslušná data a připravíte potvrzení o tom, že jste zaměstnanec a měl jste v roce 2007 příjmy alespoň 96 000 korun; invalidní či starobní důchodce (pobíráteli důchod od ČSSZ, nemusíte dokládat žádné potvrzení); na rodičovské dovolené či pečujete o blízkou osobu; ve výkonu vojenské služby v ozbrojených silách ČR; student do 26 let; ve vazbě či ve vězení déle než 3 měsíce.

Řádky 22 a 23:

Zapíšete příjmy a výdaje, které jste v roce 2007 měli v souvislosti s podnikáním. Příjmy, které nepovažujete za soustavné, třeba autorský honorář, nemusíte uvádět.

Model: Jana zapisuje příjmy 360 000 Kč, výdaje jsou paušální plus pojistné, celkem 190 800 Kč.

Řádek 24:

Od řádku 22 odečtěte řádek 23. Pokud jste vykonávali v roce 2007 pouze vedlejší činnost a v tomto řádku vám vyšla částka nižší než 48 334 korun, vyplňte hned do řádků 27 až 30 nulu.

Model: Jana zapisuje rozdíl 169 200 korun, z něho bude počítat pojistné.

Řádky 27 a 28:

V dalších řádcích propočítáte, jaký je váš vyměřovací základ podle vzorce: příjmy minus výdaje krát 50 %. Platí, že podnikatelé „hlavní“ musí mít vyměřovací základ alespoň 60 420 korun, podnikatelé vedlejší mají minimální vyměřovací základ 24 168 korun.

Řádek 29:

Pokud se vám zdá vypočtený vyměřovací základ nízký a vy chcete mít v budoucnu vyšší důchod, můžete si základ na tomto řádku zvýšit. Snižovat možné není.

Řádek 30:

Vypočítáte pojistné ve výši 29,6 % vyměřovacího základu. Částka se zaokrouhluje směrem nahoru a odečtete zaplacené zálohy. Se znaménkem minus vám vyjde přeplatek, kladná bude částka, kterou musíte doplatit do 30. dubna.

Model: Jana má přeplatek 4 958 Kč. Na druhé straně formuláře požádáte o vrácení případného přeplatku a vypočtete nové zálohy. V roce 2008 je nejnižší záloha na důchodové pojištění pro hlavní činnost 1 596 korun, (na nemocenské pojištění 238 korun), pro vedlejší činnost je to 639 korun (95 korun).

Nakonec napište datum a nezapomeňte se podepsat.