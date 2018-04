Krotitelé dluhů: Dluhy z drog dovedly Markétu až k osobnímu bankrotu

Markétě je teprve 28 let, ale za svůj život toho stihla hodně. Projít závislostí na drogách, vdát se, rozvést, porodit dvě děti a hlavně nadělat statisícové dluhy. Co však nikdy nezkusila, je práce. Kromě několika brigád nikdy nikde nepracovala.

Markéta měla dobré rodinné zázemí, a i přesto už na základní škole přišla do styku s drogami. V osmnácti letech se zamilovala, otěhotněla a vdala se. Narodil se jí syn Petr a právě pobyt s ním doma ji vrátil zpět ke drogám. "Jak jsem byla pořád sama a neměla jsem vyřešenou svou drogovou minulost, tak na mě všechno zase padlo a po dvou a půl letech s Péťou jsem zase začala brát drogy," přiznává Markéta.

Rodina zpočátku stála při ní, ale Markéta o to neměla zájem, ztrácela ho i o syna. Nakonec od ní manžel i se synem odešli. A to byl počátek Markétiných současných finančních problémů. "Když jsem byla vdaná, manžel to sponzoroval, pak jsem kradla. A když odešel, tak se samozřejmě přestalo platit úplně všechno, nájem a tak a začaly vznikat všechny ty dluhy. Půjčky, úvěry," přiznává Markéta.

Ještě hlouběji Markéta klesla kvůli svému druhému vztahu, ze kterého má dvouletou dceru Sofii. K Markétě se poté, co ji opustil manžel, nastěhoval jiný muž – těžký narkoman a násilník. Markétin život se změnil v peklo. To jí ale pomohlo rozhodnout se svůj život od základů změnit. Díky dceři, o kterou nechce přijít, se začala léčit.

Před pár měsíci se vrátila z léčebny. Snaží se postavit na vlastní nohy. Může počítat i s pomocí svých blízkých, hlavně matky. Také jí pomohla obec Vilémov, ve které žije, přidělili jí obecní byt.

Markétu navštívila Petra Kozlová, specialistka na sociální případy a předlužení. Společně se pustí do analýzy finanční situace malé domácnosti. Příjem má Markéta jediný – rodičovský příspěvek 7 600 korun. Alimenty na dceru nedostává, otec dítěte je neplatí.

Výdaje za nájem, jídlo, elektřinu, další nezbytné položky, ale také exekuční srážky od VZP činí 7 320 korun. Markétě tak zbývá 280 korun, sotva desetikoruna na den.

výdaje Nájemné: 1 540 korun

Elektřina atd.: 1 000 korun

Potraviny: 3 000 korun

Výživné: 200 korun

Telefon: 200 korun

Doprava: 200 korun

Drogerie: 200 korun

Zdravotní poplatky, léky: 200 korun

Exekuce VZP: 780 korun Celkem: 7 320 korun

Po vyjasnění příjmů a výdajů se obě ženy pouštějí do mapování dluhů. Vychází jim seznam jedenácti věřitelů s celkovou částkou 334 991 korun. Ta však, jak Petra Kozlová předpokládá, nemusí být úplně přesná. Především u největších věřitelů VZP a ČEZ jistě každým dnem narůstá o penále.





dluhy T-Mobile: 28 711 korun

Telefónica O2: 7 600 korun

Home Credit: 15 284 korun

Provident: 2 050 korun

GE Money Bank: 23 609 korun

Severočeská plynárenská: 14 000 korun

Severočeské elektrárny: 3 700 korun

VZP: 65 000 korun

ČEZ (prvotní odhad): 142 337 korun

Město Kadaň: 2 700 korun

Výživné: 30 000 korun Celkem: 334 991 korun

Markéta s Petrou vyrážejí řešit dva největší dluhy, chtějí se pokusit o splátkové kalendáře. Na exekutorském úřadu v Klatovech je ale čeká nemilé překvapení.

"Dluh je vyšší zhruba o 200 tisíc korun," říká Petra. Dluh u ČEZ totiž narůstá denně o 2,5 promile z jistiny. "Částka nás překvapila hodně, je to 330 tisíc. To je i na mě moc."



Výsledná částka dluhů je 610 000 korun. Petra Kozlová začíná zvažovat krajní řešení, osobní bankrot. Ovšem i tak je nutné, aby Markétě pomohla rodina, která jí však nakloněna moc není.



Obě sestry i matka Markéty se účastní diskuse, ve které je Petra Kozlová seznamuje se třemi variantami řešení Markétiny situace. Podmínkou je, že Markéta bude pracovat.

Řešení se liší časovým horizontem:

- dlouhá cesta znamená splácet šest tisíc měsíčně po dobu 12 let

- střední cesta představuje 5 700 měsíčně po dobu 9 let

- krátká cesta je pětiletý proces oddlužení. Markéta by musela během pěti let zaplatit věřitelům minimálně 30 % celkového dluhu. Ovšem ona i Sofie by musely po celou tu dobu žít ze životního minima.



Petra se snaží zapojit do řešení i rodinu - sestry a matku. Sestry moc pomáhat nechtějí, ale matka nakonec slíbí, že bude-li dceři chybět dostatek peněz pro zdárné absolvování pětiletého cyklu oddlužení, finančně vypomůže. Ovšem za pevně stanovených podmínek.

Během několika dní si Markéta našla práci pokladní v supermarketu. Také o dceru je postaráno. Ujala se jí Markétina teta, která ji, když je Markéta v práci, hlídá.



Petra Kozlová s Markétou sepsala návrh na insolvenční řízení. "Čekáme, až uplyne alespoň tříměsíční zkušební doba. Poté svůj návrh pošle ke krajskému soudu a budeme doufat, že jí bude oddlužení schváleno," doufá.