Krotitelé dluhů: Velká láska málem vrhla naivní Elišku do náruče exekutorů

Třiadvacetiletá Eliška bydlí se svou matkou v obecním bytě v Humpolci a kvůli své naivní chybě z loňského léta je na ní i finančně závislá. Na firemním večírku se totiž seznámila se stejně starým Davidem a bezhlavě se do něj zamilovala. Ani ne měsíc po seznámení, poté, kdy jí David srdceryvně vylíčil svůj život psance pronásledovaného věřiteli, si pro něj půjčila u dvou bank po 200 tisících korunách se splatností na 72 měsíců.

Z půjčených peněz od Elišky David umořil část svých starých dluhů a společně s Eliškou se odstěhovali do Plzně, kde si pronajali a zařídili byt. Zpočátku měl snahu, jak Elišce slíbil, peníze splácet, ale brzy přestal, a banka tak požadovala peníze po svém dlužníkovi – Elišce.

Půjčené peníze brzy neuvěřitelným tempem zmizely a stejně s nimi i velká láska s Davidem. Po necelých třech měsících se Eliška vrátila domů k matce bez peněz, zato s dluhem, který se kvůli úrokům a poplatkům zvýšil až na 730 tisíc korun.





eliščin příjem a výdaje Čistý příjem: 10 300 korun Výdaje: Živobytí - příspěvek matce: 3 000 korun 1. dluh: 5 637 korun 2. dluh: 4 500 korun Celkem: 13 137 korun Eliška je každý měsíc v minusu 2 837 korun.

Eliščin příjem je 10 300 korun čistého. Matce na domácnost přispívá třemi tisíci korunami. Na splácení dluhů jí tedy zbývá 7 300 korun. To však zdaleka nestačí. Měsíčně musí na splátkách za úvěr zaplatit celkem 10 137 korun.

Vzhledem k tomu, že se Eliška každý měsíc dostává do minusu 2 837 korun, zapojila se do splácení i její matka. Sama se musela zadlužit, aby Elišce pomohla. Jinak by Elišku už jistě dostali exekutoři. "Většinou ty tři tisíce na domácnost po ní teď nechci," upřesňuje matka svou pomoc Elišce.





eliščiny dluhy Oba úvěry jsou na 200 tisíc korun na 72 měsíců. Elišce ještě zbývá uhradit 64 splátek od každého z nich. 1. dluh:

5 637 x 64 = 360 768 korun 2. dluh:

4 500 x 64 = 288 000 korun



Celkem zbývá uhradit 648 768 korun.

Protože si Eliška již se svou situací nevěděla rady, obrátila se s žádostí o pomoc na Krotitele dluhů, kteří po zvážení její situace vidí asi jediné řešení – najít jejího bývalého přítele a přesvědčit ho, aby se k dluhům přihlásil. "David by měl přiznat část nebo všechny dluhy, co tam jsou," odhaduje možnost řešení finanční poradce Richard Walter.



Elišce by velice pomohlo, kdyby si dražší dluh převedl na sebe. Ona by pak splácela "jen" 4 500 korun a se svým příjmem by to již mohla zvládnout.

Eliška Davidovi půjčila peníze na dobré slovo. I když smlouvu o půjčce nemají na papíře, v tomto případě platí i ústní dohoda. Davida se nalézt podařilo. On sám si svou chybu uvědomil, svůj dluh stvrdil písemně a Elišce se zavázal, že bude ten dražší splácet.