Krotitelé dluhů: Zadlužili se, když měli dostatek peněz, teď neví, co s obrovskými účty

Paní Jana žije s bývalým přítelem Františkem, dvěma společnými dětmi a s Františkovým synem z prvního manželství, kterému zemřela matka. Rodina bydlí v domě, na který si Jana vzala hypotéku a několik úvěrů na rekonstrukci. Zadlužila se v době, kdy finanční situace obou partnerů byla příznivější. Zanedlouho Jana otěhotněla a František přišel o práci. Finanční problémy byly i důvodem rozchodu dvojice.

"Potom, co se nám narodil další syn, jsem přišla o práci. K tomu se přidružily i osobní problémy s přítelem, který má nyní exekuce a patrně nikdy nebude schopen dluhy z podnikání uhradit," vysvětluje situaci Jana.

Příjmy Jany tvoří rodičovský příspěvek, soudně stanovené výživné, které platí František. Ten Janě přispívá na chod domácnosti sirotčím důchodem svého prvního syna. Zároveň ještě hradí nájem a leasing na auto. Celkové měsíční příjmy jsou 33 400 korun.

"Nákup čtyřkolky byl úlet," říká Jana, "malému jsme koupili dětskou motorku, aby nejezdil sám, tak jsem si koupila čtyřkolku. Její splácení ale letos končí," dodává.

František s Janou vydají vysoké částky za cigarety. "Vím, že bych měla přestat kouřit, ale nejde to hned. Za den vykouřím asi krabičku a půl, což je 90 korun," vysvětluje Jana.

"Nejzásadnější položky ve výdajích Jany tvoří splátky hypotečního úvěru, spotřebitelských úvěrů a splátka stavebního spoření," hodnotí nepříznivou situaci poradce David Kučera.

Příjmy Jany Rodičovský příspěvek 11 400 korun

Výživné 10 000 korun

Sirotčí důchod 4 400 korun

František platí Janě nájem 3 000 korun

Leasing na auto platí František 4 600 korun Celkem: 33 400 korun Zdroj: Frame100r

Výdaje Jany Hypoteční úvěr 8 600 korun

Spotřebitelské úvěry 5 700 korun

Stavební spoření 2 500 korun

Leasing na čtyřkolku 1 500 korun

Leasing na auto 4 600 korun

Pojištění 960 korun

Kreditní karta 1 900 korun

Výdaje na domácnost:

Elektřina 3 600 korun

Jídlo 8 000 korun

Drogerie 2 500 korun

Cigarety 4 500 korun

Psi 1 000 korun

Telefony 2 500 korun

Internet 380 korun

Digitální TV 460 korun

Léky 3 000 korun

Oblečení 1 000 korun Celkem: 52 700 korun Zdroj: Frame100r

V domácnosti Jany poslední dobou chybí 19 300 korun měsíčně. Donedávna celou rodinu finančně zabezpečoval bývalý přítel Jany František svými příjmy z podnikání. Firma však nedávno zkrachovala a on je na pracovním úřadě s nemalými dluhy. Řešením by bylo prodat dům, ale to se Janě ani Františkovi nelíbí.

"Jana společně s přítelem, se kterým se při natáčení pořadu mimořádně semkli, jsou razantně proti prodeji domu a odstěhování se do podnájmu. Toto řešení by jim pomohlo zaplatit dluhy a dodalo klid k životu, i dostatek sil na léčení nemocného syna," říká Kučera. Jana s Františkem by dům prodali jen v případě, že by mohli koupit jiný.

Oba mladí lidé si dnes již uvědomují, že tlak věřitelů sílí a pokud nebudou schopni splácet, tak přijdou o dům a dluhy zůstanou nesplaceny. Rozhodli se tedy, že se pokusí dům prodat.

Avšak při prodeji domu udělali velkou chybu. Svůj dům dle odhadu poradců velmi přecenili, což potvrdil i přizvaný realitní makléř. Na internetu prodávaný dům nabídli za nereálnou cenu.

Nedostatek peněz a velké zadlužení by se dalo řešit konsolidací úvěrů, ale za současných podmínek toto řešení není možné. Jana má negativní záznam v registru dlužníků a již několikrát požádala o odklad splátek.

Přes pět tisíc čtenářů, kteří hlasovali v naší anketě, radilo Janě hlavně razantně omezit rodinný rozpočet. Méně peněz by měla utrácet převážně za cigarety, internet, digitální televizi a další položky. Škrty v přemrštěných výdajích by jí měly opravdu pomoci. Poradci ještě navrhují, aby Jana prodala dům a špatnou finanční situaci vyřešila ubytováním v azylovém domě.

Co byste Janě poradili vy? celkem hlasů: 5418