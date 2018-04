Kroťte své zlozvyky za volantem, jinak úspěšně dotujete státní kasu

Jestliže za volantem hřešíte a tu a tam vás dopraváci usměrní pokutou, je dobré vědět, že vybrané peníze nezůstávají ležet ladem. "Jsou používány na výdaje státního rozpočtu a nejsou nijak účelově vázány," říká Zuzana Chocholová z ministerstva financí.

Peníze vybrané na pokutách tak lze využít prakticky na cokoliv, co v rozpočtu hoří a na co se nedostává peněz.

Policie se činí, pokuty narůstají



"Letos řešila dopravní policie za prvních pět měsíců přes 236 tisíc dopravních přestupků a uložila řidičům na místě blokové pokuty v celkové výši 183,5 milionu korun," říká Veronika Benediktová z Policejního prezidia České republiky.

Pokuty, které udělí dopravní policie řidičům, rok od roku narůstají. Loni se nechalo policií nachytat téměř 580 tisíc motoristů a na pokutách zaplatili celkem 424,9 milionu korun, což je o 92,7 milionu více než v roce 2008.

Nechcete-li zbytečně dotovat státní kasu z vlastních peněz, snažte se za volantem myslet na své zlozvyky a prohřešky, za které si koledujete o pokutu.

Kolik řidičů dostalo pokutu a o kolik korun obohatili státní kasu 2008 2009 Rozdíl Počet blokových pokut na místě 389 526 513 786 124 260 Počet pokut oznámených 70 379 65 624 - 4 769 Počet celkem 459 905 579 410 119 491 Výše pokut v milionech Kč 332,234 424,958 92,723 zdroj: Policie ČR

Muži platí za rychlost a pásy



Podle aktuálního průzkumu GE Money Auto by muži-řidiči měli krotit především svůj zlozvyk překračovat povolenou rychlost. K tomuto se hlásí téměř 40 procent řidičů, zejména mladí muži ve věku 18 až 29 let. Kromě vysoké pokuty, která se může v některých případech vyšplhat až na 10 tisíc korun, navíc hrozí i to, že si hříšník nesedne za volant šest měsíců i jeden rok.

Téměř pětina mužů má podle průzkumu také problém, že nerada používá bezpečnostní pásy. Značné potíže s tím mají zejména muži starší 55 let. Celkem tři čtvrtiny řidičů této věkové kategorie totiž přiznávají, že bezpečnostní pásy nemívají během jízdy vůbec zapnuté.

"Ačkoliv nepřipoutaní řidiči umírají čtrnáctkrát častěji než připoutaní, pás si zapomene připnout každý šestý muž a každá osmá žena," poznamenává Markéta Dvořáčková, mluvčí GE Money Auto. Tuto zapomnětlivost přitom může policie potrestat blokovou pokutou až do výše dvou tisíc korun. Loni tak učinila téměř v 67 tisících případech.

Jaké přiznávají řidiči při řízení auta zlozvyky Řidiči (v procentech) Překračování povolené rychlosti 33 Telefonování bez handsfree 30 Nadměrná diskuse se spolujezdcem 16 Nepřipoutání se bezpečnostními pásy 15 Nepoužívání zpětných zrcátek 5 Líčení během řízení 1 Zdroj: GE Money Auto

Ženy platí za upovídanost i líčení



Ženy-řidičky by si měly dát hlavně pozor na použití mobilu během řízení. Průzkum odhalil, že téměř třetina řidiček nepoužívá handsfree a telefon drží při jízdě v ruce. I tento zlozvyk může přijít draho, v blokové pokutě stojí jeden tisíc korun a ve správním řízení 1,5 až 2,5 tisíce. Loni udělila policie více než 23 tisíc takových pokut.

Častým nešvarem řidiček je i to, že jsou při jízdě příliš upovídané a při couvání nepoužívají zpětná zrcátka, aby viděly celou délku auta, jeho přední část i vůz vedle. Jedno procento českých žen také přiznalo, že se během řízení líčí.

Nesoustředěnost při řízení a parkování auta, přehlédnutí přednosti a chybný způsob jízdy mohou vyjít přitom velmi draho. Loni tyto chyby udělalo přes 66 tisíc řidiček a řidičů. Nejvyšší počet pokut dostávají motoristé za rychlou jízdu, špatný stav vozu a za to, že nepoužili bezpečnostní pásy.

Pětice nejčastěji udělovaných pokut • Za rychlost – 168 409 blokových pokut

• Za technický stav vozu – 86 267 blokových pokut

• Za bezpečnostní pásy – 66 787 blokových pokut

• Za způsob jízdy – 56 579 blokových pokut

• Za telefonování bez handsfree – 23 426 blokových pokut

Zdroj: Policie ČR, údaje jsou za rok 2009

Už jste někdy platili za volantem pokutu?