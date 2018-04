Která banka je letos nejlepší?

„Nominovány jsou subjekty s bankovní licencí ČNB, které nejsou v likvidaci“ - tato věta z pravidel ocenění MasterCard Banka roku nejlépe vystihuje, kam se české bankovnictví během posledních let posunulo.

Když jsme s Martinem Nejedlým na přelomu roku 2001 připravovali první ročník tohoto ocenění a vytvářeli pravidla, měly ještě bankovní licenci Union Banka či Plzeňská banka a předání IPB bylo stále v živé paměti. Proto jsme se snažili nastavit pravidla tak, aby se soutěže účastnily jen zdravé a životaschopné banky.

Po čtyřech letech řeší české bankovnictví úplně jiné problémy. Diskutuje se o postavení klientů, bankovních poplatcích a nadnárodních fúzích. Přemítání nad životaschopností té které banky či výši pojištění vkladů se stává vzpomínkou na divoká léta transformace. Tento posun je zásadní, i kdyby se v českém bankovnictví nestalo nic jiného, než že se stabilizovalo.

České bankovnictví se sice stabilizovalo, rozhodně však neusnulo

Pohled na čtyři ročníky ocenění MasterCard Banka roku je toho nejlepším dokladem. Když na vyhlášení výsledků prvního ročníku 7. listopadu 2002 dorazil Alexis Juan, generální ředitel Komerční banky, musel strpět jednoznačný triumf České spořitelny, která podle odborné poroty vévodila českému bankovnictví. Vítězství „spořky“ bylo pro mnohé překvapením, ale na konci roku 2002 v Česku prostě nebyla jiná velká banka s konsolidovaným managementem moderního střihu a poměrně jasnou vizí, co dál. Francouzští investoři v Komerční bance se ještě pořádně nestačili rozkoukat a ČSOB byla pohlcena integrací IPB.

Tedy přinejmenším dle názoru porotců. Česká spořitelna svou pozici v roce 2003 ještě obhájila, z výsledků hlasování však již bylo zřejmé, že Komerční banka náskok dotahuje. Od roku 2004 je souboj o titul Banky roku těsným soubojem České spořitelny a Komerční banky, do nějž prozatím nezasahuje ČSOB. Prozatím: pro ČSOB hlasuje rok od roku víc porotců a pozici skupiny posiluje i druhý dech Poštovní spořitelny. Ta se letos vynořila odněkud ze zapomnění kreslené poštovní přihrádky a její svěží marketing je zpestřením pro celý trh.



České bankovnictví však rozhodně není jen nejsilnější trojka, letos navíc obviňovaná z kartelu. Letošní ročník má dle počtu získaných trofejí jiného absolutního vítěze, skupinu PPF. První místa eBanky, vítězství České pojišťovny a Penzijního fondu ČP ve svých kategoriích nepřekvapí a je zajímavé, že ani po úpravě metodiky a poroty nedošlo ve srovnání s předchozími lety k výraznějšímu posunu.



MasterCard Banka roku je respektovaným oceněním a jsem rád, že výsledky čtyř uplynulých ročníků odrážejí pozici a stav českých finančních institucí, jejich vnímání odbornou i širokou veřejností a celkovou image. Úspěch Banky roku je nemyslitelný bez partnerů, kteří již čtvrtým rokem bankovní klání podporují. Poděkování patří společnostem MasterCard Europe a Ernst&Young, druhým rokem i poradenské společnosti Capgemini, odbornému partnerovi soutěže. Děkujeme i společnosti A.M.T., všem mediálním partnerům a v neposlední řadě porotcům, hlasujícím, bankéřům, státní notářce paní Aleně Procházkové a celému produkčnímu týmu.

(Petr Stuchlík)

Letos už počtvrté hledali odborníci a manažeři Banku roku

Letos se přední bankéři sešli ve Slovanském domě v Praze, aby společně oslavili své ocenění. Ústředním motivem byl bankovní trezor, který měřil v průměru 4,5 metru. Cílem bylo vytvořit pro bankéře prostředí, ve které se budou cítit skutečně jako doma. Na chvíli odložili soupeření, pozvedli číši vína a společně oslavili zahájení slavnostního večera.

Slavnostnímu vyhlášení dominoval obrovský trezor na scéně, který se za hlasitého skřípotu otevřel a vše začalo. Úvodní taneční vystoupení korespondovalo s projekcí v trezoru. Zahajovací ceremoniál byl v režii moderátora večera Jakuba Železného.

Pomyslný bankovní trezor letos znovu nejlépe spravovali bankéři z Komerční banky

Vyhlašování výsledků začalo produktovými kategoriemi. Na své si přišli milovníci televizních reklamních spotů. Každá z kategorií byla uvedena krátkým sestřihem spotů, které prezentovali to nejzajímavější, čím se bankovní domy, spořitelny a penzijní fondy prezentují na veřejnosti.

Stejně jako loni dostala Komerční banka hlavní cenu poroty v soutěži MacsterCard Banka roku 2005 a u veřejnosti zvítězila Česká spořitelna. Čtvrtý ročník soutěže, která je vrcholem sezony, pořádala společnost Fincentrum spolu s generálním partnerem MasterCard.



Komerční banka si sice zopakovala loňské přebírání cen, ale diplom už přebíral nový generální ředitel Laurent Goutard. „Jsem sice ve funkci teprve měsíc, ale beru to jako úžasné ocenění všech zaměstnanců banky,“ komentoval vítězství nováček v čele Komerční banky Goutard.



I když se v hlavní kategorii perou hlavně dva největší rivalové, v dalších kategoriích byla letos velmi úspěšná rodina firem okolo PPF - Česká pojišťovna i eBanka. Obě společnosti byly vidět ve více kategoriích, eBanka podle poroty má nejlepší účet letošního roku a je také nejdynamičtějším bankovním ústavem.



Jako instituce sice Česká spořitelna skončila druhá, ale osobností roku se stal její šéf Jack Stack. Volba bankéře roku je novinkou letošního ročníku. Netradiční je i symbol ocenění - místo klasické skleněné sošky symbolizující ocenění, získal manžetové knoflíčky z bílého zlata osazené diamanty.



To, jak oslovují banky potenciální klienty, připomněly televizní reklamní spoty, které prezentovaly to nejzajímavější, čím se bankovní domy chlubily.

Čím si vítězové Banky roku 2005 své vítězství zasloužili? Jaké bylo pořadí v dalších kategoriích? To se dozvíte v naší speciální příloze.

