Která banka je nejvhodnější pro neplatiče?

Stává se vám často, že máte problémy s včasným splacením úvěru nebo že čerpáte z kontokorentu či dokonce z vašeho běžného účtu více, než byste měli? Nacházíte na svém běžném účtu stále více sankčních poplatků? Pak byste možná měli zvážit, zda by pro vás nebylo lepší změnit banku a sáhnout po té, jejíž sankce jsou nejnižší.

Nejen neschopnost včas zaplatit, ale i zapomnětlivost nebo třeba nepozornost vás mohou přijít pěkně draho. Je totiž celá řada možností, jak si můžete prakticky nedobrovolně zvýšit náklady spojené s vedením účtu nebo některého z úvěrových produktů.

Nejběžnější problém, se kterým se může setkat prakticky každý z nás, je překročení vlastního zůstatku běžného účtu do záporných hodnot. To se může stát velice snadno. Stačí, když budete vybírat peníze z bankomatu poté, co si v něm ověříte, kolik si vlastně můžete vybrat na základě vašeho zůstatku. Problém je totiž v tom, že ne všechny bankomaty jsou schopné vám sdělit disponibilní zůstatek s opravdu promptním zohledněním předchozí transakce. Ačkoli se tedy z bankomatu dozvíte, že váš zůstatek na běžném účtu činí pět tisíc korun, a vy si v zápětí celou tuto částku vyberete, Hledáte informace o spotřebitelských úvěrech? Pak navštivte tuto SPECIÁLNÍ SEKCI. operace (například platba na základě trvalého příkazu), která proběhla chvíli před zjištěním zůstatku, dosud nemusí být v zůstatku zohledněna. Do záporného zůstatku vás také může přivést potřeba vyčerpat více peněz, než vám dovolují vaše množství peněz na účtu.

Ukažme si nyní na příkladu, kolik bance zaplatíte, když se dostanete na svém běžném účtu do nepovoleného mínusu. Budeme uvažovat, že se vaše konto bude pohybovat v mínusu jeden měsíc, záporná částka bude 3 000 korun a banka vám stihne poslat jednu upomínku.

HVB Bank KB Živno- sten. banka ČSOB Union banka eBanka Raiff. ČS GECB Citi- bank Sankce (v Kč) 46,80 62,40 62,40 75 77,40 122,30 167,50 212,40 275 nelze

Výpočty: Autor článku

Pokud nechcete, aby se vám problém s překročením zůstatku vašeho účtu stával, je dobré si sjednat kontokorentní úvěr. Ten je vhodný nejen pro případ, že se dostanete lehce pod svůj limit, ale navíc vám zaručuje finanční rezervu, se kterou můžete stále počítat. Ovšem i kontokorent je možné překročit nebo dokonce nesplatit včas. Co se splacení tohoto úvěrového produktu týče, bankám stačí, když jej dorovnáte do nuly do půl roku nebo dokonce do jednoho roku. Pokud jej uhradíte, většinou nebráni nic tomu, abyste jej mohli využívat i nadále. Pokud ne, čeká na vás sankční poplatek (Komerční banka a Živnostenská banka si účtuje 25% úrok a HVB Bank pětinásobek aktuální lombardní sazby ČNB – okolo 19%) a velmi pravděpodobně také zrušení kontokorentního úvěru.

Také v případě kontokorentu si můžeme nastínit fiktivní situaci, která nám nastíní, na jaké pokuty se máme připravit. Řekněme, že stejně jako v předchozím případě budete v nepovoleném mínusu (tentokrát ovšem kontokorentu) celý měsíc a banka vám během této doby stihne poslat jednu upomínku. Za částku, o kterou překročíte úvěrový limit potom zaplatíte:

Sankce HVB Bank KB ČS eBanka Raiff. ČSOB Union banka Živno- sten. banka GECB Citi- bank Sankce (v Kč) 50 62,4 62,4 72,3 162,4 175 177,4 200 1025 nenab.

Výpočty: Autor článku

Dalším úvěrovým nástrojem, který by vám měl sloužit především jako finanční rezerva, je kreditní karta. Pokud ji budete chtít získat, musíte se však připravit na to, že je daleko náročnější na bonitu než kontokorent. V konečném zůstatku to znamená, že je dostupná daleko menšímu množství klientů. Ovšem také kreditní karta je citlivá na některé přestupky. V prvé řadě, podobně jako předchozí dva produkty, na překročení úvěrového rámce. Mimo to se ovšem ještě podíváme i na to, kolik po nás bude banka požadovat, když jí neuhradíme splátky včas.

Situace, ze které vychází následující příklad, bude standardní. První řada poplatků bude charakterizovat případ, kdy úvěrový rámec překročíme o 3 000 korun, což bude trvat opět jeden měsíc. Tradičně bude započítána jedna upomínka.

Druhá řada pak symbolizuje opoždění příchozí platby na náš účet, kterou si banka potřebuje strhnout na úhradu splátky vyčerpaného úvěru z kreditní karty. Opět zpoždění jeden měsíc, opět částka 3 000 korun a jedna upomínka navrch.

Sankce ČS eBanka ČSOB Živno- sten. banka HVB Bank Citi- bank KB Raiff. Union banka GECB Překro- čení (v Kč) nelze 0 175 300 300 480 482,4 nemá službu nemá službu nemá službu Nespla- cení (v Kč) 50 272,6 100 100 150 480 462,4 nemá službu nemá službu nemá službu

Výpočty: Autor článku

Poslední produkt, na který se zaměříme, bude klasický spotřebitelský úvěr, tedy úvěr, který je možné považovat za nejlevnější. Protože se jedná o úvěr jednorázový, nemáte možnost překročit žádný úvěrový rámec. Můžete se však opozdit se splátkou, což banky opět nemilosrdně trestají. Pokud neprovedete splátku včas, banka nepočítá sankční poplatek z výše splátky, ale tentokrát z výše nesplacené částky. V následujícím příkladu proto budeme uvažovat, že nám zbývá splatit 30 000 korun a se splátkou se zpozdíme opět o celý měsíc. Ani upomínka nás v tomto případě nemine.

Sankce ČS ČSOB Union banka GECB KB Citi- bank HVB Bank Raiff. Živno- sten. banka eBanka Sankce (v Kč) 50 100 100 200 400 580 518,75 775 825 825

Výpočty: Autor článku

Je zřejmé, že mezi banky, které mají políčeno na neplatiče nejméně patří Česká spořitelna, ČSOB a Union banka. Neznamená to však, že byste měli po některé z těchto bank sáhnout s dojmem, že když nebudete dodržovat obchodní podmínky, které se váží na jednotlivé produkty banky, nic se vám nestane. To rozhodně ne. Pokud budete špatně zacházet s produkty banky, vždy na vás čeká nějaký trest. Nejprve jsou to sankce za porušení smluvených podmínek, posléze pak úplné ukončení možnosti využívat konkrétní produkty příslušné banky. Navíc, porušování smluvených pravidel se projeví ve vaší finanční historii, ke které banka přihlíží, když se rozmýšlí, zda vám poskytne či neposkytne vámi požadovaný úvěrový produkt.

Ale neměli bychom zapomenout ani na banky, které jsou pro notorické neplatiče nejméně výhodné. Možná, že nejvíce vás překvapí Živnostenská banka, která je obecně považována za jednu z nejlevnějších bank. Z pohledu sankčních poplatků je totiž možné ji považovat za nejdražší. Rovněž GE Capital Bank, Citibank a eBanka jsou metlou na ten druh klientely, která má sklony k nedostatečnému dodržování smlouvy. Budete-li si vybírat banku z tohoto netradičního pohledu, vaše kroky by rozhodně neměly směřovat do některého z těchto dvou finančních ústavů.

Už se vám někdy podařilo porušit podmínky některého ze zmíněných bankovních produktů? Informovala vás banka o přestupku včas? Myslíte si, že jsou sankce za porušení podmínek únosné? Těšíme se na vaše názory.