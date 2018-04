Která banka má nejlepší internetbanking?

Internetbanking je bezesporu snadnou cestou k ovládání peněz. Co ale čeká klienta, pokud se rozhodne uzavřít smlouvu s bankou a využívat pro obsluhu svých finančních prostředků internet? Složitost postupu se odvíjí toho, jak se aktuální stav počítače, ze kterého své finance obsluhujete, shoduje se základními požadavky na vybavení PC pro používání aplikace, i na způsobu zabezpečení, který banka používá. Instalování nových programů či generování digitálních certifikátů může leckoho odradit.

Pokud však klient případné počáteční problémy zvládne, může využívat veškerého komfortu, který služba nabízí. Standardem co do rozsahu funkcí bývají základní informace o účtu a nejčastěji prováděné operace, tedy zjišťování zůstatku, historie, zasílání jednorázových plateb, zřizování trvalých příkazů, inkas (včetně SIPO). K těm se přidává nabídka dalších produktů banky, popř. její finanční skupiny, a to v různém rozsahu. Nejčastěji půjde o spravování termínovaných vkladů či spořících účtů, investování do fondů, stavební spoření či penzijní připojištění.

K dispozici může být i náhled na úvěrové účty, pokud jsou tyto zřízeny ( spotřebitelský úvěr , kreditní karta či hypotéka). Dále lze v rámci internetbankingu klientům zpřístupnit škálu doplňkových služeb a informací, jako je změna nastavení parametrů karty, přehled blokací platebních karet , dobíjení kreditu mobilního telefonu či možnost zažádat o různé produkty a komunikovat pomocí aplikace s bankou.

Co to všechno stojí?

Měsíční paušál může být zdarma i za padesát korun, bývá ovšem s dalšími službami zahrnut v balíčcích služeb, který je obvykle cenově zvýhodněn. Za platbu odeslanou do jiné banky zaplatíte u tuzemských testovaných bank od dvou do osmi korun. Jen pro srovnání – za příkaz zadaný do jiné banky v ČR na přepážce byste v jednom z největších tuzemských bankovních ústavů zaplatili 47 Kč.

Je internetové bankovnictví jednotlivých bank bezpečné? I tuto otázku jsme si v testu položili. Zaznamenali jsme pro vás novinky v oblasti bezpečnosti a oznámkovali banky na desetibodové stupnici. Zjistili jsme, že rozdíly mohou být závratné. Zkoumali i dostupnost stránek internetbankingu – na žádné velké odchylky od normálního stavu jsme však v době testování (po dobu týdne v intervalu jedné minuty) nenarazili.

Zajímá vás, jak roste počet klientů internetového bankovnictví? kolik klientů jej využívá a jaká je vytíženost aplikací během dne? To se dozvíte ZDE.

Otestovali jsme pro vás čtrnáct aplikací přímého bankovnictví

Vedle největších bank jsme do testu tentokrát zahrnuli i dvě malé banky – BAWAG a WSPK. Mimo to jsme vyzkoušeli i služby ING konta přes web či nabídku internetbankingu družstevní záložny FIO, které sice byly mimo soutěž, ale nabídku internetových aplikací oživily.

Do hodnocení samotného nebyla zahrnuta Poštovní spořitelna, neboť její aplikace je totožná s aplikací ČSOB (pouze neexistuje alternativa zabezpečení pomocí certifikátu na čipové kartě). U Poštovní spořitelny ovšem stojí za zmínku zpoplatnění služby. Za tu totiž není bankou účtován žádný měsíční paušál, což je jistě chvályhodné. Klient však platí doslova za každou provedenou operaci, byť by šlo o zjištění zůstatku (první je zdarma, každé další je v rámci programu Klasik zpoplatněno dvěma korunami) či historie (u programu Klasik 3 Kč).

Tyto položky nemají v rámci zpoplatnění u tuzemských bank obdobu. Účtovány jsou i poplatky za změnu či zrušení trvalého příkazu. Aktivnímu klientovi se tento systém zřejmě nevyplatí, avšak pro ty, kteří provedou v měsíci dvě, tři operace, je výhodný a levný. Zpoplatnění tedy odpovídá zaměření většina klientů Poštovní spořitelny. Cena za platební příkaz podaný přes internet je pak poměrně standardní – 4 koruny do jiné banky v ČR.

Jak jsme hodnotili?

Kromě objektivních kritérií (ceny, rozsahu funkcí, bezpečnosti a dostupnosti) jsme v celkovém hodnocení zohlednili i subjektivní stránku věci - naše porota složená z laiků i odborníků hodnotila přehlednost a snadnost ovládání aplikací. Kdo vyhrál a kdo byl naopak nejhorší? Čtěte dál v třetím ročníku našeho testu.