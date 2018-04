Která banka nabízí nejlepší internetbanking?

To vše ale platí pouze za předpokladu, že za prvé umíte systém ovládat, za druhé dodržujete pravidla bezpečnosti a za třetí vaše banka po internetu spolehlivě funguje.

Chtělo by se říci, že první dva body jsou zcela na vás, třetí je záležitostí finančního ústavu. I zde ovšem můžete vybírat. Jak vyplynulo z testu internetového bankovnictví, rozsah poskytovaných služeb, ale i uživatelský komfort, tedy podoba internetových stránek, se v jednotlivých bankách liší. Stejně jako úroveň zabezpečení.



Naopak dostupnost systémů jednotlivých bank, tedy jak lehce se lze na stránky přihlásit, byla podle testu ve všech bankách velmi dobrá a srovnatelná.



Nejlépe v testu dopadla eBanka, která se na přímé bankovnictví specializuje. Vítězí zejména díky nabídce služeb, ale i systému zabezpečení účtu.

Přestože banky hlásí stále větší zájem o tento typ ovládání konta, v některých zejména konzervativních klientech dosud zvyklých chodit k přepážkám, zůstávají pochybnosti: nepřijdu o své peníze, vždyť se všude mluví o tom, jak se lze prostřednictvím sítě jednoduše "nabourat" do cizího počítače? Podle odborníků je částečně nedůvěra v internet způsobená jeho "mládím". Jako poměrně mladý systém nestačil ještě vstoupit do povědomí většiny lidí, neznají přesně, jak funguje a jakým způsobem ho lze napadnout. Paradoxně telefonní bankovnictví, kterému někteří klienti důvěřuje více, může být nebezpečnější. Odposlouchávat hovory je totiž snazší, než se napojit na internetové stránky.



Míra rizika zneužití internetového bankovnictví závisí na použitém systému zabezpečení a také na chování klienta. Podle odborníků patří k nejbezpečnějším ten způsob zabezpečení, kdy je před každým spojením generováno nové heslo (kód) – například pomocí PIN kalkulátoru. Nejvíce rizikovým může být naopak systém využívající pouze identifikačního čísla a fixního hesla. V takovém případě banky důsledně doporučují hesla velmi často měnit. Podle analitika Rostislava Kocmana se může případný zloděj lépe dostat do systému, který nahrán jako software v počítači, pokud ale klient banky obsluhuje svůj účet přímo na webové adrese banky, riziko zneužití je nižší. Zloděj by se musel napojit ve stejnou dobu jako on nebo získat přístupové heslo. Banky své zákazníky proto upozorňují - nikam si svá hesla nepoznamenávejte, nikomu je nevyzrazujte. Zároveň je nutné po každém odhlášení ze systému zavřít okno internetového prohlížeče.

Jaké chyby vám banky rozhodně neodpustí?

Ztráta či zapomnětlivost přijde v bance draho.

Více ZDE .

Nevhodné je také obsluhovat konto z počítače, o kterém "nic nevíte", například z internetové kavárny. Neznámý počítač je pro potenciálně nebezpečný, neboť může bez vašeho vědomí "zcizit" certifikát / soukromý klíč (uložený společně v souboru) a heslo, případně uživatelské jméno a heslo.



Dalším nebezpečím je takzvaný phishing, kdy jsou klienti prostřednictvím e-mailové zprávy vyzváni k vyplnění a odeslání citlivých údajů. Jak vypadá? Dostanete mail, který působí dojmem, že jej zaslala vaše banka, s žádostí o vyplnění citlivých údajů na stránce uvedené v odkazu. Stránky, na které jste přesměrováni, však samozřejmě nepatří bance, a vy tak útočníkovi svěříte svá data. Ta pak bývají obratem zneužita pro přístup na váš účet. Údaje sloužící k přístupu na váš účet byste přitom měli chránit a nikomu nesdělovat - a už vůbec ne e-mailem.



C o je internetové bankovnictví?



Internetové bankovnictví znamená spojení s bankou v prostředí internetu. Pro tuto službu není zapotřebí instalovat na počítač žádné speciální programy a postačí běžný internetový prohlížeč. Ke svému účtu se tak dostanete kdykoli a odkudkoli na světě v běžném internetovém rozhraní. Oproti obsluze účtu na pobočce je cenově zvýhodněné. Ke spojení s účtem postačí určitá minimální konfigurace počítače včetně běžného internetového prohlížeče (Internet Explorer, Netscape Navigator atd.) a přístup k síti internet.

C o umí?



Dávno již nejde pouze o zjišťování zůstatků či zadávání příkazů k úhradě. Přes internet lze požádat o úvěr i investovat do podílových fondů, případně podepsat žádost o smlouvu o stavebním spoření.

O dkdy ho banky nabízejí?



První banky specializující se na internetové bankovnictví vznikly již počátkem devadesátých let v USA. První českou bankou, která se orientovala na přímé bankovnictví, byla Expandia banka (nyní eBanka), která u nás zahájila činnost v květnu 1998.

Výhody Nevýhody - přístup 24 hodin denně, 7 dní v týdnu - není nutná instalace speciálních programů - spojení s bankou je možné z kteréhokoli počítače připojeného k síti internet - relativně snadná obsluha - není tak operativní (mobilní), jako například GSM Banking či telebanking - ne každý má připojení k internetu