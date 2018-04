Která pojišťovna je pro vás nejlepší? Záleží na věku i bydlišti

Kalkulačku více pojišťoven nabízejí například servery www.srovnavac.cz nebo www.top-pojisteni.cz.

Ceny podle věku i místa bydliště

Základním parametrem pro stanovení ceny je objem válců vozidla. Pojišťovny vás někdy zaškatulkují také podle toho, kde bydlíte, kolik je vám let nebo jak staré máte auto, jste-li svobodní či máte rodinu. Jde o takzvanou segmentaci. Například u Generali mají slevu řidiči z obcí do 30 tisíc obyvatel, u Allianz zase starší 40 let, Uniqa nabízí slevy lékařům či majitelům starších aut a řidičům nad 55 let a tak dále. Navíc řidiči, kteří nebourají, jsou u všech pojišťoven odměněni pětiprocentní slevou za každý rok bez nehody, která se započítává od roku 2000. V příštím roce můžete mít tedy cenu oproti základní sazbě levnější až o 40 procent, u pojišťoven Triglav a Wüstenrot dokonce o 60 procent.

Jsou sazebníky spravedlivé?

Najít správná kritéria pro segmentaci je poměrně tvrdý oříšek. Třeba u Allianz se mohou cítit dotčeni řidiči mladší nebo ti z velkých měst. „Myslím si, že takový způsob není příliš spravedlivý a řidiči jej navíc nemohou nijak ovlivnit. Do rizikovější oblasti totiž spadají řidiči žijící ve větších městech, kde se předpokládá hustý provoz a vyšší pravděpodobnost nehody. Systém už však neřeší, že řidiči cestují a mnohdy mohou způsobit dopravní nehodu mimo místo svého bydliště,“ uvádí Jiří Roubíček z České pojišťovny. Podle toho, jak jezdí, a ne, kde bydlí, rozlišují řidiče Česká pojišťovna, Kooperativa a Triglav.

POVINNÉ RUČENÍ

Naopak na segmentaci vsadily nové pojišťovny na českém trhu Dolnorakouská pojišťovna a Direct. Ta u nových klientů rozlišuje nejen věk a bydliště řidiče, ale i konkrétní značku vozidla. V rámci podzimní kampaně nabízí Direct motoristům o 20 procent nižší cenu pojistného, než jakou platili u své současné pojišťovny. Nutno však dodat, že slevy platí pouze u pojistek uzavřených do konce letošního roku, jejich platnost se přitom dá odložit až o dva měsíce. Takže i klient, který u své pojišťovny skončí třeba v lednu, může mít pojistku od Directu. Uzavřít ji však musí do konce roku 2007. Ceny na rok příští zatím pojišťovna neurčila.

Pozor na limity plnění

Při výběru pojišťovny se dívejte také po takzvaných limitech plnění, neboli do kolika korun za vás pojišťovna škodu uhradí. Limity se uvádějí ve dvou hodnotách. První, většinou nižší číslo, znamená plnění škod na majetku, druhé za lomítkem (bývá vyšší) na zdraví. Pokud si zaplatíte povinné ručení s limitem 18/35, pojišťovna vyplatí škodu, kterou někomu způsobíte při dopravní nehodě na majetku do výše 18 milionů korun a na zdraví do 35 milionů korun (tento limit platí pro každého poškozeného).

Na první pohled se mohou zdát tyto sumy vysoké, ale na některé nehody nemusí zdaleka stačit. Například pokud nabouráte luxusní auto za 20 až 30 milionů korun, a taková na českých silnicích také jezdí, budete muset rozdíl doplatit sami. A pozor, za hodnotu poškozeného majetku se považuje také například poražený sloup elektrického vedení či zamořená půda, pokud vyteče cisterna s nebezpečným nákladem. Ještě finančně náročnější jsou však odškodnění za škody na zdraví.

U většiny pojišťoven si můžete vybrat z několika výší pojistného krytí. Od varianty 18/35 až po 100/100. Rozdíl pojistného u nižších a vyšších limitů není přitom veliký. Například u Generali zaplatí řidič Škody Fabia 1,2 na základním pojistném s limitem 18/35 čtyři tisíce korun za rok a s limitem 30/60 o pouhých 160 korun více. O necelé dvě stovky více by dal České pojišťovně řidič s Octavií 1,6, pokud by se rozhodl zvýšit limit z 20/40 na 100/100.