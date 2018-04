Která spořitelna dává nejvíce na úrocích

Stavební spoření se v ČR za devět let své existence velmi rozšířilo, smlouvu o stavebním spoření má nyní uzavřenu asi 45% všech obyvatel. Vybírat si můžeme z nabídky produktů šesti stavebních spořitelen, které u nás působí. Každý, kdo si chce novou smlouvu uzavřít však na začátku stojí před otázkou, jakou spořitelnu si vybrat.

Podle čeho se rozhodovat? Kde je možné získat nejvyšší úroky nebo nejlevnější a nejrychlejší úvěr? Jsou mezi spořitelnami velké rozdíly?

Do budoucna se počítá s tím, že bude doceněna hlavní výhoda stavebního spoření a tou je možnost získat úvěr na financování bytových potřeb . Tento úvěr je úročen nízkou a fixní úrokovou sazbou a nárok na něj má ze zákona každý za předpokladu, že bude zajištěna jeho návratnost. Většina lidí však chce v současné době stavebního spoření využít pouze jako výhodného způsobu zhodnocení peněz. Co tedy vzít v úvahu?

Kdo úvěr nepotřebuje a je si tím jistý i do budoucna, bude brát v úvahu výši úrokových sazeb z vkladů a výši poplatků. Nemusí se zabývat tím, jak přísné jsou podmínky pro přidělování úvěrů.

Úrokové sazby z vkladů

Dříve spořitelny zvýhodňovaly tzv. přátelské klienty, kteří se vzdali úvěru ze stavebního spoření. Za to jim většina spořitelen nabízela úrokové zvýhodnění v podobě navíc připsaných úroků nebo zvýšených úrokových sazeb. Postupem času, vzhledem k celkovému snížení hladiny úrokových sazeb na trhu, tato zvýhodnění všechny spořitelny odstranily nebo alespoň snížily. Dnes je v různé podobě nabízejí spořitelny HYPO, Raiffeisen a Wüstenrot.

Současné maximální úrokové sazby pro klienty, kteří nečerpají úvěr: