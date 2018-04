Která spořitelna vám půjčí, a která ne

Samozřejmě to platí nejen pro úvěry ze stavebního spoření, ale i pro jakékoli jiné úvěry, jako jsou například spotřebitelské nebo hypotéční. U hypoték je zajištění zástavním právem k nemovitosti dokonce stanoveno zákonem, samotní ručitelé nestačí.

Jaké zajištění bude spořitelna požadovat

Každá spořitelna si sama stanovuje horní limity nezajištěných částek úvěru, do kterých jí bude postačovat jeden nebo dva ručitelé, a kdy již bude požadovat zástavu nemovitosti. Pro nízké úvěry většinou žádné zajištění není třeba, případně se vyžaduje životní pojištění dlužníka.

nezajištěná částka = cílová částka mínus zůstatek na spořicím účtu