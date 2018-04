Které bance sahat do kapsy?

Je celá řada faktorů, které vás mohou ovlivnit ve chvíli, kdy se rozhodujete, kterou banku zvolit pro řešení vašich finančních potřeb. Při porovnání podmínek běžných účtů vašich bankovních favoritů byste neměli zapomínat také na významný úvěrový produkt, který se k běžnému účtu přímo váže – na kontokorentní úvěr. Náklady na tuto půjčku totiž mohou značně převýšit poplatky za využívání samotného běžného účtu spolu s platební kartou. Zda tomu tak je, či nikoliv, pochopitelně záleží na tom, jak moc očekáváte, že budete kontokorent využívat.

Pokud víte, že se do záporných hodnot na svém účtu dostanete jednou za rok, a to ještě v řádech stovek korun, měli byste se při výběru banky řídit zcela jinými faktory. V případě, že však víte, že budete kontokorent využívat opravdu aktivně, pak by vás podmínky jednotlivých bank v tomto ohledu rozhodně neměly nechat chladnými.

Pojďme se tedy podívat, co nám nejvýznamnější hráči na bankovním trhu v oblasti kontokorentních úvěrů nabízejí a jaké informace by vás o tomto produktu určitě měly zajímat. Kontokorentní úvěr – pravidelnou půjčku určenou především k překlenutí doby, kdy se vám nedostává vlastních financí – nabízí v současné době téměř všechny banky. Slovo téměř je přitom velice důležité, neboť mezi banky, v jejichž nabídce kontokorent nenaleznete, patří například Citibank.

Hledáte více informací o výnosnosti jednotlivých variant uložení peněz? Přečtěte si naše aktuální téma .

Jednotlivé banky pak kontokorent nabízejí jako samostatný produkt, který je možné si pořídit k účtu, nebo automaticky jako součást balíčku služeb. V druhém případě banky většinou ani nesledují vaši bonitu (získání kontokorentu je snazší), čemuž ovšem odpovídá také výše prvotní výše úvěrového rámce. Po dobrých zkušenostech vám pochopitelně může banka za nějaký čas váš úvěrový rámec zvednout. Pokud vás zajímají detaily o získání kontokorentu, dokumentech, které je třeba bance doložit, popřípadě o splácení kontokorentu, přečtěte si tento související článek

Chcete porovnat spotřebitelské úvěry? Jaké jsou nabídky jednotlivých bank zjistíte v této sekci .

Podívejme se nyní nejprve na cenu kontokorentu, která je pro mnohé tím nejvýznamnějším vodítkem. Náklady na kontokorent vycházejí ze tří základních složek. První poplatek, který můžete pocítit, požadují některé banky za samotné zřízení kontokorentu. Jeho výše činí nejvýše 250 korun, ovšem některé banky jej nepožadují vůbec. Tento poplatek však nehraje v ceně kontokorentu až tak významnou roli. Ani další poplatek – tentokrát za vedení kontokorentu (za vedení úvěrového účtu) – není nijak dramatický (maximálně 20 korun měsíčně) a vyžaduje jej pouze málokterá banka (Živnobanka, Raiffeisenbank a HVB Bank).

O to důležitější úlohu však v ceně kontokorentu hraje úroková sazba. Ta se v současné době pohybuje přibližně na stejné hladině jako úrok spotřebitelských úvěrů (v průměru činí úrok kontokorentu 13,7%). Nejnižší úrokovou sazbu nabízí Živnobanka spolu s ČSOB (10,3 %), nejvyšší pak Komerční banka (až 19,8 %). Výše zmíněné sazby a poplatky jednotlivých bankovních ústavů naleznete v následující tabulce:

Banka max. výše v Kč úrok v % poplatek za zřízení vedení splatnost Citibank - - - - - ČSOB (Osobní konto Plus) 750 tis. 1 3M PRIBOR(2,26)+8 0 Kč 0 Kč 12 měsíců ČS (Výhodný program) 100 tis.2 12,9 0 Kč 0 Kč 12 měsíců eBanka (Osobní účet) 150 tis. 13 200 Kč 0 Kč 180 dnů GE Capital Bank (Genius) 100 tis. 16 250 Kč 0 Kč neudána 7 HVB Bank(konto Komfort) 50 tis. 3 14 250 Kč 15 Kč 12 měsíců Komerční banka (Ideal konto) 50 tis. 19,84 200 Kč 0 Kč 180 dnů Poštovní spoř. (Program Klasik) 20 tis. 5 12 200 Kč 0 Kč 12 měsíců Raiffeisenbank (Kompletkonto Start) 50 tis. 12,8 0 Kč 20 Kč 12 měsíců Živnobanka (Běžný účet) 100 tis.6 od 10,3 200 Kč 20 Kč 12 měsíců

1) do 100 000 Kč banka nevyžaduje zajištění

2) při splnění podmínek ČS lze poskytnout až 300 000; do 70 000 Kč při splnění podm. bez zajištění

3) 50 000 - standardně bez zajištění, se zajištěním až 250 000, individuálně i více

4) nezajištěný povolený debet

5) zvýšený až 750 000 Kč

6) do 50 000 bez zajištění

7) splatnost není dána, pouze podmínka měsíčního obratu ve výši min. 1/2 úvěrového rámce

Vedle ceny úvěru pro vás může být také velice zásadní výše úvěrového rámce kontokorentu. Právě ta se přitom mezi jednotlivými bankami dosti významně liší (50 000 Kč u Raiffeisenbank, až 750 000 Kč v případě ČSOB). Na tuto udávanou výši však nesmíte nikdy spoléhat. Na tři čtvrtě milionový kontokorent byste totiž museli dosahovat tak gigantických příjmů, což signalizuje, že klientů s podobně vysokým kontokorentem bude nejspíš velice mizivé procento.

N esplacení se trestá

Hledáte informace o platebních kartách? Navštivte naši speciální sekci .

Kontokorent je nutné vždy uhradit do nuly alespoň jednou za období, které banka vyžaduje (viz tabulka výše). V případě, že klient v pořádku splácí, banka mu jej posléze automaticky prodlouží na další období. Pokud máte reálné obavy z toho, že ve vašem případě může nastat situace, kdy nebudete schopni kontokorent v tomto časovém horizontu splatit, měli byste být připraveni na dva následky. První z nich je sankční poplatek, který může dosahovat velmi vysokých hodnot (i více než 30 % p.a.), druhý pak ten, že o možnost dalšího využívání kontokorentu přijdete. Tyto následky jsou ovšem v drtivé většině případů individuální.

K terý kontokorent je nej?

Jak jste se mohli sami přesvědčit, nejvýhodnější kontokorent je možné nalézt v nabídce ČSOB. Nejen, že je nejlevnější, nabízí až stotisícový úvěrový limit bez zajištění, ale také období na splacení půjčky je dosti dlouhé. Naopak, nejméně výhodným se jeví kontokorent Komerční banky, jehož podmínky jsou přesně opačné.

Hodláte-li k tomuto hodnocení přihlížet, mějte na paměti, že při výběru banky, jejíž účet hodláte využívat a kontokorent čerpat, je nutné sledovat ještě další kritéria – rozsah služeb, cenu účtu, transakcí apod. Jinak by se totiž mohlo stát, že byste přes kvalitu jedné služby mohli přehlédnout nedostatky služeb jiných.

Jak jste spokojeni s výší kontokorentu, který vám poskytuje vaše banka? Zdá se vám adekvátní vaší bonitě? A co si myslíte o ceně, kterou za využívání kontokorentního úvěru platíte?