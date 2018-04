Které bankovní služby se pořádně nevyplatí

S půjčkami opatrně

Pokud vás aktuální situace nutí vyhledat velmi rychlou formu peněz, zvažte dobře, jak dlouho chcete peníze vracet a jakou situaci potřebujete řešit. Budete-li schopni vypůjčené peníze vrátit během několika příštích dnů, neuvažujte o spotřebitelském úvěru (ať už účelovém či bezúčelovém). Několik dnů výpůjčky může vyjít poměrně draho. U převážné většiny bank se totiž setkáte s poplatkem za sjednání půjčky. Při konečném splacení pak můžete narazit na „trest“ v podobě poplatku za předčasné doplacení úvěru.

Řešíte-li naopak situaci, která nedovolí vrátit půjčené peníze v řádu dní, vyvarujte se kreditní kartě. Tato dostupná a laciná půjčka se vyplatí obvykle jen v rámci 45 – 55 dnů tzv. bezúročného období. Navíc pokud se bezúročné období vztahuje pouze na platby za zboží a služby, nikoliv na hotovostní výběry a vy potřebujete spíše právě hotovost, je nutné hledat jinou variantu. Čerpáte-li úvěr z kreditní karty déle, příp. v rozporu s podmínkami pro bezúročné období, pak navýšení vypůjčené částky dosahuje řádově několika desítek procent (15 – 30 %) za rok, a to už se řádně prodraží.

Pokud hodláte uskutečnit nákup s potřebou většího objemu peněz (až v řádu statisíců), nevyplatí se úvěr v podobě tzv. kontokorentu. Ten má sloužit spíše jako stálá rezerva pro případ nenadálých výdajů než jako jednorázová půjčka. Navíc jej většinou musíte splatit do jednoho roku, nelze ho tedy použít v případě, že nemůžete peníze v této lhůtě vrátit. Je však vhodnou alternativou ke kartě kreditní, zejména díky napojení přímo na běžný účet a tudíž máte zcela otevřený přístup k financím libovolným způsobem bez dalších podmínek (výběr hotovosti na pokladně, výběr z bankomatu, platba platební kartou apod.).

Máte-li možnost prokázat účel použití vypůjčených finančních prostředků a chcete splácet déle a s nižšími úroky, nedržte se za každou cenu hotovostních spotřebitelských úvěrů. Většina bankovních domů vám nabízí tzv. účelové úvěry, kdy v případě prokázání účelu, tedy na co peníze potřebujete, ohodnotí cenou úvěru.

Obyčejný účet nebo raději balíček

Používáte-li běžný účet, alespoň jednu platební kartu, kontokorent a elektronické bankovnictví, nevyplatí se hradit poplatky za jednotlivé služby, které máte nasmlouvané zvlášť. Banky vám nabízejí výhodnější alternativu v podobě bankovních balíčků. Ty obsahují různě kombinované soubory služeb a platebních nástrojů, a to rozličně podle jejich obvyklého využití různých skupin klientů. Vybírat je pak třeba podle toho, které služby skutečně využijete.

Výpisy v papírové podobě patří mezi poměrně drahou službu, zvláště pokud se necháte bankou o stavu a pohybech na svém účtu informovat s vysokou frekvencí. Máte-li k dispozici internet, vyplatí se zapomenout na papírové výpisy z účtu a využívat jejich elektronickou obdobu. Ušetříte tím nemalé částky.



Neztrácejí vaše peníze hodnotu?

U běžných účtů, ať již samostatně, nebo v rámci balíčků, existuje další pravidlo, které vám pomůže předejít ztrátám - nenechávejte zde ležet příliš mnoho peněz. Váš zůstatek by měl pokrývat běžné výdaje plus rezervu pro nepředvídatelné případy. Zbytek pak může vydělávat.



Ovšem pokud vám banka pro rozmnožení peněz nabídne termínovaný vklad, buďte obezřetní. Vzdávat se svých peněz na dobu několika let za odměnu ve výši pár desetin procenta ročně nemá smysl. Navíc pokud byste peníze v průběhu tohoto období přece jen potřebovali vybrat, čeká na vás nemalá sankce. Pokud potřebujete jistotu a nechcete se pouštět do investování, kde bývá větší zisk vykoupen vyšším rizikem, dejte své "přebytečné" peníze na ING konto - výhodou je úrok 1,8 % p.a., které je na bankovním trhu bezkonkurenční když uvážíte, že své peníze můžete kdykoli bez sankce využít dle potřeb.



O peníze jde především

Jak je vidět z uvedených příkladů, vyplatí se při využívání finančních služeb zachovávat obezřetnost - o peníze jde přece vždy v první řadě. Produkty se vyplatí podrobně studovat, zvážit všechna jejich pro a proti a pak je srovnat s jinými alternativami. Především jde o to nenechat si vnutit něco, co pro vás není vhodné a nerozhodovat se pod tlakem. Dejte pozor na všechna ustanovení případné smlouvy, včetně sazebníků a obchodních podmínek, které jsou u smluv napsány obvykle velmi malým písmem.