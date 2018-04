Které banky nabízejí americké hypotéky

P odle zástupců bank budou lidé peníze utrácet zejména za pořízení družstevního bydlení, na které se klasické hypotéky nevztahují, či je vloží do podnikání. I financování auta může být výhodnější prostřednictvím hypotéky než na leasing nebo spotřebitelskou půjčku.

Každá banka má jiné podmínky

N a rozdíl od klasických hypoték jsou u amerických vyšší úroky, často také o něco kratší doba splácení. Ta se u jednotlivých bank liší. Zatímco například Česká spořitelna chce splatit dluh nejpozději do 15 let, maximum až 20 let dává třeba Českomoravská hypotéční banka a Živnostenská banka.

Za jakých podmínek nabízejí banky "americkou hypotéku" banka fixace sazby úroková sazba doba splácení výše úvěru správa úvěru zpracování úvěru ČMHB 1, 3, 5 let od 5,40 % 3-20 let 200 tis. -1 mil. 150 měsíčně 0,6 %, min. 5000, max. 20 000 Česká spořitelna na celou dobu půjčky 7,90 %* až 15 let od 150 tis. 500 ročně 0,2 %, min. 400, max. 7000 HVB Bank 1-15 let od 4,91 % 1-10 let 400 tis. -2 mil. 150 měsíčně 1 %, min. 10 000, max. 25 000 Komerční banka na celou dobu půjčky od 10,11 %** až 10 let 200 tis. -1 mil. 80 měsíčně 0,8 %, min. 9000, max. 28 000 Raiffeisenbank 1, 3, 5 let 7,24 % 1, 3, 5 let 100 tis. -2 mil. 80 měsíčně 1 %, min. 4000, max. 30 000 Živnobanka 1, 3, 5, 10 let od 6,90 % až 20 let 800 tis. -5 mil. 100 měsíčně 0,9%, max. 40 000

Pozn.: v přehledu jsou uvedeny banky, které nabízejí neúčelové úvěry zajištěné nemovitostí; *) úroková sazba pro neúčelový úvěr; **) sazba pro úvěr se splatností 10 let

Zdroj: banky

Ve shodě s klasickými hypotékami je zástavou za úvěr vždy jen další nemovitost, banky však z její odhadní ceny nepřijmou celou částku, ale jen 50 až 70 procent stanovených znalcem. Výhodou americké hypotéky je možnost jejího předčasného splacení - u některých bank vždy bez poplatku, u dalších zdarma, jen když končí období fixně stanovených úroků. Některé finanční ústavy, jako jsou třeba Komerční banka nebo Česká spořitelna, přitom fixují úroky na celou dobu splatnosti hypotéky, obvyklejší je však volba fixace na rok, tři nebo pět let.



Extrémní rozdíly jsou mezi bankami v nejnižší částce, kterou na americkou hypotéku vůbec půjčí. Obvykle částky začínají na 100 000 až 200 000 korunách, jen Živnobanka stanovila minimum na 800 000 korun, obvyklá horní hranice je milion korun, výrazně ji překračuje, a to na 5 milionů korun jen Živnobanka.

