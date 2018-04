Které investice se opravdu vyplatí?

Kdo si v loňském červenci myslel, že má dobrý tip na úspěšné investování, mohl se velmi zmýlit. O rok dříve celkem úspěšná investice do nákupu dolarů se mu pěkně vymstila pořádnou ztrátou. Ze 100 000 korun přeměněných na dolary zbylo po roce 74 000, a když se připočtou směnárenské poplatky, tak ještě méně.

Opakované snížení úrokových sazeb na termínovaných vkladech a běžných účtech, kde má peníze největší počet drobných investorů, až na úroveň jednoho až tří procent, znamená jediné: inflace porazila úroky.

Zajímá vás, jaký výnos by vám nyní přinesly různé druhy investic provedené před rokem? Ani očekávané probuzení akciových trhů se nekonalo. Naopak, když už to vypadalo nadějně, přišlo 11. září, kdy teroristický útok zahýbal s dolarem i burzami cenných papírů. Další propad probouzející se americké ekonomiky následoval po skandálech s účetnictvím velkých amerických firem. A výsledek? Burza technologických akcií Nasdaq i Dow Jonesův index, které jsou měřítkem prosperity americké ekonomiky, jsou na pětiletém minimu. Lidé, kteří do amerických akcií investovali, prodělali vlastně dvakrát - na pádu dolaru i cenách akcií. Existují samozřejmě výjimky - ten kdo věřil banánům a investoval do Chiquity, neprohloupil. Zhodnocení bylo gigantické, o 680 procent.

Evropské akcie, zejména technologických firem, se neměly také příliš k světu. „Díky posilování české koruny, byly investice do zahraničních akcií převážně ztrátové, daleko lepší vyhlídky měl člověk, který peníze vložil do českých akcií, průměrná akcie se za poslední rok zhodnotila téměř o třináct procent,“ říká analytik Vladimír Pikora z Volksbank. Jásat mohou proto lidé, kteří vložili loni v červenci peníze do Tepláren Brno. Za 100 000 korun, mají teď 214 810 korun, což je zhodnocení téměř 115 procent.

Zisk si připisují také investoři, kteří věřili dluhopisům, stavebnímu spoření, penzijnímu či životnímu pojištění. „Pro drobného investora s omezenými finančními prostředky a malým sklonem k riziku bylo optimální investicí stavební spoření se státní podporou. Výnosnou a přitom bezpečnou variantou byl i vklad do penzijního připojištění se státním příspěvkem a daňovým odpočtem,“ potvrzuje finanční poradkyně společnosti SLON Miriam Hanáková. Pískat si mohou také lidé, kteří investovali do zlata. To si polepšilo od loňského června o dvacet procent, stoupla i cena stříbra.

Rok přinesl rodinným financím však také další příznivé zprávy. S platností nového zákona o bankách vzrostl podíl pojištěných vkladů až na 25 000 euro, navíc jsou na rozdíl od minulého roku už pojištěny také peníze na devizových účtech.

Kam můžete investovat a s jakým rizikem způsob uložení peněz riziko výnos pojištění likvidita* stav. spoření velmi nízké velmi dobrý ano velmi nízká term. vklad velmi nízké velmi nízký ano ano vkladní knížka velmi nízké velmi nízký ano ano běžný účet velmi nízké velmi nízký ano ano hypoteční zástavní list nízké střední ne velmi nízká kapitálové životní pojištění nízké střední ano velmi nízká nemovitost nízké nízký až střední ne velmi nízká podílový fond peněžního trhu nízké nízký až střední ne ano podílový fond dluhopisový nízké střední ne ano „slamník“ nízké žádný ne ano účet v cizí měně střední nízký ano ano investiční životní pojištění střední střední ano velmi nízká penzijní připojištění nízké střední ne velmi nízká starožitnosti střední nízký až střední ne nízká správa portfolia akcií vyšší vysoký ne střední podílový fond akciový vysoké vysoký ne ano zlato vysoké nízký ne nízká akcie velmi vysoké vysoký ne ano loterie, sázky obrovské nejistý ne žádná Poznámka: *možnost proměnit v hotovost Pramen: finanční poradci

A co radí odborníci pro další rok? Uzavřít smlouvy o penzijním, případně životním připojištění a stavebním spoření. Určitě neměnit koruny za cizí měnu, není totiž vyloučeno další posilování koruny. Zvážit investici do nemovitostí, zejména menších bytů, levnějších rodinných domků a atraktivních pozemků. Kdo může obětovat peníze na delší dobu a nezdrtí ho při pohledu do burzovního přehledu propady cen akcií, měl by nakoupit akcie z rozvinutých kapitálových trhů . „Ceny jsou na minimu, na trzích panuje pesimismus a právě taková situace je nejlepší pro nákup akcií. Drobní investoři mohou snížit riziko investicemi do podílových fondů, zaměřených na akcie,“ doporučuje Daniel Gladiš z ABN AMRO. K investicím do podílových fondů přitom nejsou potřeba horentní sumy, obvykle stačí 1000 korun. Jedna rada je platná pro všechny, ať mají volnou tisícikorunu nebo mnohokrát víc: zachovat si zdravý rozum.

Úplně nejhůř totiž dopadli v loňském roce lidé, kteří sedli na lep dvěma africkým kouzelníkům, slibujícím „čištění peněz“. Nepoučeni různými podvodnými agenturami na zhodnocení peněz uvěřili, že lze zčernalé peníze vyčistit a naklonovat na dvojnásobek. Prokládání pravých bankovek černými a jejich následné propírání ve směsi Coca Coly a sirupu v podání dvou podvodníků nepřineslo trojici podnikatelů zisk, ale naopak pětimilionovou ztrátu. Slabou útěchou jim může být to, že na stejný trik naletěli lidé také v Polsku, Maďarsku, Belgii či Německu.